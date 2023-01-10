Военное обозрение
Войти Регистрация

Пресса США: Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине БТР Stryker

14
Пресса США: Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине БТР Stryker

Число заявлений западных политиков, военных и экспертов о готовности передать всевозможные виды бронетехники Украине растёт. Причём обычно одни противоречат другим, но так или иначе не приходится сомневаться в том, что Запад не отказывается от цели максимально накачать Украину оружием и военной техникой, чтобы продолжать использовать украинцев как таран против России, да и против реальных интересов самой Украины.


После многочисленных заявлений о том, что отдельные страны Европы собираются поставить для нужд киевского режима танки (включая колёсные танки от Франции и танки «Челленджер» от Британии) появились заявления о готовности США помимо БМП «Брэдли» направить на Украину партию такой бронетехники как БТР Stryker.

Об этом пишет, в частности, издание Politico, которое ссылается на неназванные, но, как заявлено, осведомлённые источники. И эти источники утверждают, что партия «Страйкер» может быть отправлена на Украину в рамках нового пакета военной помощи «с той целью, чтобы ВСУ смогли отразить наступление российских войск», якобы намеченное на весну 2023 года.

При этом добавляется, что пока нет 100-процентной уверенности в том, что БТР Stryker в ближайший новый пакет военной помощи войдут, но в том, что могут войти в один или несколько последующих вряд ли приходится сомневаться.

Напомним, что в одобренный в конце 2022 года пакет военной помощи от США для Украины войдут БМП Bradley, другие боевые бронированные машины, ракеты к установкам «Хаймарс» и самоходные гаубицы.



БТР Stryker - 17,2-тонная боевая машина с колёсной формулой 8х8(4) с экипажем 2 и десантом до 9 человек. Существуют модификации таких БТР со 105-мм пушкой (M1128) и без (M1126) - только с пулемётами и автоматическим 40-мм гранатомётом.
Использованы фотографии:
Википедия/Sgt. William A. Tanner, U.S. Army
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:34
    0
    Пресса США: Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине БТР Stryker
    Давайте не жмотьтесь. При весе 17 т, гореть будет хорошо, с "фейерверком" особенно при 100 мм пушке. feel
  2. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 06:38
    0
    Давайте сразу Абрамок, чего уж мелочиться-то? Всё равно не получится ничего по итогу. Качество пушечного мяса падает, моб. резерв истощается, а эти НАТОвские ускоренные курсы "взлёт-посадка" не сделают из укрофашистов профессионалов. Так что ждём и тяжёлую, реально очень тяжёлую броню.

    Мне вот даже интересно, как пережратый здоровенный Абрамс будет себя на укропии показывать. По идее, он даже изначально для условий нападения на территорию СССР не предназначался. Его вес и стандартные мосты не держат. Как и размеры для транспортировки - явно не под советский стандарт логистики.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 06:53
      +2
      Зимой грунт промерзнет, может и поедет, мосты конечно проблемма, так и мы большие мосты не трогает, а по ним автовозом абрашку можно прогнать, по мелким замерзшим речкам пройдет(если замерзнут до дна)
    2. сайгон
      сайгон Сегодня, 07:02
      +1
      Укровские командиры вполне себе успешно используют стратегию определяемую как перманентная мобилизация ( и в гузне не давит что придумка из СССР родом.) Бригады с хреновой подготовкой лс но их много и эти бригады выполняют задачу фронт держат. ВСУшное командование по клало болт на потери им не важно сколько лупидорцев сдохнет. Причем такая стратегия РАБОТАЕТ без сбоев ( надеюсь пока) , а вот с какого органа наши генералы книжки кои читали когда академии заканчивали не изалируют левый от правого берега страны Скакаунии тут загадка .
    3. Комментарий был удален.
  3. Dos
    Dos Сегодня, 06:43
    +3
    hi И ведь "подарят"! Им самим до жути интересно, как эта коробка у нас себя поведёт.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:43
    +3
    Число заявлений западных политиков, военных и экспертов о готовности передать всевозможные виды бронетехники Украине растёт
    Пока не поймут на реальных событиях, что ВСУ приходят кранты поставки конечно будут продолжаться. Слишком много поставил коллективный Запад на "победу" Украины, чтобы отказаться от надежды ослабить Россию. Поражение Украины автоматически несет политическое поражение Сша и их союзников, а этого естественно ох, как не хочется. Сегодня соревнуются между собой кто второй после Сша помощник Украины в борьбе с "агрессивной Россией". Создается впечатление, что этим хотят добиться преференций когда начнется дележка шкуры (нашей страны). Но делить шкуру не убитого медведя может привести в итоге к потере своей. Чего им и желаю.
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 06:50
    0
    американцы нашли хороший испытательный полигон и использовать возможность будут по полной, подкидывая все свои игрушки. Обт зимой тоже могут загнать, грунт промерзнет и алга.
  6. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 06:59
    0
    И по факту, ВС РФ перемололи (или в процессе ) уже примерно треть НАТОвской техники из ЕС. Спасибо, что шлёте. Ведь хрюканина явно умело ей распорядится.

    А ещё лучше - отдайте хрюканине вообще всё. Останьтесь с голым задом, чтобы вас всех Польша без проблем завоевала-погиенила.
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 07:31
      +2
      Спасибо что шлете?? Вы в своём уме? Сколько уже бед принесла эта западная техника. И вся она очень хорошо работает - доказательства это перегруппировки и просто бегство, а в последние месяцы отсутсвие положительной динамики , не удаётся ВС РФ переломить ситуацию! Танки , БМП придут , САУ высокоскоростная шведская - ещё хуже будет! У нас ресурсы и людские и материальные не безграничны! Газ вон рекордно мало стали продавать. Нефть тоже, продажи угля и вовсе встали .
      А если НАТОвская авиация появиться - тоже будите радоваться ?!
  7. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 07:10
    -1
    Цитата: evgen1221
    Зимой грунт промерзнет, может и поедет, мосты конечно проблемма, так и мы большие мосты не трогает, а по ним автовозом абрашку можно прогнать, по мелким замерзшим речкам пройдет(если замерзнут до дна)

    Если Абрамовичи на фронте и появятся, то уже не раньше лета. А там иной коленкор. Да и чернозёмы жЫрные и рыхлые.
    Плюс, десятками лет их техника затачивалась строго под реалии боёв и условий Ближнего Востока, при этом под конфликты малой интенсивности. Т.е. на антипапуасские войнушки.

    Тот же Абрамыч - зверь очень капризный, и американцы тут не лгут: его тяжело обслуживать. Укропитеки не смогут.
  8. Nag1984
    Nag1984 Сегодня, 07:38
    +3
    Дадут им все со временем и абрамс и F-16, чем дольше война тем больше их будут накачивать. Для США нет лучше шанса проверить свое оружие в реальном бою с нашей техникой не неся при этом никаких потерь. Плюс все это надо будет замещать, а это заказы для впк. Честно сказать умиляют некоторые комментаторы которые говорят что их техника завязнет в наших условиях)) А условия Аляски лучше наших донбасских? А Норвегии? Где они щас учатся воевать с нами в арктических условиях, а там климат и дороги как у нас в Мурманской области, а в Мурманской области очень суровый климат! Я вот видел кадры где абраши и Страйкеры спокойно мчаться по заснеженным полям аляски и Норвегии на учениях не хуже наших 72ек и не вязнут. Это очень опасный противник, и недооценивать его не стоит.
    1. User_neydobniu
      User_neydobniu Сегодня, 08:03
      +2
      Это очень опасный противник, и недооценивать его не стоит.

      Вы на традиционные ценности ура-"патриотизма" то не замахивайтесь )

      А вообще с дивана писать о бесполезной техники НАТО всегда здорово, но вот почему то отправиться на фронт и жечь там эту технику ̶ж̶е̶л̶а̶н̶и̶я̶ ̶у̶ ̶п̶о̶д̶о̶б̶н̶ы̶х̶ ̶п̶и̶с̶а̶к̶ ̶н̶е̶ ̶в̶о̶з̶н̶и̶к̶а̶е̶т̶ их не берут не как, хотя они так рвутся ... Так что и приходиться им бедным тут ратовать за мобилизацию и рассказывать как прекрасно горит техника НАТО со своей лежанки
  9. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 07:43
    -1
    Цитата: сайгон
    Укровские командиры вполне себе успешно используют стратегию определяемую как перманентная мобилизация ( и в гузне не давит что придумка из СССР родом.) Бригады с хреновой подготовкой лс но их много и эти бригады выполняют задачу фронт держат. ВСУшное командование по клало болт на потери им не важно сколько лупидорцев сдохнет. Причем такая стратегия РАБОТАЕТ без сбоев ( надеюсь пока) , а вот с какого органа наши генералы книжки кои читали когда академии заканчивали не изалируют левый от правого берега страны Скакаунии тут загадка .

    Тут вы неправы. В ВОВ СССР и половины мобрезерва своего не выбрал - даже несмотря на огромные потери в нон-комбатантах (у Германии было выбрано около 4/5 - и это при том, что за неё воевало и море прочих фашистов из почти что всех стран Европы).

    А законодателем моды была Япония. И в русско-японской войне она свой мобрезерв почти насухо выскребла. Продлись война ещё полгода - япы бы убрались с материка несолоно хлебавши. Но тогда у япов всё удачно сошлось: разгром нашего флота и бездарность правящей верхушки (особенно стоит отметить роль в этом деле "семи пудов августейшего мяса"). Они победили на пороге неминуемой катастрофы. Вот реально - завалили трупами, и чутка ещё - заваливать было бы нечем.
    И помогал тогда япам весь ТОТ Запад тоже. В основном, Англия, конечно.
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:31
    0
    Я так понимаю у Украины основной ресурс - время .Через пару лет им и АПЛ передадут