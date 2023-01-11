Как Русская армия оказалась в Париже

Казаки в Бауцене, 1813. Картина Богдана Виллевальде
Наполеон создаёт новую армию
18 декабря 1812 года Наполеон был в Тюильри. По дороге в разговоре с Коленкуром Бонапарт признал свою роковую ошибку – вторжение вглубь России:
«Я ошибся, но не в цели и не в политической уместности этой войны, а в способе ее ведения. Нужно было остаться в Витебске. Александр теперь был бы у моих ног».
Французский император был снова энергичен и полон решимости продолжить борьбу. Война была его стихией, и Наполеон активно готовился к новой кампании. Вопрос был в том, кто восстанет против него и выступит на стороне России. Сохранит ли нейтралитет Австрия, что будет делать Пруссия? Необходимо было создать новую армию.
Ситуация в самой Франции была тяжелой. Тысячи семей переживали гибель своих отцов, братьев и сыновей. Однако никто не посмел выступить против Наполеона.
Император быстро сформировал новую армию. Еще будучи в России, Бонапарт распорядился призвать досрочно набор 1813, и весной 1813 года 140 тыс. человек завершали обучение. В 1812 году была создана Национальная гвардия, теперь 100 тыс. нацгвардейцев включили в состав армии. Призваны граждане старших возрастов и юноши 1814 года призыва. Несколько частей отозвали из Испании. Ряд категорий населения лишился отсрочек, матросов перевели в пехоту. Большое число войск оставалось гарнизонами в Германии. Несколько тысяч спаслось из России.
Всего империя могла выставить до 450 тыс. человек. Правда, большая часть была распылена на различных направлениях и стояла в крепостях – Северная Европа, Испания, Италия, Германия. Полевая армия насчитывала около 180 тыс. штыков и сабель. Также имелись серьёзные проблемы в снабжении, артиллерии, боеприпасах, различной материальной части.
Но Бонапарт смог к началу кампании решить основные материальные вопросы.
Худой мир лучше доброй войны
Наполеон был бы не прочь договориться с Александром. Однако он был уверен, что разгромит русских на Висле. Он знал, что и Русская армия зимой 1812 года понесла тяжелые потери. Кутузов во время марша от Тарутина до Немана потерял почти 2/3 армии. Большая часть выбыла из-за болезней и обморожений. Сильно пострадала артиллерия: из 620 орудий осталось лишь 200. Преследование противника обошлось нам дорогой ценой.
Владыка Франции понимал, что Пруссия, скорее всего, потеряна. Генерал Йорк поднял мятеж. Король Фридрих-Вильгельм, опасаясь гнева Наполеона, отказался от мятежного генерала. Но прусская общественность и армия были на стороне Йорка. Французов в Пруссии ненавидели и жаждали реванша. Было очевидно, что, если русские войдут в Пруссию королю придётся либо возглавить освободительную войну против Франции, либо отречься от престола.
Наполеону не нравилось и поведение Вены. Милорадович подписал перемирие с Шварценбергом, и Русские войска 27 января (8 февраля) 1813 года без боя заняли Варшаву. Шварценберг отвёл свою армию к югу на Краков, прекратив таким образом участие в боевых действиях на стороне Франции. Австрийский император Франц (тесть Наполеона) и глава его внешней политики Меттерних явно не желали воевать с русскими. Вена искала свои выгоды от поражения Великой армии в России.
Таким образом, Наполеону срочно нужно было договориться с Берлином, Веной и Петербургом. Пойти на уступки. Пока ещё сохранялись основные козыри. Это позволяло сохранить власть его династии. В частности, Англия желала уступок по Испании, Россия, Пруссия и Австрия – ликвидации герцогства Варшавского, Пруссия – вывода французских войск, финансовых льгот и т. д.
Меттерних в марте пожелал узнать условия, на которых Наполеон согласился бы заключить всеобщий мир, и не смог добиться ничего. Бонапарт по-прежнему верил в свой военный гений, считал, что добьётся большой победы в поле и выгодного ему мира. Он не видел, что армия уже не та, что в бой идут уже отроки. Франция обескровлена, утомлена бесконечной войной. Что его союзники уже сомневаются, и договариваются с врагами за его спиной.
Россия продолжает войну
26 декабря 1812 года в Вильно прибыл русский государь Александр I. Русский главнокомандующий, хитроумный Кутузов был против продолжения войны за пределами России.
Во-первых, он понимал, что ценой русской крови придётся освобождать Пруссию и Германию. А все выгоды получат Пруссия, Австрия и Англия.
Во-вторых, армия была истощена и обескровлена тяжелой кампанией 1812 года. А враг был по-прежнему силен и опасен. Французы могли опираться на сеть крепостей на Висле, Одере и Эльбе.
Однако император Александр был непримирим в этом вопросе. Повторяя свою прежнюю ошибку – противостояние с Францией, с которой у России не было непримиримых противоречий. Царь считал, что Россия должна освободить Европу от «корсиканского чудовища». Мистицизм императора, который видел себя в свете спасителя Европы, оказался выше рациональных соображений.
Таким образом, Россия могла остановиться, заключить худой мир с Наполеоном и оставить европейские проблемы Европе. Было очевидно, что Пруссия, Австрия и Англия так или иначе будут бороться с Францией, преследуя свои цели. Мы в это время могли решать свои национальные задачи, пока европейцы сражаются друг с другом. Попутно выторговать уступки и с Франции, и с Англии, Австрии и Пруссии. Однако Александр вздумал «спасти Европу» и тем самым помочь Англии установить свою экономическую, колониальную империю на планете.
Стоит отметить, что Кутузов и несколько других здравомыслящих военных и государственных деятелей, которые не желали быть «пушечным мясом» Англии, оказались в меньшинстве. Основная часть столичного высшего света, русского дворянства и офицерства желали войны. Часть – была жертвой ура-патриотической пропаганды, желая уничтожить «корсиканское чудовище», часть – жила интересами Германии и Англии, часть – хотела отомстить за вторжение 1812 года, добить противника, пока он не оправился и снова повёл «двунадесять языков» в Россию.
Зимний поход
Декабрь 1812 года войска отдыхали. Александр Павлович хотел сразу бросить армию в наступление. Но Кутузов заявил, что в этом случае армия просто перестанет существовать. На Рождество был объявлен поход. Война переносилась в Пруссию и герцогство Варшавское. Русское командование планировало разгромить фланговые французские корпуса: Макдональда в Пруссии, саксоно-польско-австрийскую армию в Польше. Также привлечь на свою сторону Прусское королевство.
На северном фланге пруссаки не сопротивлялись. 30 декабря 1812 года Дибич склонил Йорка к сепаратному перемирию. Деморализованный французский командующий Мюрат сдал командование Богарне и уехал в Италию. Богарне отводил остатки войск к Магдебургу. 4 января 1813 года войска Витгенштейна подошли к Кёнигсбергу, который взяли на следующий день без боя. В городе было захвачено до 10 тыс. пленных, больных и отставших французов. Также Русские войска в январе блокировали гарнизон Дангцига (35 тыс. генерала Раппа, только треть – боеспособные) и Торн (5,5 тыс. солдат генерала Поатвена).
12 января 1813 года Кутузов издал воззвание к Русской армии, начинающееся словами:
«Храбрые и победоносные войска! Наконец вы на границах империи! Каждый из вас есть спаситель отечества. Россия приветствует вас сим именем!.. Перейдем границы и потщимся довершить поражение неприятеля на собственных полях его. Но не последуем примеру врагов наших в их буйстве и неистовствах, унижающих солдата...»
Русская армия Кутузова (18 тыс. солдат) форсировала Неман, идя на Плоцк, оттесняя саксоно-польско-австрийские войска за Вислу. На Варшаву шли авангарды Милорадовича и Сакена.
Шварценберг воевать не стал и увёл армию на юг к Кракову. 27 января (8 февраля) 1813 года русские мирно заняли Варшаву. Саксонцы Ренье отступали к Калишу, где были настигнуты отрядом Винцингероде. При Калише 16 тыс. русских разгромили 10 тыс. саксонцев. Наши потери – 670 человек, саксонцев – 3 тыс. убитых и пленных. Герцогство Варшавское было выбито из числа союзных Наполеону государств, хотя польские войска генерала Понятовского сохраняли верность французскому императору и продолжали отважно сражаться.
Таким образом, Русская армия легко взломала первую линию обороны противника на Висле. Это было связано с тем, что французских войск было здесь мало. Прусская армия соблюдала благожелательный нейтралитет, собираясь восстать против Наполеона, Австрийская империя также де-факто отказывалась от союза с Францией.
Начало похода было вполне успешным. В январе 1813 года вся Восточная Пруссия была очищена от противника войсками Витгенштейна. Пруссаки восторженно встречали русских. Данциг и Торн были блокированы. Главные силы Кутузова вошли в Варшаву, Шварценберг с Понятовским ушли в Галицию.
Пруссия начинает переходить на сторону России. По всей стране раздаются призывы к оружию, восстанию против французов, формируются отряды партизан по примеру русских. Прусский король вынужден следовать за армией и народом. 16 (28) февраля 1813 года в польском городе Калиша канцлером бароном фон Гарденбергом и генерал-фельдмаршалом Кутузовым подписан союзный договор между Россией и Пруссией против Франции.