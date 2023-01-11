Калаши и пушки в обмен на «Солнцедар» из Алжира

Двадцать градусов «в тени»
Креплёное вино «Солнцедар» было одним из советских мемов. Солнцедар – совсем небольшой посёлок под Геленджиком. Поскольку это винодельческий регион, многие наивно думали, что эту отраву делали из виноматериала с местных виноградников. Однако они жестоко заблуждались.
«Солнцедар» действительно производили на местном винзаводе, но сырьё для него поставлялось из Алжира. По бартеру в обмен на вооружение и оснащение инфраструктуры, потому что Алжир, как известно, добился независимости от Франции в 1962 году и тут же оказался в числе кандидатов на вступление в социалистический лагерь.
В СССР в то время правил Никита Хрущёв, которого за его постоянные поездки в страны третьего мира называли «Никитой Путешественником» (это помимо более известного прозвища «Никита Кукурузник»). Хрущёв в свое время не брезговал общаться даже с Гамаль Абдель Насером, у которого в кабинете висел портрет Гитлера, и с людоедом Жаном Бокассой.
Но позиция СССР по поводу Алжира была ясна не только поэтому. Еще во время войны за независимость СССР активно поддерживал алжирских повстанцев на уровне риторики, не исключено, что и оружие тоже им поставлял. По достижении независимости СССР направил своих специалистов в Алжир для разминирования территорий, в основном приграничных с Тунисом.
Французские военные по этому поводу публично высказались, что считают это смертельно опасным безрассудством. Но советские саперы отделались только одним погибшим непосредственно при разминировании, остальные умерли от болезней и ран, полученных в стычках с уже набиравшими тогда силу радикалами. Уже тогда для разминирования СССР поставил в Алжир большое количество саперного оборудования и военной техники.
При Хрущёве, как и потом при Брежневе, финансирование военной мощи и инфраструктуры «братских стран» производилось в основном в геополитических целях. Исключением были Куба и Алжир. Первая поставляла в СССР тростниковый сахар, ром, гаванские сигары и т. п. С Алжиром сложилась особая ситуация, тем более что там заговорили о «социализме без коммунистов».
Не то сырьё
В годы французского владычества колония использовалась как сырьевой придаток. В том числе и как источник сельскохозяйственных товаров. Французы быстро сообразили, что земли, прилегающие к Средиземному морю, можно использовать для выращивания винограда Мерло и Каберне.
В силу дешёвой рабочей силы и плодородности территории бюджетный виноматериал оказалось выгоднее поставлять из Алжира, чем с французских виноградников. После достижения Алжиром независимости французские закупки прекратились.
Алжир оказался в сложной ситуации. Внутренний спрос на алкоголь в силу репатриации христиан во Францию оказался невелик: в то время местные мусульмане алкоголь если и употребляли, то тайком, чтобы никто не видел.
И тут на помощь пришёл СССР. Узнав, что во время разминирования на складах скопилось огромное количество баснословно дешёвого виноматериала, Никита Сергеевич согласился, чтобы Алжир расплачивался за военную помощь, технику и труд советских специалистов этим сырьём.
Сначала из Алжира поставлялось дешёвое сухое вино под названием «Алжирское». Вид бутылок был очень привлекательным: этикетка с восточной красавицей, свинцовая пробка, надписи на арабском и французском языках.
Но качество не устроило советского потребителя: не страдавшая алкоголизмом часть населения, воспитанная на крымских и кубанских винах, попробовав пару раз, больше его не покупала. Ну а маргинальные слои общества были ориентированы на то, чтобы вино побыстрее «вставляло», потому «кислятина» была не в их вкусе.
Спасибо, товарищ Шмурдяк
Тогда советский винпром решил перестать закупать готовые вина, а создать из алжирского виноматериала продукт, ориентированный именно на «целевую аудиторию». Поговаривают, что распространенное до сих пор в народе слово «шмурдяк», обозначающее дешевое вино, происходит от фамилии кабардино-балкарского технолога Дмитрия Шмурдяка.
Считается, что именно он якобы стоял у истоков создания нового продукта. Но документальных свидетельств этому нет. В результате в скором времени на полках винных магазинов появилось креплёное вино «Солнцедар».
Делалось оно, извините за повтор, из виноматериала, поставлявшегося из Алжира в Новороссийск танкерами. Далее вино крепили сахаром и недорогим спиртом-ректификатом до нужной народу кондиции.
Чтобы удешевить процесс и не тратить на перевозки бензин, так как железнодорожной ветки до Геленджика, как известно, нет, даже был построен винопровод. Из новороссийского порта прямо в Солнцедар. Дешёвую двадцатиградусную отраву выпускали вплоть до антиалкогольной кампании.
Инициатива прекращения поставок виноматериала из Алжира исходила не от последнего, а от СССР: в Кремле поняли, что этот «напиток» является причиной многочисленных отравлений. Однако военно-техническое сотрудничество СССР (а затем России) и Алжира не прекращалось.
Сейчас Россия по-прежнему является крупнейшим поставщиком вооружений в Алжир. Но после прекращения производства «Солнцедара», хотя какие-то товары из этой страны в Россию всё же поставляются, власти современной России вынуждены только списывать ей долги.
Ядерный удар под названием «Солнцедар»
И всё это исключительно в геополитических целях: лишь бы не было цветных революций, лишь бы туда не пришло НАТО. Следует отметить, что уже в восьмидесятые, как раз когда был поставлен вопрос о снятии «Солнцедара» с производства, работа советских специалистов в Алжире стала крайне небезопасной.
Это произошло из-за галопирующего распространения исламского фундаментализма. Со стороны алжирской регулярной армии охрана командированных из СССР была крайне плохой, бойцы засыпали на посту и т. п. Поэтому не исключено, что закупки виноматериала прекратились именно из-за дискуссий о целесообразности такого сотрудничества.
Действительно, военное сотрудничество было прервано фактически до 2006 года, а вовсе не из соображений сохранения здоровья советского народа. В настоящий момент, несмотря на определенную тенденцию к ностальгии по всему советскому, официальные регуляторы алкогольного рынка считают «Солнцедар» суррогатом.
В 2011 году Роспатент отказал в повторной регистрации этого товарного знака именно по этой причине. В связи с чем возобновления поставок в Россию алжирского виноматериала даже на фоне европейских санкций ждать не приходится.
Сегодня среди серьёзных виноделов он имеет крайне низкую репутацию, вызванную именно использованием его для производства советской «бормотухи». Алжирских вин на российском рынке, соответственно, также нет. И теперь страна закупает у России вооружение за деньги, хотя России и пришлось списать старый долг, и достаточно выгодно.