Военное обозрение
Войти Регистрация

Пресс-секретарь президента России назвал условие участия военнослужащих срочной службы в спецоперации

8
Пресс-секретарь президента России назвал условие участия военнослужащих срочной службы в спецоперации

В настоящее время военнослужащие срочной службы не направляются для участия в специальной военной операции. В боевых действиях участвуют только контрактники и добровольцы. Однако лишать совершеннолетнего гражданина России права защищать свою Родину никто не может.


Более того, вполне естественно, что молодые люди, которые сейчас проходят службу в армии по призыву, часто сами желают отправиться участвовать в спецоперации - проверить свои личные качества, получить боевой опыт, заработать хорошие по российским меркам денежные средства.

Любой военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ), проходящий срочную службу по призыву, может принять участие в специальной военной операции. Однако для этого ему придется подписать контракт. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.

Чтобы участвовать в СВО, военнослужащий срочной службы должен принять это решение добровольно. Для участия в спецоперации военнослужащему по призыву надо перейти на контрактную службу, то есть заключить контракт. Тогда призывник сможет без проблем отправиться участвовать в спецоперации.

Согласно действующему законодательству, для заключения контракта необходимо прослужить в армии не менее трех месяцев. Но есть и исключения: призывники, имеющие высшее профессиональное образование, могут заключить контракт сразу после призыва на военную службу.

Отметим, что призыв на срочную службу в армии в России охватывает лиц в возрасте от 18 до 27 лет. Многие молодые россияне призываются в армию после окончания высших учебных заведений, то есть в возрасте 22-23 лет. Тем самым, военнослужащий по призыву может быть даже старше контрактника, отслужившего после школы и заключившего контракт в 19 лет.

Верхняя возрастная граница для заключения контракта на прохождение военной службы после начала специальной военной операции была убрана. Это открыло возможность подписания контракта для многих представителей старших возрастных групп, имеющих опыт участия в боевых действиях в «горячих точках».
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 19:36
    +4
    Наверно это правильное решение. Хочешь - служи по контракту, не хочешь, езжай домой после срочки. Я думаю, что какой то % срочников подпишет контракт.
    Да и верхнюю планку отменили при подписании контракта, тоже считаю верным решением! Нужны не только бойцы для окопов, но и спецы , которых много в возрасте 35+.
  2. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 19:41
    +3
    Значит будут привлекать ,но надеюсь и слаживание будет соответствующее ,а не просто подписал контракт и вперед на штурм
    Помнится в начале СВО ,именно такие желторотые подписывали контракт(денег хотели заработать) и их гнали вперед на Киев ..Постреляли их многих !
    Россия находится в состоянии войны со всем колективным западом и обстреливать срочников все же нужно ,не на передовой конечно ,но близко к этому Это опыт войны называется ! Кто то из них может станет настоящим бойцом ,ну а кого то в тыл
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 19:41
    -1
    Какие уж тут комментарии, когда дети воюют... Не приведи господь хоронить детей, но как то давить нацистскую гадину надо...
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 19:43
      +3
      Может, "золотой молодежью"?
      Может так получиться, что как только 1-й Рублевско- Барвихинский орденов Гуччи и Ламборгини полк прибудет на передовую, СВО закончится благодаря усилиям их родителей?
      1. spirit
        spirit Сегодня, 19:53
        -1
        У нас уже есть примеры как дети "кое каких"высокопоставленных чиновников ездили как бы на фронт.Под охраной и максимальное удаление от передовой, пофоткались выложили в соцсети и домой)Ну либо в ресторан как "батут".А добровольный контракт понятие относительное.Историю как срочники попали на фронт в первые дни войны думаю все помнят hi
  4. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 19:43
    +3
    У нас в части случай был один солдат отслужив положенные полгода заключил контракт и тут начали среди контрактников набирать добровольцев всё шло к началу первой чеченской нужное количество видимо ненабрали тогда объявили новый набор пообещав согласившимся звание прапорщика так наш солдат отслужив 7или8 месяцев стал прапорщиком.
  5. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 19:51
    -1
    А почему говорящая голова озвучил? Решение не правильное.Должно быть примерно так,военнослужащий срочник должен закончить службу,написать рапорт,отправиться (и это обязательно,кроме спец войск)в учебное подразделение для прохождения подготовки и слаживания,по результатам обучения должно быть заключение о целесообразности привличения военнослужащего к участию в войне.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 20:00
      0
      Это уже когда мы в состоянии войны. Такие действия без контракта предусматриваются. Сейчас пока за деньги. А за деньги и сейчас конкурс пройти надо. Мне предложили дать взятку в военкомат для пересмотра моей категории, чтобы я смог пойти добровольцем. Знакомый тоже просился. Невзяли. Я не спрашивал почему