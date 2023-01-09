Пресс-секретарь президента России назвал условие участия военнослужащих срочной службы в спецоперации

В настоящее время военнослужащие срочной службы не направляются для участия в специальной военной операции. В боевых действиях участвуют только контрактники и добровольцы. Однако лишать совершеннолетнего гражданина России права защищать свою Родину никто не может.
Более того, вполне естественно, что молодые люди, которые сейчас проходят службу в армии по призыву, часто сами желают отправиться участвовать в спецоперации - проверить свои личные качества, получить боевой опыт, заработать хорошие по российским меркам денежные средства.
Любой военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ), проходящий срочную службу по призыву, может принять участие в специальной военной операции. Однако для этого ему придется подписать контракт. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.
Чтобы участвовать в СВО, военнослужащий срочной службы должен принять это решение добровольно. Для участия в спецоперации военнослужащему по призыву надо перейти на контрактную службу, то есть заключить контракт. Тогда призывник сможет без проблем отправиться участвовать в спецоперации.
Согласно действующему законодательству, для заключения контракта необходимо прослужить в армии не менее трех месяцев. Но есть и исключения: призывники, имеющие высшее профессиональное образование, могут заключить контракт сразу после призыва на военную службу.
Отметим, что призыв на срочную службу в армии в России охватывает лиц в возрасте от 18 до 27 лет. Многие молодые россияне призываются в армию после окончания высших учебных заведений, то есть в возрасте 22-23 лет. Тем самым, военнослужащий по призыву может быть даже старше контрактника, отслужившего после школы и заключившего контракт в 19 лет.
Верхняя возрастная граница для заключения контракта на прохождение военной службы после начала специальной военной операции была убрана. Это открыло возможность подписания контракта для многих представителей старших возрастных групп, имеющих опыт участия в боевых действиях в «горячих точках».