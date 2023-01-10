Первый поход и большое будущее: развертывание ракет «Циркон»

"Адмирал Горшков" в Североморске в ходе подготовки к выходу, декабрь 2022 г. Фото Минобороны РФ
В прошлом году российская оборонная промышленность и военно-морской флот завершили разработку и испытания перспективного гиперзвукового ракетного комплекса «Циркон». По итогам проведенных мероприятий ракета и сопутствующие приборы были приняты на вооружение ВМФ и поставлены в серию. К настоящему времени ракетный комплекс дошел до полноценной эксплуатации – и на штатном носителе впервые отправился в дальний морской поход.
На боевой службе
На стадии испытаний носителем опытных ракет «Циркон» был многоцелевой фрегат пр. 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков», несущий службу в составе Северного флота. Перед участием в испытаниях корабль прошел некоторую доработку и получил набор нового оснащения. Сообщалось, что этот фрегат в дальнейшем станет и первым строевым носителем нового ракетного комплекса.
К настоящему времени были выполнены все необходимые мероприятия и процедуры. Ракеты «Циркон» пошли в серию и поставляются флоту, а «Адмирал Горшков» полностью готов к эксплуатации и применению такого оружия. Кроме того, теперь корабль с обновленным составом вооружения может выходить в море и решать реальные задачи.
На прошлой неделе, 4 января, впервые в истории российского и мирового военного флота в боевой поход отправился корабль с гиперзвуковым вооружением на борту. В связи с особым значением этого события за выходом «Адмирала Горшкова» в режиме видеоконференции наблюдали президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.
Фрегат вблизи Норвегии, 6 января 2023 г. Фото Минобороны Норвегии / Telegram-ChDambiev
В ходе мероприятия глава государства назвал первый поход фрегата с «Цирконами» важным или даже знаменательным событием. Также он поблагодарил за труд специалистов оборонно-промышленного комплекса, создавших уникальное ракетное вооружение. По словам президента, подобное оружие даст стране надежную защиту от внешних угроз и поспособствует обеспечению национальных интересов.
Министр обороны доложил о готовности фрегата к выходу в море и раскрыл некоторые подробности начинающегося дальнего морского похода. Согласно составленному плану, корабль будет демонстрировать флаг в Атлантическом и Индийском океанах. Кроме того, запланирован заход в Средиземное море.
Во время похода экипаж будет отрабатывать различные задачи, связанные с защитой рубежей и интересов страны. Запланированы учения и тренировки. Некоторые мероприятия будут проводиться вместе с дружественными иностранными государствами. Министр также анонсировал проведение различных учебных стрельб, в т.ч. с применением новейшего гиперзвукового оружия.
После министра о готовности к походу доложил командир корабля капитан 1 ранга Игорь Крохмаль. Корабль прошел полный цикл подготовки. На борт погружен боекомплект: ракеты разных типов, средства противовоздушной обороны, артиллерийских и торпедных боеприпасов. Экипаж готов к выполнению задач. 4 января фрегат вышел в море и направился в северную часть Атлантического океана.
Морской потенциал
В своей речи министр обороны С. Шойгу раскрыл некоторые особенности начавшегося похода, а также указал основные особенности фрегата и его новейшего вооружения. Министр напомнил, что «Адмирал Горшков» является современным многоцелевым боевым кораблем. Он несет управляемое ракетное оружие и способен решать боевые задачи в дальней морской и океанской зоне.
"Адмирал Горшков" на испытаниях. Фото Минобороны РФ
Главным ударным средством фрегата теперь является ракетный комплекс «Циркон» с уникальными тактико-техническими характеристиками. В полете гиперзвуковая ракета развивает скорость более 9 М; дальность полета превышает 1000 км. Такая ракета гарантировано преодолевает любые современные системы противоракетной и противовоздушной обороны.
Надводный комплекс в виде фрегата «Адмирал Горшков» и ракеты «Циркон» отличается особыми боевыми возможностями. По словам министра, корабль способен наносить точные и мощные удары по противнику – как по наземным, так и по надводным целям.
Следует напомнить, что кроме гиперзвукового «Циркона» корабль несет и другие вооружения ударного и оборонительного назначения. Так, для поражения надводных и наземных целей могут применяться сверхзвуковые ракеты «Оникс» или дозвуковые крылатые «Калибры». Имеются многоцелевые артиллерийские системы в калибрах 30 и 130 мм. От средств воздушного нападения фрегаты пр. 22350 защищены ракетными комплексами «Полимент-Редут» и переносными ЗРК. Имеется возможность борьбы с подводными целями при помощи противолодочных ракет РПК-9 «Медведка» или 91Р «Калибр».
Корабль имеет полное водоизмещение 5,4 тыс. т при наибольшей длине 135 м. Главная энергоустановка на основе дизельных и газотурбинных двигателей обеспечивает скорость порядка 29-30 узлов и дальность плавания до месяца. Экипаж – до 210 чел.
Один из опытных пусков "Циркона". Фото Минобороны РФ
Первый и последующие
Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» первым в боевом составе ВМФ получил ракеты «Циркон». Вполне возможно, что пока он является единственным носителем такого оружия. Однако в ближайшем будущем ситуация изменится, и гиперзвуковые ракеты получат другие корабли.
Как сообщается, ракета «Циркон» и ее транспортно-пусковой контейнер полностью совместимы со стрельбовым комплексом 3С-14. Пусковые установки такого типа широко используются на кораблях последних проектов, и каждый такой вымпел является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет. Для использования такого потенциала, вероятно, требуется незначительное обновление аппаратного и программного обеспечения.
Соответственно, в будущем «Цирконы» может получить широкий круг кораблей. Прежде всего, в качестве их носителей следует рассматривать другие фрегаты пр. 22350. Актуальные планы предусматривают строительство десяти таких кораблей, включая два уже принятых в состав ВМФ. Также нельзя исключать соответствующую модернизацию кораблей целого ряда других типов, вплоть до перестраиваемых тяжелых атомных крейсеров пр. 1144.
В обозримом будущем ракету «Циркон» получат и подводные силы. Первый запуск такого изделия из-под воды в октябре 2021 г. выполнила подлодка «Северодвинск» пр. 885 «Ясень», и работы по этому проекту продолжаются. Как сообщается, первым штатным носителем комплекса станет строящаяся АПЛ «Пермь» пр. 885М. Ее планируют принять в состав флота в 2026 г. Затем гиперзвуковое оружие получат другие «Ясени» и подлодки иных типов.
Подъем и разгон ракеты. Фото Минобороны РФ
Таким образом, в средней и отдаленной перспективе совместимость с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» получит множество надводных кораблей и подлодок. В это число войдут как вымпелы новых проектов, так и модернизированные корабли более старых типов. Впрочем, точный состав такой корабельной «группировки» и ее численность пока не раскрывались.
Очевидно, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» в итоге станет одним из основных образцов ударного вооружения надводных и подводных сил. Он дополнит имеющиеся системы «Калибр» и «Оникс» и возьмет на себя часть боевых задач, повысив гибкость применения флота в целом. При этом сложные и дорогие гиперзвуковые ракеты, несмотря на все преимущества, не вытеснят прочее вооружение.
Новый этап
Недавно начавшийся боевой поход фрегата «Адмирал Горшков» с новым вооружением на борту имеет большое значение – как для самого корабля, так и для нашего флота в целом. Это событие показывает, что новый ракетный комплекс «Циркон» не только разработан и доведен до серии, но и поступает на вооружение и готов к полноценной эксплуатации.
Кроме того, теперь можно говорить о полноценном начале перевооружения ВМФ. Вслед за «Адмиралом Горшковым» новое гиперзвуковое оружие должны будут получить другие корабли и подлодки. Этот процесс будет достаточно сложным и растянется на несколько лет. Однако очевидные преимущества и значение для национальной безопасности полностью оправдывают все ожидаемые траты и ожидание.