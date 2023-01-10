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Попытка впервые в истории вывести спутники на орбиту Земли с территории Британии завершилась неудачей

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Попытка впервые в истории вывести спутники на орбиту Земли с территории Британии завершилась неудачей

Британская попытка реализовать полностью автономную космическую программу на данный момент терпит неудачу. Во-первых, в любом случае приходится использовать американские ракеты-носители для космических запусков, во-вторых, обнаружились проблемы с воплощением идеи о выводе спутников на орбиту с территории Британии.

Стало известно о том, что британцы не смогли реализовать план по выводу космических аппаратов на орбиту Земли с помощью ракеты LauncherOne. Ракета принадлежала компании Virgin Orbit (США). Этот запуск стал первым, осуществлённым с территории Британии.

В самой компании говорят об «аномалии», помешавшей вывести спутники на орбиту. Что обращает на себя внимание – американская компания в социальной сети сначала разместила сообщение об успешном запуске, а потом, когда сигналов с выводимых на орбиту спутников, получено не было, это сообщение было удалено и заменено на публикацию об «аномалиях».

Как осуществлялся запуск?

Для этого использовалась особая версия самолёта «Боинг-747». По одним из его крыльев находилась ракета-носитель LauncherOne с 9-ю спутниками. Самолёт взлетел с ВПП аэропорта Ньюки на юго-западе Британии. Находясь в районе побережья Ирландии, самолёт осуществил «сброс» ракеты-носителя на высоте более 10 км. Первая ракетная ступень отработала штатно, а вот со второй ступенью возникли проблемы.

Находившиеся на территории аэропорта Ньюки британцы, включая официальных лиц, так и не дождались сообщений об успешном выводе спутников на орбиту, который стал бы первым в британской истории в том плане, что старт (пусть и «самолётный») осуществлялся с территории Соединённого королевства.

Среди потерянных в результате неудачного запуска объектов – несколько аппаратов британского министерства обороны. Также известно о потере спутника из Омана.

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17 комментариев
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  1. палестинец
    палестинец Сегодня, 07:17
    +12
    а что такое?))).. британские ученые перебрали виски в праздник?))))))))
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:31
      +4
      мельчают британские ученые, вот и принц Гарри на наркоту подсел, что-то не ладно в британском королевстве.
      1. Abbot
        Abbot Сегодня, 07:47
        -1
        не дождались сообщений об успешном выводе спутников на орбиту, который стал бы первым в британской истории в том плане, что старт (пусть и «самолётный») осуществлялся с территории Соединённого королевства


        "Якове, брате, е## лежа" (Старорусская берестяная грамота 12 века)
    2. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 07:31
      +2
      Нет! Они сделали открытие. Открыли портвейн. После виски.
    3. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:01
      +1
      Цитата: палестинец
      а что такое?))).. британские ученые перебрали виски в праздник?))))))))

      Мои поздравления британцам. love
      С первым пуском. drinks
      Минус один фраг. soldier
      Опять нет повода не выпить. drinks
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:28
    +6
    Оказывается спутники запускать это вам не диверсии на "СП" устраивать и вести антироссийскую пропаганду. Здесь спецслужбы и спецназ не помогут.
    Среди потерянных в результате неудачного запуска объектов – несколько аппаратов британского министерства обороны.
    Вот и ладненько. Продолжат пользоваться информацией с американских спутников. А сколько было задумано...
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 07:28
    +4
    Вот только британских спутников на орбите не хватало. Итак вокруг планеты помойка летает.
  4. Canecat
    Canecat Сегодня, 07:36
    +1
    Команда "аномалии" представлена к государственным наградам. laughing
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 07:36
    +2
    Бывает - ничего, научатся.
    Нам бы то же подумать над удешевлением стоимости вывода аппаратов на орбиты
  6. certero
    certero Сегодня, 07:37
    +4
    наверное, будь это новость несколько лет назад, даже мог бы выразить сожаление о таком неудачном начале британской космической программы.
    А теперь, ничего кроме радости от этого не испытываю, особенно приятно то, что военные британские спутники пополнили подводную группировку. Надеюсь, у британцев только такая группировка спутников и будет.
  7. Б-15
    Б-15 Сегодня, 07:46
    +3
    Был один удачный пуск в США. Сейчас попробовали в Англии. Первый блин комом. Они научатся всё равно.
    300кг веса полезной нагрузки за один пуск неплохо. И главное - дёшево.
    Пока у них только один носитель LauncherOne. Но могут сделать несколько. Запуск из любой нужной точки.
    Ракеты печь как пирожки и запускать массово. Например OneWeb. Получается альтернатива Старлинку.
    Остаётся пожелать, нам не отставать. Массовый вывод на орбиту микроспутников или спутников связи и мониторинга Земли нам сейчас очень нужен.
  8. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 07:48
    +1
    Для этого использовалась особая версия самолёта «Боинг-747»

    Британия , это такой маленький островок , что даже ракету естесственным путём запустить не возможно - опереться не на что . Приходится запускать с помощью самолёта .
  9. михаил3
    михаил3 Сегодня, 07:52
    +3
    Самолетный старт. А при чем тут какая то там Британия? Американцы осуществили очередной неудачный старт миниракеты с самолета, пытаясь таким образом вывести на орбиту пару спичечных коробков.
    Тупиковость этого пути в 70тые годы доказали советские ученые, и занялись чем поэффективнее. Американские космоделы) перебирают вороха краденых в 90тые советских наработок, надеясь что то улучшить. "Спираль" же запустить удалось! Хоть бы до конца материалы дочитывали, грамотеи...
  10. Alex242
    Alex242 Сегодня, 07:55
    0
    Находившиеся на территории аэропорта Ньюки британцы, включая официальных лиц, так и не дождались сообщений об успешном выводе спутников на орбиту, который стал бы первым в британской истории в том плане, что старт (пусть и «самолётный») осуществлялся с территории Соединённого королевства.
    Среди потерянных в результате неудачного запуска объектов – несколько аппаратов британского министерства обороны


    первый запуск и тот покрыт " мраком " , ну и поменьше нам головняков будет,
  11. Сергей 777
    Сергей 777 Сегодня, 08:01
    0
    Сама технология конечно перспективная и главное дёшевая. Думаю рано или поздно допилят.
  12. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:21
    -1
    ....... британские ученые доказали существование ученых Массачусетского университета?
  13. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:28
    +1
    В следующий раз лучше пусть проконсультируются хотя бы со специалистами Северной Кореи.