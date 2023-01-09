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Украинские военные подтверждают, что Соледар взят в полукольцо с трёх направлений российскими войсками

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Украинские военные подтверждают, что Соледар взят в полукольцо с трёх направлений российскими войсками

Украинские военные выкладывают в сеть данные о положении дел в Соледаре. Продолжая заявлять, что «основная часть города» находится под их контролем, военнослужащие армии противника признают, что сразу несколько кварталов на трёх направлениях перешли под контроль российских войск.


В ВСУ подтвердили информацию о том, что их группировка в Соледаре оказалась в полуокружении – поджатой российскими войсками с трёх сторон.

Если ещё на минувшей неделе украинские военные могли вести так называемые «стримы» из центра и западной части Соледара, то теперь если в прямой эфир оттуда они и выходят, то только на фоне идущих боевых действий.

На данный момент идут бои в центре Соледара, где российские подразделения вплотную подошли к зданию городской администрации.
Один из украинских военных:

Город находится в полукольце. Численность противника превосходит численность наших войск. Но мы держимся.

Бои, которые завязались и в Парасковеевке, не позволяют ВСУ оперативно перебрасывать подкрепление в Соледар из Константиновки.



Напомним, что некоторое время назад, осознавая, что контроль ВСУ над Соледаром может быть полностью утрачен, советник в офисе Зеленского Алексей Арестович заранее объявил, что «город не имеет стратегического значения». Если это так, с какой тогда целью командование ВСУ «кладёт» там тысячи украинских военных, пытаясь бросать в бой резервы?
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21 комментарий
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:36
    +4
    Да все уже, они уже и отойти не смогут. сейчас БК кончится, подкрепы не прорвутся и все. Там между Соледаром и Артемовском местность вверх идет. полностью открытая и три лесополки. Если они сейчас простреливаются и бои уже в парасковеевке то из Соледара уже никто нормально отступить не сможет. Только ночью мелкими группами прорываться...
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 18:39
      -4
      Цитата: голос_разуma
      подкрепы

      что за страсть к непонятным сокращениям
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 18:42
        +9
        Имеются ввиду сапплай и саппорт. Амьюнишн шортидж, если проще.
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:46
      +6
      Цитата: голос_разуma
      Если они сейчас простреливаются и бои уже в парасковеевке то из Соледара уже никто нормально отступить не сможет. Только ночью мелкими группами прорываться...

      Музыканты жестко работают ..Удачи им !
      Вроде уже начали разбегаться мелкми группами ,а там еще польских наемников не мало (в плен их не берут)
      Я уже боюсь что либо писать ,но вроде как ,если Солидар падет ,то оборона укрорейха посыпется (западные аналитики так пишут и даже арестович намекает ..)
      Работайте мужики !! А все эти танки и БМП обещанные ,уже разворованы явно ..
      1. Слон
        Слон Сегодня, 19:04
        +2
        Надо открыть корридор отступающим бандерлогам, засеянный минами по-гуще!
        1. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 19:24
          +2
          Цитата: Слон
          Надо открыть корридор отступающим бандерлогам, засеянный минами по-гуще!

          Возможно так и сделают разбросав с воздуха по коридорам бегства лепестки и тому подобное ..Там наемников много польских ,а в плен их брать накладно ,да и не стоит
          Если враг не сдается ,его уничтожают .! Хватит уже нашим либеральничать
          России все нато противостоит и они уже в наглую поставляют вооружение и прочих гусей со всего мира за з\п 2-3 тысячи в день
          Будут им роскошные похороны !!!
          И беречь солдат наших ..Арта, авиация , ракеты и т.д. и главное СВЯЗЬ четкая и защищенная !!!!
          1. isv000
            isv000 Сегодня, 19:31
            0
            Цитата: LukaNord
            Там наемников много польских ,а в плен их брать накладно ,да и не стоит
            Если враг не сдается ,его уничтожают .! Хватит уже нашим либеральничать

            Эти редиски, как их отпустят, обратно норовят приползти - рашен добрый, даже бить не будет...
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 19:28
        +4
        К сожалению не посыплется. В соледаре просто бросили и решили утилизировать. Вагнеровцы молодцы. А по всей украине трусы пытаются еще набрать народу. Вот никак до них не доходит, кто предатель что очищает территории страны от людей. Экономически 404 давно разрушена и сама точно не поднимится, просматривается чейто далеко идущий план.
      3. Rage66
        Rage66 Сегодня, 19:56
        0
        Есть город Соледар?
        А Солидар это это на каком языке?
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:21
      0
      Цитата: голос_разуma
      Да все уже, они уже и отойти не смогут. сейчас БК кончится, подкрепы не прорвутся и все. Там между Соледаром и Артемовском местность вверх идет. полностью открытая и три лесополки. Если они сейчас простреливаются и бои уже в парасковеевке то из Соледара уже никто нормально отступить не сможет. Только ночью мелкими группами прорываться...


      А Зеленский никуда отходить и не собирается.Он в этот Соледарский мешок ещё бригад накидает.Если успеет.
      Наш источник в ОП рассказал, что Залужный предложил Зеленскому не сжигать резервы на оборону Соледара, а отвести войска на вторую линию обороны. Потери ВСУ значительны, а снабжение города нарушено, сейчас Соледар в тактическом окружение.
      Но,наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента потребовал держать оборону Соледара и Бахмута до начала нового контрнаступления. От Залужного потребовали перекинуть часть резервов с Западной Украины, чтобы удержать города на восточном фронте. Технологи на Банковой создали из Бахмута символ сопротивления и любое поражение будет воспринято на Западе негативно.

      https://t.me/rezident_ua/
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 18:38
    +4
    вот уже не знаю как просить редакторов сайта, приводите карты давайте привязки к мелкомасштабным, уважайте своих читателей
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:40
      +10
      Цитата: Василенко Владимир
      вот уже не знаю как просить редакторов сайта, приводите карты давайте привязки к мелкомасштабным, уважайте своих читателей





      Письма с фронта.
      О состоянии 28-й бригады ВСУ принимающей участие в боях на Артемовском направлении.
      «Украинцы и украинки! Сегодня такая обстановка в 28-й бригаде.
      Добить тех парней хотят, что остались и что знают за последний бой, который был в Новой Каменке (Донецкая область в районе Артемовска).
      28-я бригада, много потерь, и техники, и людей, и кто остался, просто хотят добить нас, вот. А мы сейчас просто будем сидеть.
      Сорок человек в роте! Это разве рота, это взвод. Первая рота, сорок человек. Ну во второй немного есть, а в третьей тоже сорок человек.
      Как положили бойцов, не забрали тела, не забрали «трехсотых», не оказали помощи, оставили командиров, офицеров в плен, оставили без помощи, без поддержки.


      Комбат Мищенко говорил перед этим боем, что все будет хорошо, тут македонские танки, американские самолеты. Ничего не было, всех разбили!
      Закончилось БК, нет ни пулеметов, мы просили, тогда ещё были проблемы, «Покемона» (позывной) просили, а теперь бригаду разбили, батальон уничтожен, одна рота вообще, люди погибли на поле боя, «Тьма» (позывной) – в плену.
      Еще кто-то — без вести пропавший, родителям ничего не рассказывают.
      Парни ждут расследование по бойне, которую попали в Новой Каменке. Мы думали, что до нас кто-нибудь приедет, прокуратура, СБУ, будут разбираться. А нас ведут сегодня снова на убой.
      Такое происходит не только в этой бригаде. Но тот комбат Мищенко заметает следы.
      Бригада небоеготова, то есть требуется проверка, расследование трагедии, где погибло очень много людей, пропало без вести и попали в плен.
      Какие мобики? Которых сейчас менты по посадкам ловят с военкоматами? Какие мобики нам помогут, если у нас сорок человек в роте. Взвода гранатометного уже нет, расформированный, потому что надо усилить роту.

      https://t.me/boris_rozhin

      https://vizitnlo.ru/idut-boi-v-centre-soledara-vechernie-novosti-s-fronta-svezhie-2023-segodnya/
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:50
        -2
        В районе Северска надо быть нашим бдительными.Там может собраться ударная группировка ВСУ
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:49
      +1
      Цитата: Василенко Владимир
      вот уже не знаю как просить редакторов сайта, приводите карты давайте привязки к мелкомасштабным, уважайте своих читателей

      Да нет таких карт нормальных и правильно ..В основном из западных СМИ ,сами нарисуют и выкладывают Нельзя этого делать во время военных действий
    3. Володин
      Володин Сегодня, 18:59
      +1
      Цитата: Василенко Владимир
      приводите карты давайте привязки к мелкомасштабным, уважайте своих читателей

      Карты с привязкой к мелкомасштабным? К позициям российских войск, что ли, с координатами? Как бы совсем не уместно в такой ситуации. Давайте будем уважать наших военных и дадим им довести операцию по освобождению Соледара до успешного завершения.
      Карта приведена для иллюстрации нахождение Парасковеевки и Константиновского направления. Рассмотреть окрестности Соледара (если это так необходимо сейчас) можно на тех же Яндекс.Картах - ничего как бы сложного, если такой интерес имеется.
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 19:22
        -1
        Позиции противника можно указывать, свои нельзя.
      2. lowwar
        lowwar Сегодня, 19:26
        0
        С привязкой, как вы пишите, к иллюстративным картам Рыбаря в телеграмм канале t.me›s/rybar ( он [ или его аналитическая группа ] и координаты целей даёт :) )
  3. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 18:48
    -1
    А че эту администрацию нельзя взорвать с помощью самолетов? Зачем за нее биться когда есть ракеты к примеру
    1. ian
      ian Сегодня, 19:21
      0
      Цитата: AlexWar
      А че эту администрацию нельзя взорвать с помощью самолетов? Зачем за нее биться когда есть ракеты к примеру

      Собсно можно и весь Соледар "взорвать с помощью самолетов". Да вообщем то и всю Украину. Так то есть чем. Весь мир в труху... Только речь идет не о уничтожении территорий вместе с населением, как США это делали в Ираке или Югославии. Происходит выдавливание противника с теперь уже территории Российской Федерации.
    2. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 19:23
      +1
      Да там от нее наверняка один подвал остался, за него и воюют.
  4. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 19:54
    0
    Соледар взят в полукольцо с трёх направлений российскими войсками

    Если с трёх направлений, то не полукольцо, а тричетвертикольцо.