Прошедшая испытания в зоне СВО снайперская винтовка «Счётчик» пошла в серийное производство

Началось производство первой партии из нескольких десятков новых самозарядных снайперских винтовок калибра 7,62 на 51 миллиметр для дальнейшей поставки в ВС РФ. В обозримом будущем они будут переданы различным подразделениям наших Вооруженных сил и Росгвардии. Новая винтовка получила название "Счетчик"

Российские силовые ведомства могут получить на вооружение новую снайперскую винтовку под патрон НАТО 7,62 х 51 мм, получившую название "Сумрак". Оружие отправится в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил информированный источник.Снайперская винтовка "Сумрак" была разработана компанией Lobaev Arms и представлена в прошлом году. Тогда же сообщалось о планах военных провести полноценные испытания оружия как на полигонах, так и в реальных боевых действиях в зоне СВО. По данным источника, в настоящее время началось серийное производство высокоточной винтовки, в первую партию войдут несколько десятков единиц нового оружия. Винтовку получат как армейские снайперы, так и из Росгвардии. Стоит отметить, что винтовку уже тестировали в условиях спецоперации, несколько единиц оружия были переданы в войска для проверки.- приводит РИА Новости слова источника.О разработке новой снайперской винтовки Lobaev Arms стало известно летом прошлого года, в сентябре она была показана широкой публике, а в октябре прошли испытательные стрельбы.Винтовка разработана на базе системы AR-15, использует патрон НАТО .308 Win (7,62х51 мм) и способна поражать цели на дальности до 1000 метров с высокой точностью. На испытаниях винтовка стреляла и на 1152 метра и на 1430. Как заявил Владислав Лобаев, винтовка создана в инициативном порядке после консультаций со снайперами, участвующими в СВО.