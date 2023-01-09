Военное обозрение
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Ушел из жизни создатель ракет «Калибр» Павел Камнев

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Ушел из жизни создатель ракет «Калибр» Павел Камнев

Научный руководитель концерна ВКО «Алмаз – Антей», Герой Труда Российской Федерации, доктор технических наук Павел Камнев скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Именно под руководством Павла Камнева создавались знаменитые крылатые ракеты «Калибр», которыми сегодня вооружают корабли и подводные лодки. Камнев - автор двадцати научных изобретений и сотен научно-технических отчетов, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Павел Камнев родился 14 ноября 1937 года в Махачкале. После окончания школы с золотой медалью он поступил в МАИ и, окончив Московский авиационный институт с красным дипломом, начал работать на Свердловском машиностроительном заводе имени М.И.Калинина. На этом предприятии он сделал карьеру от простого инженера до первого заместителя главного конструктора – руководителя предприятия.

В 1991 году Павел Камнев стал первым заместителем главного конструктора – руководителя ОКБ «Новатор», а в 1996 году его возглавил. В 1996-2017 гг. Павел Иванович был генеральным директором Опытного конструкторского бюро «Новатор», а затем был назначен научным руководителем Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». На этом посту он оставался до конца своих дней.

За многолетний продуктивный труд Павел Иванович был награжден высокими государственными наградами – он стал Героем Труда Российской Федерации, был награжден орденами «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Неоднократно Павел Камнев получал государственные премии Российской Федерации.

«Военное обозрение» выражает глубокие соболезнования родным, близким, ученикам и коллегам Павла Ивановича Камнева.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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16 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 20:23
    +30
    Стальное поколение уходит и их разработками и правом на жизнь и страну Мы пользуемся до сих пор !
    Простите нас ,мы вас предали ,но постараемся все вернуть ..Пусть не как было ,но память и уважение всем вам и главное великую Россию восстановим ,чего бы нм это не стоило ..
    Земля пухом и вечная память .. hi Надеюсь не подведем
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 20:34
      +7
      Поддерживаю ,подвести никак не можем.Если подведём, России не будет.Вокруг России стая натовских собак.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 20:44
      +5
      Цитата: LukaNord
      Простите нас ,мы вас предали ,

      Предали и продали вна и в вымиратах, мы - просто просрали...
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:52
      +2
      Цитата: LukaNord
      Стальное поколение уходит и их разработками и правом на жизнь и страну Мы пользуемся до сих пор !


      Нас мало, нас адски мало,
      А самое главное, что мы врозь,
      Но из всех притонов, из всех кошмаров.
    4. Стёпа
      Стёпа Сегодня, 21:38
      0
      Уходит история.Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
  2. Вованыч007
    Вованыч007 Сегодня, 20:29
    +8
    Светлая память. Ваше дело будет жить. (И летать). Царствие небесное.
  3. Falx
    Falx Сегодня, 20:32
    +6
    «Военное обозрение» выражает глубокие соболезнования родным, близким, ученикам и коллегам Павла Ивановича Камнева.
    не могу не присоединиться. Вечная память за неоценимый вклад в обороноспособность нашей Родины!
  4. isv000
    isv000 Сегодня, 20:41
    +8
    Спасибо тебе, Мастер! hi Низкий поклон тебе за тысячи сохранённых жизней наших солдат и офицеров! hi
  5. Авторитет
    Авторитет Сегодня, 20:45
    +5

    Спасибо за наследие, благодаря которому у страны есть будущее.
  6. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 20:47
    +3
    Вечная память... Уходят лучшие... Обидно, что им на смену продвигают рогозиных
  7. фа2998
    фа2998 Сегодня, 20:54
    +4
    Уходит великолепная советская конструкторская школа. Скорбим!
    Сейчас да и завтра мы еще будем пользоваться плодами их труда.
    Что потом? ЭГЭ, коммерческие ВУЗы, эффективные "менеджеры" уничтоженное профтехобразование. .Грустно. hi
    1. Стёпа
      Стёпа Сегодня, 21:39
      0
      !!!!!!!!!!екст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  8. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 20:55
    +2
    Уходят лучшие от нас.Уходят настоящие Советские Герои.
    Сожаление и соболезнование родным и близким.
  9. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 21:07
    +1
    Знатный человек был, упакой Господи душу раба божьего.
  10. Рус_80
    Рус_80 Сегодня, 21:16
    +1
    Светлая память..... Царствие Небесное...
  11. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 21:31
    0
    Искренние соболезнования родным, близким, коллегам.
    Ценность таких людей и в том, что они как учителя - готовят и учат смену, молодёжь. В таких КБ куются будущие кадры, наше будущее и будущее страны.