Военное обозрение
Войти Регистрация

АПЛ специального назначения «Белгород» завершила серию бросковых испытаний морского беспилотника «Посейдон»

13
АПЛ специального назначения «Белгород» завершила серию бросковых испытаний морского беспилотника «Посейдон»

Атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения "Белгород" проекта 09852 завершила серию испытаний системы запуска морского беспилотника "Посейдон", названного на Западе "ядерной торпедой". Об этом сообщил информированный источник.


По словам источника, "Белгород" провел серию бросковых испытаний "Посейдона" с целью проверить систему запуска и поведение субмарины после пуска на различных глубинах. Цель испытаний была достигнута. Для тестирования экипаж применял массогабаритный макет морского беспилотника, подробности испытаний не приводятся.

Подлодка "Белгород" завершила серию бросковых испытаний массогабаритного макета "Посейдона" (...) Бросковые стрельбы макета суперторпеды "Посейдон" выполнялись с тем, чтобы уточнить поведение субмарины на разных глубинах после выполнения пуска

- приводит ТАСС слова источника.

В ноябре прошлого года американская разведка предположила, что российский флот готовится к испытаниям "ядерной торпеды". Такой вывод был сделан после того, как АПЛ "Белгород" была замечена с группой кораблей Северного флота. Стоит отметить, что Запад очень внимательно следит за носителем "Посейдонов".

Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" была спущена на воду 23 апреля 2019 года, заводские ходовые испытания начались в конце июня 2021 года, в состав флота вошла в июле 2022, церемония поднятия Андреевского флага прошла на Севмаше. Служить носитель "Посейдонов" будет на Тихоокеанском флоте.

Ранее сообщалось, что "Белгород" будет являться экспериментальным носителем беспилотников "Посейдон", штатным носителем будет атомная подводная лодка "Хабаровск" проекта 09851. Всего планируется построить четыре носителя "Посейдонов"- по два для Северного и Тихоокеанского флотов.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. certero
    certero Сегодня, 07:40
    -5
    Другими словами, на вооружение Посейдона нет?
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:50
      -8
      И всё таки спалили пинды эти учения. Правда в шоке были все. Они следили за АПЛ, до и после и спрашивали , почему лодка полегчало на несколько тонн.))) И где она спрятала Посейдоны )))
      1. Сергей 777
        Сергей 777 Сегодня, 07:58
        +3
        А уже существуют технологии дистанционного взвешивания АПЛ в воде ?
        1. Аргон
          Аргон Сегодня, 08:10
          -3
          Так пинды именно так и говорили. Лодка полегчало на несколько тонн судя по просадке.
          1. Авиатор_
            Авиатор_ Сегодня, 08:16
            +3
            Лодка полегчало на несколько тонн судя по просадке.
            Ну, во-первых, не "по просадке", а по осадке. И во-вторых, лодка потому и подводная, что может осадку менять, как ей угодно, заполняя и опорожняя балластные цистерны. И все ПЛ делают это уже более 100 лет.
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 07:59
      +1
      Цитата: certero
      на вооружение Посейдона нет?

      А кто уверял обратное ? what Это же "кспериментальное" изделие !
      1. Vyacheslav57
        Vyacheslav57 Сегодня, 08:07
        +2
        на вооружение Посейдона нет?

        Поэтому и вернулся за второй партией Посейдонов . Первую потерял где то у берегов США .
    3. AvesevA
      AvesevA Сегодня, 08:17
      +1
      С чего это проверка работоспособности подлотки говорит о том что посейдонов нет? Такие проверки макетами будут всегда, и желательно каждый год, чтобы в нужный момент всё сработало как надо. С чего появилось умозаключение что посейдонов нет, мне не понятно
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 07:41
    +3
    Отлично. Желаю нашему подплаву скорейшей постановки "Посейдонов" на боевое дежурство.
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 07:46
    -2
    Успехов подводникам, на их плечах безопасность страны. Со стратегическими бомберами вон как вышло, надеюсь у подплава дела получше.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:14
    -1
    Запад очень внимательно следит за носителем "Посейдонов".
    Еще бы. "Посейдон" один из видов оружия наравне с гиперзвуковым, новыми баллистическими ракетами, которые не только волнуют запад, но и дают основания пересмотреть свои компьютерные выкладки по итогам ядерной войны.
  5. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 08:15
    +1
    Главное не увлечься супер пупер не имеющего аналогов оружия, а то залужный на танке по красной площади проедит. Может задуматься нам что запад не особенно то боится на практике, а не бла бла журналюг нашего ядерного оружия, столько денег тратим вместо совершенствования обычного из-за отсутствия которого не можем соледар с артемовском взять.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:18
    -1
    Белгород выходит из бухты ,в США сразу объявляют траур ?