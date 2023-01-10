Впервые в истории Нацбанка Швейцарии его убытки достигли 18 процентов ВВП

В соответствии с положениями Закона о Национальном банке и соглашением о распределении прибыли между Федеральным департаментом финансов и Нацбанком выявленный балансовый убыток делает невозможным распределение за 2022 финансовый год.

Основной темой главной мировой финансовой «кубышки», как часто называют Швейцарию, становится тема динамики капиталов. Если в течение многих десятилетий швейцарская банковская система воспринималась в мире если не как идеальная, то как близкая к таковой, то теперь времена меняются. Одной из причин этого являются решения самих швейцарских властей по отказу от своего многолетнего военно-политического суверенитета и принятию участия в санкционной войне (против России). Одновременно с этим менеджмент швейцарских финансово-кредитных организаций безропотно согласился с тем, что нужно открывать данные клиентов при запросе со стороны, к примеру, американских спецслужб.На данный момент идёт подсчёт общих объёмов убытков, которые по итогам 2022 года понёс Нацбанк Швейцарии. По предварительным оценкам, убытки стали рекордными за всю историю Нацбанка, составив более 130 млрд швейцарских франков (это более 140 млрд долларов). Если выражать эти суммы в объёмах швейцарского ВВП, то убытки могут достичь невероятных для этой страны 18% от всего объёма экономики. Такого не было никогда за всю историю Национального банка Швейцарии, работающего как самостоятельный финансово-кредитный институт с начала XX века.Рекордные убытки банка Швейцарии впервые за долгое время приведут к тому, что без причитающихся выплат дивидендов останется как федеральное правительство страны, так и правительства швейцарских субъектов – кантонов.Из пресс-релиза Нацбанка:Без дивидендов инвесторы ШНБ в предыдущий раз оставались в 2014 году, однако тогда не было столь внушительных убытков для Нацбанка, как по итогам года 2022. Это при учёте того, что окончательные цифры убытков ещё не подсчитаны. И убыток может оказаться даже больше, чем оценивается на данный момент.Напомним, что ранее Швейцария заморозила имевшиеся в её валюте российские государственные активы.