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Прошедшая испытания в зоне СВО снайперская винтовка «Счётчик» пошла в серийное производство

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Прошедшая испытания в зоне СВО снайперская винтовка «Счётчик» пошла в серийное производство

Российские силовые ведомства могут получить на вооружение новую снайперскую винтовку под патрон НАТО 7,62 х 51 мм, получившую название "Сумрак". Оружие отправится в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил информированный источник.


Снайперская винтовка "Сумрак" была разработана компанией Lobaev Arms и представлена в прошлом году. Тогда же сообщалось о планах военных провести полноценные испытания оружия как на полигонах, так и в реальных боевых действиях в зоне СВО. По данным источника, в настоящее время началось серийное производство высокоточной винтовки, в первую партию войдут несколько десятков единиц нового оружия. Винтовку получат как армейские снайперы, так и из Росгвардии. Стоит отметить, что винтовку уже тестировали в условиях спецоперации, несколько единиц оружия были переданы в войска для проверки.

Началось производство первой партии из нескольких десятков новых самозарядных снайперских винтовок калибра 7,62 на 51 миллиметр для дальнейшей поставки в ВС РФ. В обозримом будущем они будут переданы различным подразделениям наших Вооруженных сил и Росгвардии. Новая винтовка получила название "Счетчик"

- приводит РИА Новости слова источника.

О разработке новой снайперской винтовки Lobaev Arms стало известно летом прошлого года, в сентябре она была показана широкой публике, а в октябре прошли испытательные стрельбы.

Винтовка разработана на базе системы AR-15, использует патрон НАТО .308 Win (7,62х51 мм) и способна поражать цели на дальности до 1000 метров с высокой точностью. На испытаниях винтовка стреляла и на 1152 метра и на 1430. Как заявил Владислав Лобаев, винтовка создана в инициативном порядке после консультаций со снайперами, участвующими в СВО.
Использованы фотографии:
Lobaev Arms
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25 комментариев
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  1. Dos
    Dos Сегодня, 06:46
    +5
    hi Больше хорошего и современного оружия в наши ВС!
    1. Genry
      Genry Сегодня, 09:21
      0
      Так "Сумрак" или "Счетчик" ? (Шарики или ролики? smile )
      И патрон 7,62х51 откровенно слаб для стрельбы на большие дистанции.
      И Лобаева никогда не примут на вооружение - не надёжный он "товарищчь", уже сбегал, хоть и вернулся (предавший раз ...).
  2. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 06:47
    0
    Снайперская винтовка "Сумрак" была разработана компанией Lobaev Arms и батут в чёрной дыре... По делу молодцы, дело делают
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:13
      +2
      То что в названии компании используют латинские буквы и американское слово arms, не очень то внушает доверие.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:51
    0
    Хорошее оружие никогда лишним не бывает, а тем более снайперское.
    винтовка создана в инициативном порядке после консультаций со снайперами, участвующими в СВО.
    А это значит, что были учтены предложения и пожелания профессиональных снайперов, что конечно правильно.
  4. Тор Вик
    Тор Вик Сегодня, 06:53
    0
    видимо хорошо считает!!! главное не обнулять.
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:59
    +4
    Российские силовые ведомства могут получить на вооружение новую снайперскую винтовку под патрон НАТО 7,62 х 51 мм, получившую название "Сумрак". Оружие отправится в зону проведения специальной военной операции.
    Началось производство первой партии из нескольких десятков новых самозарядных снайперских винтовок калибра 7,62 на 51 миллиметр для дальнейшей поставки в ВС РФ. Новая винтовка получила название "Счетчик"
    Не понял .
    1. Дес
      Дес Сегодня, 07:13
      +2
      Никто не понял))). Сумрак использует 10,36х77 мм патрон.
      1. BARKAS
        BARKAS Сегодня, 07:56
        +1
        Вчера об этом по ТВ рассказывали там у самрака три калибра.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:00
    +3
    Прошедшая испытания в зоне СВО снайперская винтовка «Счётчик» пошла в серийное производство

    Так "Счетчик" или "Сумрак"? Или очередная самореклама от Лобаев &Co.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 07:11
      0
      зачем под патрон "натовский" ? врагам продавать ? или затрофеили пару жд составов с патронами ?
      1. ИВЗ
        ИВЗ Сегодня, 07:28
        +4
        зачем под патрон "натовский" ? врагам продавать ? или затрофеили пару жд составов с патронами ?
        Затем, что "разработкой" это только называется, а по факту просто освоение производством AR-10 с использованием готовых деталей и заготовок. А арки под наши боеприпасы не выпускаются. Кстати наш 7.62х51 выпускавшийся в СССР как охотничий патрон отличался от оригинала меньшей мощностью. В СССР было требование - гражданские аналоги боевых боеприпасов должны иметь меньшую мощность.
        1. Sadam2
          Sadam2 Сегодня, 07:40
          +1
          всегда считал что армейский патрон это полная оболочка влетела вылетела . а охотничий - hollow point , soft point и тд чтоб пуля раскрылась в мясе и выходное с кулак .
          а сколько у него длина ствола? чтоб на 600 в блюдце прилетела .. как то коротковато выглядит
      2. Hog
        Hog Сегодня, 07:55
        +1
        Да потому что наших снайперских патронов считай что и нет. Поэтому проще производить отдельно для снайперов патроны 7,62х51 (производить их будет тот же Лабаев).
        ПС: Про 338 калибр и его использование вы наверно вообще не слышали?
  7. FRoman1984
    FRoman1984 Сегодня, 07:12
    +4
    На вооружение поступили боеприпасы 7.62х51 ? Не слышал. Какой индекс ГРАУ ?
    По факту, стреляют гражданскими патронами …остатками, что были завезены до 24 февраля и теми, что релоудят сами.
    И платформа в 7.62х51 называется AR-10, а AR-15 под 5.56х45
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 07:50
      +2
      Россия переходит на стандарты НАТО laughing
      А по факту наши умы "изобрели" HK417. Не удивлюсь если это просто нелицензионная копия её гражданской версии - MR308, которая у нас продавалась. А патроны, да гражданские скорее всего - барнаул же производит на экспорт .308. По отзывам охотников - не сильно плохо сделаны, но предпочитают штатовские патроны. А тут заявка на стрельбу на километр. 308 конечно может, но это и оптика нужна и патрон и ствол.
    2. Hog
      Hog Сегодня, 07:59
      +2
      А где-то говориться о поступлении этой винтовки на вооружение МО? Постановки в некоторые подразделения ещё не означают принятие на вооружение.
  8. fiv
    fiv Сегодня, 07:22
    +2
    То есть винтовка "Сумрак" получила название "Счетчик"? Или это разные винтовки?
    1. nikolas 83
      nikolas 83 Сегодня, 07:29
      +3
      Автор все в кучу собрал.Винтовка на базе AR название Счетчик .Сумрак совсем не причем.И еще Компания Лобаева освоила собственный выпуск натовских гизль под натовский калибр.Пули и капсуль сами тоже делают а порох кажись из Новосибирска.
      1. ИВЗ
        ИВЗ Сегодня, 07:31
        +2
        .И еще Компания Лобаева освоила собственный выпуск натовских гизль под натовский калибр.Пули и капсуль сами тоже делают
        Про пули правда, остальное - извините бред.
  9. Normann
    Normann Сегодня, 07:35
    +1
    Всегда улыбают названия. Будь то стрелковое оружие, либо артиллерия, да и РСЗО радуют и иже с ними.
  10. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:00
    +1
    Российские силовые ведомства могут получить


    сообщалось о планах военных провести полноценные испытания


    Винтовку получат как армейские снайперы, так и из Росгвардии.


    Одни анонсы...испытают...будут...получат...
    А нафига попу гармонь...вернее винтовка , разработанная на экспорт? Опять попытка втюхать за бешенные бабки то, что уже есть на вооружении и проще, и дешевле. Очередная попытка заработать на войне.


    Все эти отличные характеристики зависят от патронов, посмотрите какие суперские патроны использует Лобаев...




    И это патроны из Новосибирска? Это амерские, фирма Hornady Manufacturing Company, штучные.
    1. Sadam2
      Sadam2 Сегодня, 08:21
      +1
      согласен хорнади самые из дорогих . на ответственную охоту . и ноль проверить . $60 пачка . если сам не крутиш то разоришся ))
  11. nikolai55soot
    nikolai55soot Сегодня, 08:10
    +1
    Несколько лет пытаюсь внедрить в Вооружённые Силы России : пулю - ракету <<Кока-Кокок>> сверх-дальный снайперский выстрел от 3 до 5 - 8 000 метра и более , предлагал : БПЗ (барнаульский патронный завод) , НПЗ (новосибирский патронный завод) , ТПЗ (тульский патронный завод) , концерну Калашников , Лобаев (Lobaev Arms) ,Президенту Путину В.В. , МО и другим - без ответа .
  12. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:38
    +1
    Ну так это же не Лобаев, а Юджин Стоунер, основа всей конструкции AR-15 (прототип М-16) со всеми преимуществами и косяками.
    От Влада только ствол и адаптация механизма к стволу 500 мм СМЕРШ и 600 мм Счетчик.
    Словом, сомнительный успех, скорее нелицензионная копия чужого оружия.
    Ну и наверное некоторая экономия средств, Пентагон Стоунеру платил по 1 доллару за каждый серийный ствол, Лобаев наверное не будет получать такую символическую плату, а уж Стоунер вообще по ходу в пролете.
    Наши небратья уже давно выпускают и применяют против нас практически то же самое Зброяр Z-15 (UAR-15, Zbroyar-15), только там в производстве им помогли пин-до-сы, а тут мы вроде как и сами с усами.