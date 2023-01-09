Украинские военные подтверждают, что Соледар взят в полукольцо с трёх направлений российскими войсками

Город находится в полукольце. Численность противника превосходит численность наших войск. Но мы держимся.

Украинские военные выкладывают в сеть данные о положении дел в Соледаре. Продолжая заявлять, что «основная часть города» находится под их контролем, военнослужащие армии противника признают, что сразу несколько кварталов на трёх направлениях перешли под контроль российских войск.В ВСУ подтвердили информацию о том, что их группировка в Соледаре оказалась в полуокружении – поджатой российскими войсками с трёх сторон.Если ещё на минувшей неделе украинские военные могли вести так называемые «стримы» из центра и западной части Соледара, то теперь если в прямой эфир оттуда они и выходят, то только на фоне идущих боевых действий.На данный момент идут бои в центре Соледара, где российские подразделения вплотную подошли к зданию городской администрации.Один из украинских военных:Бои, которые завязались и в Парасковеевке, не позволяют ВСУ оперативно перебрасывать подкрепление в Соледар из Константиновки.Напомним, что некоторое время назад, осознавая, что контроль ВСУ над Соледаром может быть полностью утрачен, советник в офисе Зеленского Алексей Арестович заранее объявил, что «город не имеет стратегического значения». Если это так, с какой тогда целью командование ВСУ «кладёт» там тысячи украинских военных, пытаясь бросать в бой резервы?