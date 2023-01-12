Киев ждет помощи от Запада, а Запад ждет побед от Украины

Пресса кишит сообщениями о действиях музыкантов. Какого только бреда я не прочитал об этой ЧВК за последние пару-тройку месяцев. От «арифметики» от диванных аналитиков, которые считают потери «по науке» и уже говорят о тысячах погибших музыкантов. Знаменитая формула три к одному работает.
До того, что на самом деле музыканты – это спецназовцы, которые за какие-то преступления были осуждены и теперь получили возможность реабилитироваться и вернуться в строй. Сравнение, которое делает честь и музыкантам, и спецназу. Хотя действительно музыканты не совсем обычные люди, с неординарной и трагической в прошлом судьбой. Война на самом деле «очистила» их от прошлого. Изменила до неузнаваемости.
Сейчас музыканты делают, наверное, самое важное на сегодня дело, они уничтожают личный состав, громят части и соединения ВСУ так, что командование вынуждено их достаточно часто менять для переформирования. Та «мясорубка», о которой сегодня пишут СМИ, рассказывая об Артемовске, организована именно музыкантами.
Я ни в коем случае не хочу принижать роли других частей и соединений нашей армии. Те задачи, которые выполняет Российская армия, прекрасно вписываются в общую концепцию операции. Прекрасно работают республиканские корпуса, десантники, артиллеристы, танкисты. Все, кто сейчас выбивает подразделения ВСУ из опорников и перемалывает личный состав украинской армии.
Артемовск сегодня стал той точкой притяжения, куда стягиваются не только части из других секторов, но и пополнение. Понятно, что командование ВСУ умышленно идет на огромные потери, как это уже было весной и осенью, когда потери тоже были чудовищными, но это позволило в дальнейшем свежим подразделениям провести ряд успешных операций.
Однако, в отличие от техники и вооружения и от денег в национальном банке, людские ресурсы не бесконечны. Мобилизация на Украине теперь даже не объявляется. В интернете полно видео с такой «мобилизацией». Да и сообщения от бежавших в Европу украинцев о вызове в военкоматы уже не редкость. Или возвращайся в страну и умри, или на тебя заведут дело, и при возвращении ты просто пойдешь в тюрьму.
Пентагон воюет по старым лекалам
Я не раз писал о том, что американцы достаточно консервативны в своих планах. Они не стремятся «изобретать велосипед» там, где такой «велосипед» уже есть и прекрасно работает. В этом сила и слабость американской армии, тамошней военной мысли. Сила в том, что такие действия хорошо отработаны штабами и личным составом, а слабость в том, что противник тоже это понимает.
Очевидно, что генералитет и штабы ВСУ полностью контролируются американцами. Для прессы активно раскручивается военный гений генерала Залужного, но решения принимают совсем другие люди. В форме совсем другой армии.
Какой же вариант выбрали в Пентагоне, а значит – и в Киеве?
Как мне кажется, это тот же самый вариант, о котором я уже упоминал выше. Ценой больших потерь личного состава и вооружения ликвидировать стратегические преимущества Российской армии, а затем по мере готовности новых бригад, а точнее – корпусов, ударить по наиболее измотанным российским частям и соединениям и разорвать единый фронт, взяв в кольцо российские подразделения.
Наверное, вы помните две операции: под Балаклеей и Изюмом, когда ВСУ смогли отбросить наши подразделения на значительные расстояния. Почему это произошло? Большинство аналитиков сошлись во мнении, что основной причиной нашего поражения стала огромная нехватка личного состава на передовой.
При этом как-то вскользь упоминаются ошибки командования нашей армии. Те ошибки, которые и породили тот самый некомплект личного состава в боевых частях. Я думаю, что основная причина – все-таки просчеты наших командиров и начальников. От батальона до Генштаба. Некомпетентность привела к поражению.
Мы впервые отступали. Отходили, бросая неисправную технику и вооружение. Помните брошенные нами приграничные районы Харьковской области? Именно брошенные нами из-за невозможности организовать хоть какую-то оборону. Это было уже на этой войне…
То, что, по моим соображениям, планирует ВСУ, является продолжением той успешной операции. Именно для этого сегодня усиленно готовят украинских солдат и офицеров на базах НАТО в Европе. Три армейских корпуса свежеиспеченных бойцов. 80–90 тысяч человек!
Именно поэтому сейчас такой ажиотаж в вопросах поставок вооружения и боевой техники для ВСУ. Не думаю, что те же американцы ограничатся поставками всего 50 БМП «Брэдли», да и французы своими колесными танками снабдят бригады по полной.
Я, если честно, не понимаю шапкозакидательского отношения к этим машинам. Опыт боев на Украине показал, что время танковых атак в лоб прошло. Пехота сегодня вполне эффективно борется с танками и бронемашинами своими силами. ПТС позволяют не только выводить танки из строя, но и уничтожать. Потому и действуют танки как передвижные огневые точки.
И вот тут-то колесники вполне серьезное оружие. Учитывая маневренность и скорость до 85 км в час. Да и пушка позволяет вести огонь на полтора км, а ракетами на 8 км... А то, что броня для таких «танков» игрушечная, вспомните МТЛБ, БМП и БТР.
Да и не ограничатся поставки только французами. Как бы ни старались поляки и немцы сохранить свои «Леопарды», их заставят и это отдать. Как и прочих членов... блока.
Вооружать теперь новые корпуса будут натовским оружием. Так что увидим мы ещё многие образцы музейного оружия альянса. А там и очередь современного подойдет.
За одного битого…
Я не зря начал материал с событий в районе Артемовска. Сегодня уже не секрет, что ВСУ планировали наступление на 6 января. Украинская разведка практически весь декабрь и начало января только и говорила о наступлении Русской армии. Так что решение об упреждающем ударе было логичным.
Мешали только подразделения, которые перемолачивали ВСУк (очень красивое название вэсэушникам придумали на передке) в районе Артемовска. Даже те бригады, которые предназначались для контрнаступления, успешно «сокращали численно» в короткие сроки. Однако операцию никто не отменял. ВСУ готовились, мы ждали.
И тут как гром среди ясного неба… Приказ о рождественском перемирии. Все понимали, что соблюдать перемирие ВСУ не будут. Но лишь немногие знали, что этот шаг спас много жизней с обеих сторон. Зеленский был ошеломлен этим решением президента Путина. И достаточно долго ждал решения своих хозяев.
Не рискнул противник начать наступление. Не отважился, понимая, что такая операция будет стоить не только множества жизней бойцов, но и потери доверия к Киеву со стороны Запада. Да, стороны обстреливали друг друга в обычном режиме. Даже в Рождество люди продолжали погибать. Но у Киева появилась возможность использовать те же объяснения, что используем мы. Это ответный огонь…
Не зря западные СМИ и киевские голоса разом начали кричать об обмане Путина, о коварстве русских, о каком-то секретном плане и так далее. Политически раунд был ими проигран подчистую. Да и моральный дух ВСУ серьезно упал. Что буквально на следующий день было использовано нашими подразделениями в Соледаре и Артемовске.
Что же дальше?
Судя по тем действиям, которые проводят украинцы и глобальный Запад, план действий не поменялся. Главная задача – пережить зиму. Продержаться хотя бы до середины апреля. Именно к апрелю планируется закончить формирование и оснащение трех корпусов. Полмесяца должно хватить для быстрой переброски их на передовую.
Очень интересно в этом плане посмотреть западные оценки возможностей ВСУ. На специализированных интернет-площадках США такая дискуссия ведется уже несколько дней. Что же говорят бывшие разведчики и военные аналитики?
С какими проблемами столкнется ВСУ и каков шанс на успех операции в целом?
Итак, первое, с чем столкнутся ВСУ, это дополнительные сто и даже более тысяч подготовленных бойцов из тех, что были мобилизованы ещё осенью. Этот резерв Москва может в короткие (а при прочих равных – в более короткие сроки, чем ВСУ) перебросить на опасное направление. Что уже превышает количественный состав корпусов украинцев.
Второе, не менее важное замечание.
Те успехи, которые были у Киева в прошлом году, во многом появились из-за ошибок Москвы в целом и командиров и начальников на местах в частности. Путин верил в то, что в конфликт не будут вмешиваться западные страны. Теперь такой веры нет, о чем российский президент говорил неоднократно. Цели России стали менее амбициозны.
Третье.
Сегодня в основу будущей победы Украины заложена достаточно спорная мысль об истощении военных ресурсов России. Слишком часто в Пентагоне и Киеве стали говорить об отсутствии снарядов и ракет у Москвы. Однако анализ боеприпасов, применяемых Российской армией сейчас, показывает, что это уже не старые запасы, а боеприпасы, производимые в 2021–2022 годах, т. е. промышленность перестроилась на военный лад.
При этом к увеличению поставок боеприпасов из западных стран Украине аналитики относятся скептически. Уже неоднократно сообщалось о том, что пока промышленность не успевает компенсировать расход боеприпасов производством новых. Именно в этом заключается причина начала использования калибров, от которых подразделения НАТО отказались.
И четвертое.
Если Украина не добьется успеха в апрельско-майской операции, и линия фронта не изменится, ситуация может превратиться в катастрофическую. Соединения, потрепанные при попытке наступления, не смогут сдержать контрнаступление русских. Уничтоженная экономика Украины не сможет содержать огромную армию, необходимую Киеву для сдерживания Русской армии.
Ну и последнее.
Факт, о котором пока говорят лишь некоторые аналитики США. Событие, которое практически хоронит всю авантюру на Украине, оставляя Америке лишь победу над европейскими конкурентами. Это выборы президента США в 2024 году.
Предвыборная борьба практически лишит Киев американской поддержки. И консерваторы, и демократы прекрасно понимают то, как относятся простые американцы к многомиллиардным вложениям в украинскую войну.
Что дальше?
Повторюсь, от планов весеннего наступления Киев не отказался. Даже при всех трудностях, о которых я писал выше, другого пути у Зеленского и его клики нет. Только победа, даже незначительная, дает хоть какой-то шанс на сохранение власти и его собственной жизни.
Повторяться не буду. Перспективы для Киева и Москвы я озвучил выше. Сегодня для понимания ситуации необходимо... проанализировать внутреннюю жизнь США. То, что происходило достаточно долгое время в Конгрессе Соединенных Штатов. А там ставили очередной американский мировой рекорд. В стиле рекорда по плевкам мертвыми тараканами на дальность.
Помните политику, которую проводил бывший президент США Трамп? Помните, почему Порошенко не решился на развертывание боевых действий на Донбассе в том объеме, на который решился Зеленский? Я об основных приоритетах политики Трампа. О его внешней и внутренней политике: всё вернуть в США. Главная задача – возродить мощь Соединенных Штатов за счет усиления экономической мощи страны и т. д.
Впервые американская палата представителей Конгресса США утвердила 6 января спикера Кевина Оуэна Маккарти с... пятнадцатой попытки! Казалось бы, что мешало сделать это республиканцам с первой попытки? А мешали внутренние разногласия, в том числе и в вопросах помощи Украине. Трамп не изменился. Для него главное – внутренняя политика, и на Украину ему плевать.
Вот тут-то и была зарыта собака. Маккарти не могли избрать просто потому, что этому воспротивились трамписты. И, как я понимаю, неожиданное изменение их позиции связано с какими-то договоренностями межу Трампом и Маккарти. Точнее – с уступками Маккарти. Бульдожью хватку бывшего и, скорее всего, будущего президента США мы видели. И понимаем, что отступать Дональд не привык. И память у Дональда Трампа хорошая.
Почему именно Маккарти уступил? А вспомните разговор Трампа и Маккарти после захвата Капитолия. Как громко Маккарти заявил об осуждении позиции Трампа по вопросу наказания тех, кто проник в здание Капитолия. И закончилось все уличной бранью с применением всего богатства английского языка, которое чаще всего используют американские босяки.
Думаю, что с начала этой недели для Киева наступила «черная полоса». Американская «зебра» чуть передвинулась. Спикер палаты представителей – фигура достаточно серьезная в политическом бомонде США. И его возможности вполне могут «придушить» Зеленского. Достаточно внести поправки в закон о бюджете на следующий год или не утвердить очередной пакет помощи Украине.
Сегодня я не буду делать конкретных предположений на будущее. Выводы может сделать самостоятельно каждый думающий человек. Мы как-то привыкли рассматривать ситуацию однобоко. Если я это вижу, значит это есть. А если не вижу, значит этого либо не существует вообще, либо это несущественно. Но в этом мире все взаимосвязано. Что главное, а что второстепенное – часто определить можно только по прошествии некоторого времени...