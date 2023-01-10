Попытка впервые в истории вывести спутники на орбиту Земли с территории Британии завершилась неудачей

Британская попытка реализовать полностью автономную космическую программу на данный момент терпит неудачу. Во-первых, в любом случае приходится использовать американские ракеты-носители для космических запусков, во-вторых, обнаружились проблемы с воплощением идеи о выводе спутников на орбиту с территории Британии.
Стало известно о том, что британцы не смогли реализовать план по выводу космических аппаратов на орбиту Земли с помощью ракеты LauncherOne. Ракета принадлежала компании Virgin Orbit (США). Этот запуск стал первым, осуществлённым с территории Британии.
В самой компании говорят об «аномалии», помешавшей вывести спутники на орбиту. Что обращает на себя внимание – американская компания в социальной сети сначала разместила сообщение об успешном запуске, а потом, когда сигналов с выводимых на орбиту спутников, получено не было, это сообщение было удалено и заменено на публикацию об «аномалиях».
Как осуществлялся запуск?
Для этого использовалась особая версия самолёта «Боинг-747». По одним из его крыльев находилась ракета-носитель LauncherOne с 9-ю спутниками. Самолёт взлетел с ВПП аэропорта Ньюки на юго-западе Британии. Находясь в районе побережья Ирландии, самолёт осуществил «сброс» ракеты-носителя на высоте более 10 км. Первая ракетная ступень отработала штатно, а вот со второй ступенью возникли проблемы.
Находившиеся на территории аэропорта Ньюки британцы, включая официальных лиц, так и не дождались сообщений об успешном выводе спутников на орбиту, который стал бы первым в британской истории в том плане, что старт (пусть и «самолётный») осуществлялся с территории Соединённого королевства.
Среди потерянных в результате неудачного запуска объектов – несколько аппаратов британского министерства обороны. Также известно о потере спутника из Омана.