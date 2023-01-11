Как Русская армия оказалась в Париже



Казаки в Бауцене, 1813. Картина Богдана Виллевальде

Наполеон создаёт новую армию

«Я ошибся, но не в цели и не в политической уместности этой войны, а в способе ее ведения. Нужно было остаться в Витебске. Александр теперь был бы у моих ног».

Худой мир лучше доброй войны

Россия продолжает войну

Зимний поход

«Храбрые и победоносные войска! Наконец вы на границах империи! Каждый из вас есть спаситель отечества. Россия приветствует вас сим именем!.. Перейдем границы и потщимся довершить поражение неприятеля на собственных полях его. Но не последуем примеру врагов наших в их буйстве и неистовствах, унижающих солдата...»