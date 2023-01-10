АПЛ специального назначения «Белгород» завершила серию бросковых испытаний морского беспилотника «Посейдон»

Атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения "Белгород" проекта 09852 завершила серию испытаний системы запуска морского беспилотника "Посейдон", названного на Западе "ядерной торпедой". Об этом сообщил информированный источник.
По словам источника, "Белгород" провел серию бросковых испытаний "Посейдона" с целью проверить систему запуска и поведение субмарины после пуска на различных глубинах. Цель испытаний была достигнута. Для тестирования экипаж применял массогабаритный макет морского беспилотника, подробности испытаний не приводятся.
Подлодка "Белгород" завершила серию бросковых испытаний массогабаритного макета "Посейдона" (...) Бросковые стрельбы макета суперторпеды "Посейдон" выполнялись с тем, чтобы уточнить поведение субмарины на разных глубинах после выполнения пуска
- приводит ТАСС слова источника.
В ноябре прошлого года американская разведка предположила, что российский флот готовится к испытаниям "ядерной торпеды". Такой вывод был сделан после того, как АПЛ "Белгород" была замечена с группой кораблей Северного флота. Стоит отметить, что Запад очень внимательно следит за носителем "Посейдонов".
Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" была спущена на воду 23 апреля 2019 года, заводские ходовые испытания начались в конце июня 2021 года, в состав флота вошла в июле 2022, церемония поднятия Андреевского флага прошла на Севмаше. Служить носитель "Посейдонов" будет на Тихоокеанском флоте.
Ранее сообщалось, что "Белгород" будет являться экспериментальным носителем беспилотников "Посейдон", штатным носителем будет атомная подводная лодка "Хабаровск" проекта 09851. Всего планируется построить четыре носителя "Посейдонов"- по два для Северного и Тихоокеанского флотов.