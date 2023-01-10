Приводятся данные о целях, которые накануне вечером были поражены ВС РФ в Херсоне

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Появляется информация о том, какие именно цели были поражены накануне вечером при осуществлении ударов ВС РФ по объектам противника в оккупированном им Херсоне.
Как известно, в таких случаях украинская сторона постоянно заявляет о якобы исключительно гражданских пострадавших в результате обстрела объектах. Однако появляются данные о том, что целям для российских Вооружённых сил в Херсоне стали объекты, на которых находился личный состав украинских силовых структур.
В приводимых сводках говорится о нанесении ударов по отделам полиции – Суворовскому, Днепровскому, Корабельному. В них в общей сложности находилось не менее 300 украинских силовиков, включая сотрудников специальных подразделений СБУ и МВД Украины, а также иных структур и формирований.
На текущий момент нет точных данных о числе «двухсотых» и «трёхсотых». Сообщается, что в течение нескольких часов осуществлялся их вывоз, в том числе на армейских автомобилях, с тех самых объектов, которые в Херсоне были поражены нашими войсками.
Напомним, что накануне вечером удары были нанесены и по объектам в Очакове Николаевской области. Так называемый «губернатор» региона Виталий Ким традиционно заявил о поражении «гражданских объектов». Потом в сети стали публиковать ролики, на которых видно, как в результате поражения одной из целей происходит мощная детонация, свидетельствующая о том, что там хранилось оружие и боеприпасы.