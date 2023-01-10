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Европейская пресса: Франция и Польша усиливают давление на Германию с целью передачи Украине танков Leopard

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Европейская пресса: Франция и Польша усиливают давление на Германию с целью передачи Украине танков Leopard

Германия не намерена передавать Украине танки Leopard, но давление на Берлин усиливается. Главными лоббистами поставок немецких танков Киеву выступают Польша и Франция. По данным Politico, именно эти две страны хотят заставить немцев отдать свою тяжелую бронетехнику украинской армии.


То, что Польша выступает за поставку немецких танков режиму Зеленского, было известно всем. Варшава вообще чуть ли не требует от других стран поставлять на Украину как можно больше оружия, голосуя двумя руками "за" поставку любого, включая самолеты, ракеты и танки. Польша намерена создать и при возможности возглавить западную коалицию, задачей которой будет насыщение ВСУ танками стандартов НАТО.

Франция же, в лице своего президента Эммануэля Макрона, выступала за мирные переговоры, французский лидер неоднократно звонил Владимиру Путину. Париж поддерживал Берлин, который также хотел скорейшего завершения конфликта на Украине. Как оказалось, французской правительство выступает на стороне Польши. Это подтвердил французский чиновник, заявивший, что Франция и Польша усиливают давление на Германию в надежде получить согласие на передачу танков Киеву.

Принятое Макроном решение поставить на Украину французские бронированные машины AMX-10RC было неким "пробным камнем", запущенным с целью нарушить запрет на поставку Киеву тяжелой бронетехники, включая танки, и тем самым подтолкнуть Германию к принятию "правильного решения".

Между тем, в Париже не исключают отправки на Украину некоторого количества танков Leclerc, в поставке которых изначально было отказано. По имеющимся данным, французские власти изучают этот вопрос и исключать положительного решения не стоит. Единственное препятствие для поставки - запчасти и техобслуживание, так как эти машины уже сняты с производства.
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10 комментариев
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  1. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 07:17
    +2
    Г
    лавными лоббистами поставок немецких танков Киеву выступают Польша и Франция. По данным Politico, именно эти две страны хотят заставить немцев отдать свою тяжелую бронетехнику украинской армии
    .У Франции есть свои ОБТ. Главное поставить вместе с "Леклерками" танковые трейлеры. Польша тоже может отдать свои танки. Если что, НАТО грудью (левой) встанет "на защиту её суверенитета и независимости". Мне вот непонятно, ну заасфальтируют они немцев, барбекю со штопором помогут, потом между собой схлестнутся? Делиться ни властью ни доходами они не любят. Уж Польша точно.
    1. Сергей 777
      Сергей 777 Сегодня, 08:04
      +1
      Ну так понятно. Французы хотят подставить немцев. Мол вы свои танки поставляйте, пусть они там горят и теряют коммерческую привлекательность.
  2. Комментарий был удален.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:18
    -2
    Главными лоббистами поставок немецких танков Киеву выступают Польша и Франция.
    С Польшей все понятно, а вот Макрон с катушек слетел полностью. То побежал впереди паровоза со своими колесными танками (или БТР, специалисты сами между собой разобраться не могут), то вдруг попытался стать чуть ли не первым из первых русофобов. Наверное психологический стресс после отказа его старушке в разработанном ею проекте установить на Соборе Парижской Богоматери шпиль в виде фаллоса с золотыми шарами (очевидно яйцами). У него в стране проблема на проблеме, а он озабочен поставкой вооружений на Украину, так еще и давит на Шольца, который и так уже выглядит как интеллигент попавший в компанию урок - растерянным, испуганным и готовым бежать на каждый щелчок пальцев. СВО дала такой толчок, что даже на Западе вся пена и фекалии всплыли, а сам Запад показал свое истинное лицо всему миру.
  4. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 07:23
    0
    Между тем, в Париже не исключают отправки на Украину некоторого количества танков Leclerc, в поставке которых изначально было отказано.
    Леклерк "хорошая" по всем статьям машина, если заглохла то нужно вызывать бригаду программистов, а вообще в идеале везти на завод и там проводить наладку электроники по новой . Эта машина реально не для Украины, в обозримом будущем.
  5. Alien From
    Alien From Сегодня, 07:38
    +2
    Вот и танки на подходе, а кричали нам ""мы друзья, друзья " .....тьфу, курвы продажные!
    1. стар
      стар Сегодня, 07:44
      0
      Друзьями никто из них никогда не был. Причём никому.
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 07:38
    +3
    А когда Россия сделает заявлением относительно поставщиков вооружений, а тот совсем распоясались.
  7. стар
    стар Сегодня, 07:47
    0
    При «ливерной колбасе» зелёной скоро не давить на Германию будут разве что Венгрия с Сербией. Да и то только потому, что у них своих проблем хватает.
  8. Вованыч007
    Вованыч007 Сегодня, 08:05
    +1
    Усиливают давление... Уж если выхватывать, то всем вместе. laughing
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:24
    0
    Единственная проблема для стран НАТО ,что танки Leclerc,Leopard,придется поставлять в месте с экипажами . А гибель немцев и французов не входит в планы стран ,это украинцы должны обслуживать интересы стран НАТО