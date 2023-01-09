Замминистра обороны Украины: Российские войска начали штурм Соледара с разных направлений

Эти штурмовые группы сформированы из лучших резервных подразделений ЧВК «Вагнер». Там сейчас идут жестокие бои, прямо в эти минуты.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр около 18:30 мск отметилась сообщением о событиях в Соледарско-Бахмутской (Авдеевской) агломерации. По словам Маляр, российские войска «начали мощный штурм» Соледара с нескольких направлений.По заявлению Анны Маляр, «противник (российские войска) привлёк большое количество штурмовых групп» - на разных направлениях.Маляр:Ранее украинские военные признали, что уже не контролируют весь Соледар, добавив, что город российскими войсками взят в полукольцо с трёх направлений.Боевые действия идут не только в самом Соледаре, но и на территориях, отделяющих этот город от соседнего Бахмута (Артёмовска). В частности, российские войска наносят поражение противнику в селе Парасковеевка (Парасковиевка), через которое в последнее время шло снабжение группировки в Соледаре со стороны Константиновки.Сообщается о том, что украинское командование могло бы бросить на помощь группировке в Соледаре подкрепление из Северска, но оно опасается того, что как только это произойдёт, российские войска попытаются взять под контроль уже сам Северск, от которого по прямой до Соледара около 15 км.Приходят сообщения о том, что в Соледаре ликвидирован полковник ВСУ Юрий Юрчик. Он занимал должность начальника штаба 10-го отдельного отряда оперативного реагирования «Дозор». Это одно из элитных подразделений ВСУ, весь личный состав которого проходил подготовку на натовских военных базах, а также при инструкторской помощи натовских офицеров на западе Украины.