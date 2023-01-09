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Замминистра обороны Украины: Российские войска начали штурм Соледара с разных направлений

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Замминистра обороны Украины: Российские войска начали штурм Соледара с разных направлений

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр около 18:30 мск отметилась сообщением о событиях в Соледарско-Бахмутской (Авдеевской) агломерации. По словам Маляр, российские войска «начали мощный штурм» Соледара с нескольких направлений.


По заявлению Анны Маляр, «противник (российские войска) привлёк большое количество штурмовых групп» - на разных направлениях.

Маляр:

Эти штурмовые группы сформированы из лучших резервных подразделений ЧВК «Вагнер». Там сейчас идут жестокие бои, прямо в эти минуты.

Ранее украинские военные признали, что уже не контролируют весь Соледар, добавив, что город российскими войсками взят в полукольцо с трёх направлений.

Боевые действия идут не только в самом Соледаре, но и на территориях, отделяющих этот город от соседнего Бахмута (Артёмовска). В частности, российские войска наносят поражение противнику в селе Парасковеевка (Парасковиевка), через которое в последнее время шло снабжение группировки в Соледаре со стороны Константиновки.

Сообщается о том, что украинское командование могло бы бросить на помощь группировке в Соледаре подкрепление из Северска, но оно опасается того, что как только это произойдёт, российские войска попытаются взять под контроль уже сам Северск, от которого по прямой до Соледара около 15 км.

Приходят сообщения о том, что в Соледаре ликвидирован полковник ВСУ Юрий Юрчик. Он занимал должность начальника штаба 10-го отдельного отряда оперативного реагирования «Дозор». Это одно из элитных подразделений ВСУ, весь личный состав которого проходил подготовку на натовских военных базах, а также при инструкторской помощи натовских офицеров на западе Украины.
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19 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 20:09
    +9
    Ну это можно сказать официально признание. Все не могут больше скрывать и врать. Первая ласточка, Теперь Артемовск следом а то и Угледар...
    1. ucomrade
      ucomrade Сегодня, 20:38
      -5
      Вот бы мы до сих пор скрывали отход из Херсона.
      Вводили бы в заблуждение их доверчивую аудиторию.

      Нет, это так не работает laughing
      1. poquello
        poquello Сегодня, 21:31
        0
        Цитата: ucomrade
        Вот бы мы до сих пор скрывали отход из Херсона.
        Вводили бы в заблуждение их доверчивую аудиторию.

        Нет, это так не работает laughing

        а как это работает?
    2. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 20:55
      -4
      Главное вместе с этим не откатиться под Сватово- Кременной, а то будет как осенью наступали, наступали, а потом...
      1. poquello
        poquello Сегодня, 21:32
        -1
        Цитата: Сид2014
        Главное вместе с этим не откатиться под Сватово- Кременной, а то будет как осенью наступали, наступали, а потом...

        главное в танке не пердеть
        1. Сид2014
          Сид2014 Сегодня, 21:42
          0
          Конечно так и проперданные танки целыми не бросать!
      2. Гуран33 Сергей
        Гуран33 Сергей Сегодня, 21:45
        0
        А что осенью? Отбили стратегическое наступление ВСУ направлением запорожье-Крым..Всего то... И да из за отсутствия единого командования тремя группировками пришлось отходить на севере останавливая контрудар на тактическом уровне..
    3. frruc
      frruc Сегодня, 21:38
      +1
      ....ликвидирован п-к ВСУ Юрий Юрчик....занимал должность начальника штаба 10-го отдельного отряда оперативного реагирования «Дозор».

      Отреагировался еще один упырь, к чертям в ад.
  2. Теренин
    Теренин Сегодня, 20:11
    +3
    Маляр:

    Эти штурмовые группы сформированы из лучших резервных подразделений ЧВК «Вагнер». Там сейчас идут жестокие бои, прямо в эти минуты.

    Маляр, если удачно пройдет штурм (а, он пройдет удачно) тогда отдашь свою зарплату зам.министра Пригожину - основателю ЧВК Вагнер.
    1. nobody75
      nobody75 Сегодня, 20:20
      +1
      Простите, а Велизарию, который все это придумал, Вы ничего отдать не хотите?
      С Уважением
      1. Andy_nsk
        Andy_nsk Сегодня, 21:02
        +1
        Простите, а Велизарию, который все это придумал, Вы ничего отдать не хотите?

        Велизарий, конечно, великий полководец, но я не понял, за что ему давать зарплату зам.министра?
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 21:05
        +2
        Цитата: nobody75
        Простите, а Велизарию, который все это придумал, Вы ничего отдать не хотите?
        С Уважением

        laughing Ему, я пожелал бы поменять его мудрую, но распутную жену Антонину.
  3. Rage66
    Rage66 Сегодня, 20:12
    +1
    Все тайное становится явным... Рано или поздно yes
  4. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 20:14
    +8
    На Украине надо ликвидировать всех идейных вдохновителей переписывающих историю. Тогда воевать станет в разы легче.
    Нет идеолога, нет идеи, нет желания погибать за даром.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:43
    +4
    В Соледаре пропали два англицких "волонтёра" ,выехали 6 января 8 часов утра из Крамоторска,на Мерседесе ML.Hикто не видел?украинцы очень беспокоятся.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 20:54
      +2
      Цитата: tralflot1832
      В Соледаре пропали два англицких "волонтёра" ,выехали 6 января 8 часов утра из Крамоторска,на Мерседесе ML.Hикто не видел?украинцы очень беспокоятся.

      Мерин на рынке в Донецке видели, волонтёры съехали, совсем...
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 21:07
      +2
      Цитата: tralflot1832
      В Соледаре пропали два англицких "волонтёра" ,выехали 6 января 8 часов утра из Крамоторска,на Мерседесе ML.Hикто не видел?украинцы очень беспокоятся.

      Пусть не беспокоятся. Сейчас минусовые температуры, а пластиковые мешки воду не пропускают.
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 20:57
    0
    По словам Маляр, российские войска «начали мощный штурм» Соледара с нескольких направлений.

    И что, не ждали ???
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 21:41
      0
      Такера Карлсона прожарили...

      ,ттттттттттттттттт