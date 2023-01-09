Николаевский «губернатор» Ким заявил о нанесении российскими войсками удара по объектам в Очакове

На Николаевщине за прошедшие сутки было местными администрациями было зафиксировано несколько обстрелов объектов со стороны Вооруженных сил РФ. В частности, Николаевский "губернатор" Виталий Ким заявил о нанесении российскими войсками удара по объектам в Очакове.
Такое сообщение появилось в его Telegram-канале.
"Губернатор" также писал о том, что днем ранее российские военные наносили артиллерийские удары по черноморской акватории вблизи Очакова. При этом, по его информации, никто не пострадал.
Сегодня среди поражённых объектов - места дислокации личного состава противника и несколько военных складов, которые ставленник киевского режима назвал военными объектами.
О взрывах в Очакове до этого местные СМИ сообщали 2 января. В тот же день в Николаевской области объявляли воздушную тревогу.
Собственно, по объектам в Очакове российские удары периодически наносятся с самого начала спецоперации. Предположительно, первый их них отмечен 25 февраля. Целями чаще всего являются места дислокации противника, а также военно-морская база, которая создавалась при участии британских специалистов.
Сейчас объекты города обстреливаются не только из средств поражения большой дальности, но также с помощью РСЗО и артиллерийских орудий.
При этом Ким традиционно заявляет о поражении "исключительно гражданских объектов". По украинской логике, даже если на объекте размещены военные, то он всё равно "гражданский"...
Собственно, демилитаризация подконтрольной киевским властям части побережья Черного моря стала бы хорошей гарантией безопасности Крыма и главной базы российского Черноморского флота – города Севастополя.
Тем временем в сети появляются ролики (не публикуем из-за наличия нелитературных выражений очевидцев), где демонстрируется мощный взрыв на побережье Чёрного моря в Очакове. Речь идёт о поражении склада боеприпасов.