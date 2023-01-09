Конституционный суд Болгарии проверит законность решения парламента страны о военных поставках Украине

Своё первое в этом году дело Конституционный суд Республики Болгария уже определил и зарегистрировал. Высший судебный орган конституционного контроля страны проверит, насколько правомерным было решение народных избранников о предоставлении военно-технической помощи Украине.
КС образовал конституционное дело №1/2023 по запросу 50 народных представителей, требующих объявить незаконным решение оказать военно-техническую помощь Украине
- говорится в официальном сообщении.
За оказание военно-технической и гуманитарной помощи соседней стране болгарский парламент проголосовал 4 мая 2022 года. Результат 200 депутатов «за», 16 «против». Парламентские партии обсуждали проект резолюции на протяжении 5 часов, в то время, как за окнами здания Национального собрания не смолкали призывы митингующих об отказе в военной помощи и соблюдении полного нейтралитета Болгарии в украинском конфликте.
Инициаторами проверки решения парламента на соответствие основному закону страны стали 50 депутатов партии социалистов и представители партии «Возрождение». По прошествии 8 месяцев парламентарии усмотрели в принятом законе противоречие принципу разделения властей, где законодательная ветвь вмешивается в юрисдикцию исполнительной власти.
Полный перечень военной техники поставляемой Болгарией Украине не обнародован, однако, как заявил министра обороны Болгарии Димитар Стоянов, сюда не входят зенитные ракетные системы или какое-либо тяжелое оружие.