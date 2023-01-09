Военное обозрение
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Николаевский «губернатор» Ким заявил о нанесении российскими войсками удара по объектам в Очакове

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Николаевский «губернатор» Ким заявил о нанесении российскими войсками удара по объектам в Очакове

На Николаевщине за прошедшие сутки было местными администрациями было зафиксировано несколько обстрелов объектов со стороны Вооруженных сил РФ. В частности, Николаевский "губернатор" Виталий Ким заявил о нанесении российскими войсками удара по объектам в Очакове.


Такое сообщение появилось в его Telegram-канале.

"Губернатор" также писал о том, что днем ранее российские военные наносили артиллерийские удары по черноморской акватории вблизи Очакова. При этом, по его информации, никто не пострадал.

Сегодня среди поражённых объектов - места дислокации личного состава противника и несколько военных складов, которые ставленник киевского режима назвал военными объектами.

О взрывах в Очакове до этого местные СМИ сообщали 2 января. В тот же день в Николаевской области объявляли воздушную тревогу.

Собственно, по объектам в Очакове российские удары периодически наносятся с самого начала спецоперации. Предположительно, первый их них отмечен 25 февраля. Целями чаще всего являются места дислокации противника, а также военно-морская база, которая создавалась при участии британских специалистов.

Сейчас объекты города обстреливаются не только из средств поражения большой дальности, но также с помощью РСЗО и артиллерийских орудий.

При этом Ким традиционно заявляет о поражении "исключительно гражданских объектов". По украинской логике, даже если на объекте размещены военные, то он всё равно "гражданский"...


Собственно, демилитаризация подконтрольной киевским властям части побережья Черного моря стала бы хорошей гарантией безопасности Крыма и главной базы российского Черноморского флота – города Севастополя.

Тем временем в сети появляются ролики (не публикуем из-за наличия нелитературных выражений очевидцев), где демонстрируется мощный взрыв на побережье Чёрного моря в Очакове. Речь идёт о поражении склада боеприпасов.
Автор:
Использованы фотографии:
соцсети/Виталий Ким
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18 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 18:42
    +7
    Ким первый местный нацик, должен быть в ряду первых на утилизацию.
    1. Комментарий был удален.
      1. голос_разуma
        голос_разуma Сегодня, 18:47
        +4
        честно говоря задрали уже с мостами-то. сто тысяч миллионов раз уже сказано почему их не уничтожают.
        1. S.K.Vichyakow
          S.K.Vichyakow Сегодня, 19:31
          +1
          Цитата: голос_разуma
          честно говоря задрали уже с мостами-то. сто тысяч миллионов раз уже сказано почему их не уничтожают.

          нет политического благоразумия.
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 19:03
      +3
      Цитата: Alien From
      Ким первый местный нацик, должен быть в ряду первых на утилизацию.

      Уверен списки таких у наших спецслужб составляются и час расплаты не за горами и желающих этот заказ выполнить много ..Всему свое время !
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:47
    +1
    Надеюсь в Очакове,как по ж/д вокзалу в Дружковке(там действительно всё в хлам).Фотки у ворога спереть не смог.
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:51
    -1
    Фото странное. Ни к чему из написанного в заметке не получается его привязать...
  4. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 18:56
    +2
    Стоит очередное здание без стекол. Какой сильный удар, вот есть бы там панели лежали можно было подумать о силе удара. Видимо мопед залетел в окно. Хотелось бы узнать от министерства обороны что у нас там за такие ракеты были что стены стоят.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 19:06
      +2
      Цитата: AlexWar
      Хотелось бы узнать от министерства обороны что у нас там за такие ракеты были что стены стоят.

      А может быть, лучше сначала узнать у Кима, почему он выбрал именно это здание и в таком ракурсе для публикации фото в сети? Нет?
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:16
      0
      . Хотелось бы узнать от министерства обороны

      Министерство-то при чем? Не они статью писали. Мож по ящику покажут, но вряд ли. Иначе сериалы некогда крутить будет
    3. Елена Акинфиева
      Елена Акинфиева Сегодня, 19:46
      0
      Видео посмотрите. Там так долбануло не хило.
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 19:02
    +3
    Задрал уже этот Очаков! Он бессмертный, что ли? За год что его уже долбят он уже степью должен стать...
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 19:11
      +1
      вы населённый пункт Новая Тошковка не видели? Вот посмотрите сначала на него....
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:19
      0
      От всех населенных пунктов остались одни названия и точка на карте. Последним более менее целым, наверное Херсон был. Но и его больше с колокольни не видать
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:09
    +1
    Николаевский «губернатор» Ким заявил о нанесении российскими войсками удара по объектам в Очакове
    belay Шо, за год не привык? Та мы еще не начинали, перемалывать будем мелко и просеивать нациков еще мельче.
  7. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 19:16
    -1
    Пиво помнится "Очаков" было ,такая гадость украинская....
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:40
      +1
      Это у нас гадость почему-то была. Бодяжили её чтоли. А там и очаков и оболонь вкусненькое было
  8. Rage66
    Rage66 Сегодня, 19:30
    0
    Кима надо к Ким Чен Ыну на ковер отправить.
    Тот мозги быстро вправит, как родственник. soldier
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 19:44
    0
    В телеге есть видео одно из взрывов....что скажешь...ЗНАТНО так рвануло, качественно