Первые в мире. Приёмы расстройства кумулятивной струи

До 10 километров в секунду

«При взаимодействии кумулятивной струи с преградой на границе между материалами струи и преграды возникает очень высокое давление, на один-два порядка превосходящее предел прочности материала преграды.

В результате кумулятивная струя разворачивается, ее материал растекается в направлении, обратном скорости ее движения.

Материал преграды также «уходит» из зоны высокого давления, причем часть его выносится вместе со струей к свободной поверхности, а другая часть за счет пластического деформирования перемещается в радиальном направлении.

Таким образом, образуется кратер (для преград полубесконечной толщины, не пробиваемых насквозь) или пробоина (для преград конечной толщины, пробиваемых насквозь), диаметр которых существенно превышает диаметр кумулятивной струи».



Один из самых неприятных противников Красной Армии. Источник: pamyat-naroda-ru.ru

«Ни одного грамма взрывчатки на танке не будет!»

Тема БТ-3-48

«контрзаряд не снабжен отдельным детонатором; детонация его в этом случае может произойти либо в результате ударного действия при попадании мины, то есть образования кумулятивной струи, либо вследствие инициирующего влияния кумулятивной струи. Вследствие детонации контрзаряда кумулятивная струя ослабляется, то есть достигается соответствующее защитное действие».

«контрзаряд снабжен отдельным детонатором; благодаря наличию специального синхронизирующего устройства, детонация контрзаряда может иметь место на заданном расстоянии от брони и в заданный по отношению к моменту взрыва кумулятивной мины момент времени».

«Первая. На стальную полированную плиту помещалась половина распиленного по оси кумулятивного заряда. На расстоянии 30 мм от него устанавливалась половина контрзаряда. По отпечаткам, полученным на плите, было установлено, что при подрыве кумулятивного заряда продукты его детонации вызывают детонацию контрзаряда.



Вторая. На свинцовый столбик со стальной пластинкой направлялась кумулятивная струя – наблюдалось обжатие столбика. Затем между кумулятивным зарядом и столбиком помещался контрзаряд. После подрыва в этом случае столбик полностью разрушался. Это говорит о том, что на столбик действовала не только кумулятивная струя, но и продукты детонации контрзаряда.



Третья установка. При подрыве заряда, составленного из отдельных зарядов с воздушными промежутками, было установлено, что заряд полностью детонирует от первичного заряда».