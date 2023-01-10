Пресса США: Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине БТР Stryker

Число заявлений западных политиков, военных и экспертов о готовности передать всевозможные виды бронетехники Украине растёт. Причём обычно одни противоречат другим, но так или иначе не приходится сомневаться в том, что Запад не отказывается от цели максимально накачать Украину оружием и военной техникой, чтобы продолжать использовать украинцев как таран против России, да и против реальных интересов самой Украины.
После многочисленных заявлений о том, что отдельные страны Европы собираются поставить для нужд киевского режима танки (включая колёсные танки от Франции и танки «Челленджер» от Британии) появились заявления о готовности США помимо БМП «Брэдли» направить на Украину партию такой бронетехники как БТР Stryker.
Об этом пишет, в частности, издание Politico, которое ссылается на неназванные, но, как заявлено, осведомлённые источники. И эти источники утверждают, что партия «Страйкер» может быть отправлена на Украину в рамках нового пакета военной помощи «с той целью, чтобы ВСУ смогли отразить наступление российских войск», якобы намеченное на весну 2023 года.
При этом добавляется, что пока нет 100-процентной уверенности в том, что БТР Stryker в ближайший новый пакет военной помощи войдут, но в том, что могут войти в один или несколько последующих вряд ли приходится сомневаться.
Напомним, что в одобренный в конце 2022 года пакет военной помощи от США для Украины войдут БМП Bradley, другие боевые бронированные машины, ракеты к установкам «Хаймарс» и самоходные гаубицы.
БТР Stryker - 17,2-тонная боевая машина с колёсной формулой 8х8(4) с экипажем 2 и десантом до 9 человек. Существуют модификации таких БТР со 105-мм пушкой (M1128) и без (M1126) - только с пулемётами и автоматическим 40-мм гранатомётом.