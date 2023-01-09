Военное обозрение
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Конституционный суд Болгарии проверит законность решения парламента страны о военных поставках Украине

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Конституционный суд Болгарии проверит законность решения парламента страны о военных поставках Украине

Своё первое в этом году дело Конституционный суд Республики Болгария уже определил и зарегистрировал. Высший судебный орган конституционного контроля страны проверит, насколько правомерным было решение народных избранников о предоставлении военно-технической помощи Украине.


КС образовал конституционное дело №1/2023 по запросу 50 народных представителей, требующих объявить незаконным решение оказать военно-техническую помощь Украине

- говорится в официальном сообщении.

За оказание военно-технической и гуманитарной помощи соседней стране болгарский парламент проголосовал 4 мая 2022 года. Результат 200 депутатов «за», 16 «против». Парламентские партии обсуждали проект резолюции на протяжении 5 часов, в то время, как за окнами здания Национального собрания не смолкали призывы митингующих об отказе в военной помощи и соблюдении полного нейтралитета Болгарии в украинском конфликте.

Инициаторами проверки решения парламента на соответствие основному закону страны стали 50 депутатов партии социалистов и представители партии «Возрождение». По прошествии 8 месяцев парламентарии усмотрели в принятом законе противоречие принципу разделения властей, где законодательная ветвь вмешивается в юрисдикцию исполнительной власти.

Полный перечень военной техники поставляемой Болгарией Украине не обнародован, однако, как заявил министра обороны Болгарии Димитар Стоянов, сюда не входят зенитные ракетные системы или какое-либо тяжелое оружие.
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Использованы фотографии:
сайт КС Болгарии
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10 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 20:28
    -1
    "И вот ведут его на суд, а судьи м........ трясут"...
    Таков, думаю, будет результат у братушек-гнилушек.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:45
      +1
      Цитата: Кот Александрович
      "И вот ведут его на суд, а судьи м........ трясут"...
      Таков, думаю, будет результат у братушек-гнилушек.

      Чем кончится, - видно будет, но то, что вопрос возник, -уже хорошо.
  2. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 20:30
    +2
    За оказание военно-технической и гуманитарной помощи соседней стране болгарский парламент проголосовал 4 мая 2022 года. Результат 200 депутатов «за», 16 «против»

    Все понятно ,вопрос закрыт ..Пусть теперь с вами турки работают (газовый хаб у них) Они с вами теперь работают и ятаганы точат ..Вспоминая все !
    А у России другие дела , более глобальные и не братуши вы нам ..Киркгрова вам вышлем скоро ,пусть вам в перьях развлекает )шутка ))))
    1. Alex013
      Alex013 Сегодня, 21:35
      0
      Киркорова не надо. Он армянин больше)))
  3. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 21:10
    0
    0х уж, эти титушки - гнилушки. Бог высоко, Москва далеко.
  4. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 21:12
    +1
    От Болгарии ждать чего-то в нашу пользу не имеет смысла. Вся история это подтверждает.
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:27
    +1
    Слащавые они какие-то, одним словом румыны.
  6. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 21:35
    0
    Ну допустим порешают "румыны" что поставка помощи была нелегитимной, и чего? Все обратно потребуют у свидомитов?
    laughing
    Так им и вернут, ага. Нафига тогда воду мутить???
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:44
    0
    Вначале 16 депутатов "против", а затем запрос о законности от 50-ти депутатов. Ветер перемен какой повеял над 34-мя депутатами?
    Недоплатили за "правильное голосование"?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 21:46
      0
      Просто часть парламента решила малость перекрасится. Ну что с них взять - болгары же.