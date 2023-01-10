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Эксперты в США предполагают, что Китай пользуется идеями американского контр-адмирала для развития своего флота

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Эксперты в США предполагают, что Китай пользуется идеями американского контр-адмирала для развития своего флота

В США пытаются оценить перспективы Китайской Народной Республики в плане выхода её ВМС на ведущее место в мире. Уже сейчас китайский военно-морской флот по целому ряду параметров опережает американского конкурента. При этом строительство военных кораблей различного класса в Китае идёт огромными темпами. Это пугает Вашингтон, который хочет сохранить гегемонию на море.


В американской прессе в связи с этим решили вспомнить историю о том, как изучался опыт Британии по развитию флота для формирования ВМС США. При этом отмечается, что аналогичные исследования могли бы помочь как США, так, например, и Японии "противостоять наращиванию своего флота Китаем". Одновременно с этим изучается вопрос того, не воспользовался ли более ранними теоретическими наработками западных специалистов сам Китай.

Как пишет американская пресса, не так давно предположение о том, что Китай очарован идеями американца Альфреда Тайера Мэхэна о морской мощи, у некоторых вызывало улыбку. В настоящий момент это суждение всё очевиднее обретает здравый смысл. Кто такой этот Мэхэн?



Контр-адмирал, президент Военно-морского училища, успешный военно-морской теоретик Альфред Тайер Мэхэн (1840-1914) в поисках вдохновения для развития американского флота в своё время исследовал всю европейскую эпоху парусного флота. Он предлагал властям Америки последовать примеру Великобритании, которая в его время была золотым стандартом мореплавания и контроля над Мировым океаном. Соответственно, большую часть своей огромной работы он посвятил изучению того, как маленькое островное государство у побережья Европы стало править морем и чему британские достижения могли бы научить Соединённые Штаты, начавшие тогда попытки восхождения к региональной и мировой власти.

Сочинения Мэхэна пользовались огромной популярностью за границей, особенно среди растущих держав, которые питали амбиции в плане господства на море. Имперская Япония также была страстным претендентом на морскую мощь.

Японский император Мэйдзи и наследный принц получили экземпляры «Влияния морской мощи на историю» и, очевидно, одобрили его. Военно-морской и армейский штабные училища Японии приняли его в качестве учебника. Историк Джордж Бэр утверждает, что «японская военно-морская стратегия была даже более мэхэновской, чем американская».

Изначально вид японской морской мощи был весьма хрупким по сравнению с морскими державами-соперниками. В Токио упустили предупреждение, скрытое в трудах Мэхэна, сведя его к навязчивой идее массированных флотилий крупных кораблей, сражающихся за господство на море. Отказ от замечаний об экономических, материальных и демографических основах морской мощи и сосредоточение внимания на своих идеях о действиях флота оставили японских военно-морских флотоводцев с частичным, поверхностным и рискованным пониманием морской стратегии.

Во-первых, многие японцы учились у Мэхэна, что называется, не из первых рук. Во-вторых, японские флотоводцы профильтровали идеи из работ Мэхэна через собственную недавнюю историю. Как мог предсказать Мэхэн, попытки японцев захватить постоянное господство в западной части Тихого океана потерпели крах. Морская гегемония Японии оказалась недолгой, как и существование империи. Однако сейчас Япония пытается существенно нарастить свой военный бюджет и начать активнее развивать свои ВМС.

Встреча имперской Японии с Альфредом Тайером Мэхэном представляет собой поучительную историю для Китая. Коммунистический Китай — это не имперская Япония. Например, он не страдает от серьезной разобщенности между гражданскими и военными, которая столкнула силы внутри страны. Китайская морская стратегия не может вырваться из-под контроля лидеров Коммунистической партии Китая.

Тем не менее, многие факторы, которые отвлекли японские официальные лица от точного понимания теории морской мощи и деформировали японскую морскую стратегию, как считают современные американские эксперты, могут повлиять на Китай сегодня.

Таким образом, в США пытаются понять, не воспользовался ли Китай стратегией упомянутого Мэхэна с той целью, чтобы нарастить свою военно-морскую мощь. А также понять то, как теперь действовать Японии, чтобы военно-морская конкуренция с Китаем в Тихом океане обрела реальные черты.
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Использованы фотографии:
Википедия/Портрет Альфреда Мэхэна
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4 комментария
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 08:29
    0
    Эксперты в США предполагают, что Китай пользуется идеями американского контр-адмирала для развития своего флота
    Если мысли трезвые, почему бы и не воспользоваться?
    Эксперты в США предполагают, что Китай пользуется идеями американского контр-адмирала для развития своего флота
    Я конечно не стратег, но мысль "чем больше флот, тем лучше"... - очевидна.
    Да и сама статья - первый и последний абзац про адмирала, а статья про поражение Японии.
  2. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:32
    0
    И что? Даже если это так. Китай должен отказаться от идей или заплатить кому-то за использование этих идей?
  3. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 08:35
    +1
    в США пытаются понять, не воспользовался ли Китай стратегией упомянутого Мэхэна с той целью, чтобы

    И что это понятие даст?
    P.S. Так а в чём всё-таки заключалась "стратегия Мэхэна"? В том, что "Великобритания в его время была золотым стандартом мореплавания" или в том, что японцы что-то не так поняли?
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:43
    0
    Поздно думать американцам чем воспользовался Китай. Чем бы и какой доктриной не воспользовался, а свой флот укрепляет и наращивает. Трамп вон тоже в свое время говорил (врал), что русские украли у Америки секреты гиперзвукового оружия. И, что? У России это оружие есть, а у Сша пока нету.