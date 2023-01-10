Европейская пресса: Франция и Польша усиливают давление на Германию с целью передачи Украине танков Leopard

Германия не намерена передавать Украине танки Leopard, но давление на Берлин усиливается. Главными лоббистами поставок немецких танков Киеву выступают Польша и Франция. По данным Politico, именно эти две страны хотят заставить немцев отдать свою тяжелую бронетехнику украинской армии.
То, что Польша выступает за поставку немецких танков режиму Зеленского, было известно всем. Варшава вообще чуть ли не требует от других стран поставлять на Украину как можно больше оружия, голосуя двумя руками "за" поставку любого, включая самолеты, ракеты и танки. Польша намерена создать и при возможности возглавить западную коалицию, задачей которой будет насыщение ВСУ танками стандартов НАТО.
Франция же, в лице своего президента Эммануэля Макрона, выступала за мирные переговоры, французский лидер неоднократно звонил Владимиру Путину. Париж поддерживал Берлин, который также хотел скорейшего завершения конфликта на Украине. Как оказалось, французской правительство выступает на стороне Польши. Это подтвердил французский чиновник, заявивший, что Франция и Польша усиливают давление на Германию в надежде получить согласие на передачу танков Киеву.
Принятое Макроном решение поставить на Украину французские бронированные машины AMX-10RC было неким "пробным камнем", запущенным с целью нарушить запрет на поставку Киеву тяжелой бронетехники, включая танки, и тем самым подтолкнуть Германию к принятию "правильного решения".
Между тем, в Париже не исключают отправки на Украину некоторого количества танков Leclerc, в поставке которых изначально было отказано. По имеющимся данным, французские власти изучают этот вопрос и исключать положительного решения не стоит. Единственное препятствие для поставки - запчасти и техобслуживание, так как эти машины уже сняты с производства.