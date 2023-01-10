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Приводятся данные о целях, которые накануне вечером были поражены ВС РФ в Херсоне

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Приводятся данные о целях, которые накануне вечером были поражены ВС РФ в Херсоне

Фото носит иллюстративный характер



Появляется информация о том, какие именно цели были поражены накануне вечером при осуществлении ударов ВС РФ по объектам противника в оккупированном им Херсоне.

Как известно, в таких случаях украинская сторона постоянно заявляет о якобы исключительно гражданских пострадавших в результате обстрела объектах. Однако появляются данные о том, что целям для российских Вооружённых сил в Херсоне стали объекты, на которых находился личный состав украинских силовых структур.

В приводимых сводках говорится о нанесении ударов по отделам полиции – Суворовскому, Днепровскому, Корабельному. В них в общей сложности находилось не менее 300 украинских силовиков, включая сотрудников специальных подразделений СБУ и МВД Украины, а также иных структур и формирований.

На текущий момент нет точных данных о числе «двухсотых» и «трёхсотых». Сообщается, что в течение нескольких часов осуществлялся их вывоз, в том числе на армейских автомобилях, с тех самых объектов, которые в Херсоне были поражены нашими войсками.

Напомним, что накануне вечером удары были нанесены и по объектам в Очакове Николаевской области. Так называемый «губернатор» региона Виталий Ким традиционно заявил о поражении «гражданских объектов». Потом в сети стали публиковать ролики, на которых видно, как в результате поражения одной из целей происходит мощная детонация, свидетельствующая о том, что там хранилось оружие и боеприпасы.
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12 комментариев
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  1. Dos
    Dos Сегодня, 06:47
    +8
    hi Пора уж Кима убаюкать! Заболтался негодник!
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:12
      0
      Пора уж Кима убаюкать!
      Это не по феншую для руководства РФ.
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 06:55
    -5
    Ну если ракеты будут падать во дворе а не по зданию, то максимум это стеклом посечет, минус нацикам не особо большой(а судя по их фото-других нет-падает во дворах возле зданий)
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:57
    +4
    объекты, на которых находился личный состав украинских силовых структур.
    Ну коль вывозили убитых и раненых на грузовиках, то очевидно, что потери будут исчисляться не единицами. Остается пожелать как можно больше результативных ударов по местам дислокации л/с и б/т противника.
  4. certero
    certero Сегодня, 07:35
    +2
    Идёт вялотекущая позиционная борьба, где каждый из сторон рассказывает про свои успехи. Только при этом есть маленький такой нюансик - заодно гибнут живые люди.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 07:42
      +2
      Какие будут ваши предложения или есть другие варианты?
    2. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 07:42
      +3
      Только при этом есть маленький такой нюансик - заодно гибнут живые люди.

      А разве не в этом весь смысл любой войны? Если существа, считающие себя разумными (что явно не соответствует действительности), не могут прийти к взаимопониманию, значит популяция псевдоразумных существ искусственно сокращается. Нормальный природный механизм саморегуляции.
  5. Alex242
    Alex242 Сегодня, 07:41
    +1
    в таких случаях украинская сторона постоянно заявляет о якобы исключительно гражданских пострадавших в результате обстрела объектах. Однако появляются данные о том, что целям для российских Вооружённых сил в Херсоне стали объекты, на которых находился личный состав украинских силовых структур.

    официально опять скажут - погибших гражданских и так далее.....по военным табу...
    1. kulinar
      kulinar Сегодня, 07:55
      +3
      Двух британцев уконтропупили.
      ВВС с утра написало о "пропавших без вести".
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:00
    +4
    Отличная новость с утра пораньше. Сейчас набегут ципсошники и прочая бандероь и затянут: это Фсе не правда, сказки каншенки, где видео ударов?, где подтверждающая бумага с подписью зелибобика?
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 08:14
      +2
      где видео ударов?

      По Очакову есть видео , там бабахнуло от всей души . Видно что сдетонировало что то не хило .
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:15
    +2
    То, что "хлам" в мешках вывозили грузовиками это хорошо...., лишь бы не в машинах "Скорой помощи".