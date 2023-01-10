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Впервые в истории Нацбанка Швейцарии его убытки достигли 18 процентов ВВП

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Впервые в истории Нацбанка Швейцарии его убытки достигли 18 процентов ВВП

Основной темой главной мировой финансовой «кубышки», как часто называют Швейцарию, становится тема динамики капиталов. Если в течение многих десятилетий швейцарская банковская система воспринималась в мире если не как идеальная, то как близкая к таковой, то теперь времена меняются. Одной из причин этого являются решения самих швейцарских властей по отказу от своего многолетнего военно-политического суверенитета и принятию участия в санкционной войне (против России). Одновременно с этим менеджмент швейцарских финансово-кредитных организаций безропотно согласился с тем, что нужно открывать данные клиентов при запросе со стороны, к примеру, американских спецслужб.


На данный момент идёт подсчёт общих объёмов убытков, которые по итогам 2022 года понёс Нацбанк Швейцарии. По предварительным оценкам, убытки стали рекордными за всю историю Нацбанка, составив более 130 млрд швейцарских франков (это более 140 млрд долларов). Если выражать эти суммы в объёмах швейцарского ВВП, то убытки могут достичь невероятных для этой страны 18% от всего объёма экономики. Такого не было никогда за всю историю Национального банка Швейцарии, работающего как самостоятельный финансово-кредитный институт с начала XX века.

Рекордные убытки банка Швейцарии впервые за долгое время приведут к тому, что без причитающихся выплат дивидендов останется как федеральное правительство страны, так и правительства швейцарских субъектов – кантонов.

Из пресс-релиза Нацбанка:

В соответствии с положениями Закона о Национальном банке и соглашением о распределении прибыли между Федеральным департаментом финансов и Нацбанком выявленный балансовый убыток делает невозможным распределение за 2022 финансовый год.

Без дивидендов инвесторы ШНБ в предыдущий раз оставались в 2014 году, однако тогда не было столь внушительных убытков для Нацбанка, как по итогам года 2022. Это при учёте того, что окончательные цифры убытков ещё не подсчитаны. И убыток может оказаться даже больше, чем оценивается на данный момент.

Напомним, что ранее Швейцария заморозила имевшиеся в её валюте российские государственные активы.
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18 комментариев
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  1. parusnik
    parusnik Сегодня, 07:53
    +3
    Впервые в истории Нацбанка Швейцарии его убытки достигли 18 процентов ВВП
    Капитализм, во всем мире, похоронит сам себя..и мир в труху..
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:01
      -1
      Цитата: parusnik
      Капитализм

      Швейцарские "гномики" в пролете....
      Швейцария заморозила имевшиеся в её валюте российские государственные активы.
      А на чужой каравай, рот не разевай ! am
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:08
      -1
      Цитата: parusnik
      Впервые в истории Нацбанка Швейцарии его убытки достигли 18 процентов ВВП
      Капитализм, во всем мире, похоронит сам себя..и мир в труху..

      Санкционная политика Швейцарии в отношении России доведет её до цугундера. am
      Воровство русских денег ставит вопрос о надёжности швейцарских банков. С деньгами Гитлера они так не поступали, потому что Гитлер - свой, еврофашик. am
      Вот что рубль животворящий делает. drinks
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 08:11
        +1
        Ну слабоумные, что поделаешь, нормальные банкиры закрывают свои убытки за счет населения или государства. Вот наши банки самые устойчивые.
  2. Сергей 777
    Сергей 777 Сегодня, 07:56
    +11
    Банковская система Швейцарии держалась на доверии к ней. Теперь эти времена в прошлом.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:03
      +1
      Цитата: Сергей 777
      Банковская система Швейцарии держалась на доверии к ней. Теперь эти времена в прошлом.

      менеджмент швейцарских финансово-кредитных организаций безропотно согласился с тем, что нужно открывать данные клиентов при запросе со стороны, к примеру, американских спецслужб.

      Фраза "надёжно, как в швейцарском банке". ушла в прошлое. Думаю, что безвозвратно.
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 07:59
    +3
    убытки стали рекордными за всю историю Нацбанка, составив более 130 млрд швейцарских франков (это более 140 млрд долларов). Если выражать эти суммы в объёмах швейцарского ВВП, то убытки могут достичь невероятных для этой страны 18% от всего объёма экономики.
    А тем временем где-то в Нью-Йорке кто-то довольно потёр потные ладошки.
    Очередная промежуточная цель политики экономического и финансового убийства Европы достигнута.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:49
      0
      Храните деньги в акциях американских предприятий!Выгодно,удобно ,надёжно.В США радостно потёрли ладошки."Живые" $ вернулись в американскую экономику.Без идиотов жизнь скучна.(поговорка американских банкиров) hi
  4. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 08:00
    +1
    Открывать данные клиентов при запросе со стороны, к примеру, американских спецслужб.

    Нет на планете Земля не одной страны , кто чувствовал бы себя уютно , связавшись с американскими спецслужбами . Если в течение многих десятилетий швейцарская банковская система воспринималась в мире если не как идеальная, то как близкая к таковой, то теперь времена меняются. Одной из причин этого являются решения самих швейцарских властей по отказу от своего многолетнего военно-политического суверенитета и принятию участия в санкционной войне (против России).
  5. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 08:00
    +2
    Сколько было сказано про санкции, что запад пилит сук на котором сидит, это первые цветочки, гарантии частной собственности уже не действуют, капиталы ищут где лучше.
  6. Вованыч007
    Вованыч007 Сегодня, 08:03
    +5
    Уже до такой степени плевать на Европу, аж до неприличия... Когда развалится - буду аплодировать стоя.
    1. Bacha
      Bacha Сегодня, 08:19
      0
      Уже до такой степени плевать на Европу, аж до неприличия... Когда развалится - буду аплодировать стоя.

      В данном случае, готов стоять рядом, кричать Ура и как полоумный, подбрасывать шапку.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:16
    0
    Швейцария торговала именно нейтралитетом и приняв одну из сторон обнулила все свои правила ,Браво !
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:20
    0
    убытки стали рекордными за всю историю Нацбанка, составив более 130 млрд швейцарских франков (это более 140 млрд долларов)
    А не поддались бы массовой западной шизофрении в отношении России глядишь и убытки были намного меньше. А если остались суверенными в тайне банковских вкладов, то возможно убытков и не было. Правильно в "Ералаше" говорили: "Не водись с этим мальчиком, он тебя плохому научит". А Швейцария сама побежала к этому "мальчику" с просьбой, чтобы он научил ее плохому.
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:21
    0
    Банки Швейцарии уже не те и смысла в них теперь нет
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:22
    0
    "Рекордные убытки банка Швейцарии впервые за долгое время приведут к тому, что без причитающихся выплат дивидендов останется как федеральное правительство страны, так и правительства швейцарских субъектов – кантонов" - орлам деньги не нужны! (из анекдота про Петьку и Василия Ивановича)
  11. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 08:52
    +1
    Почему изъятие средств вкладчиками вы относите к убыткам? Писать надо об оттке средств со вкладов, а не об убытках. Убытки - когда ты теряешь свои деньги...
  12. for
    for Сегодня, 08:58
    0
    Впервые в истории Нацбанка Швейцарии его убытки достигли 18 процентов ВВП

    Это неполученный доход от российских олигархов.
    Куда же тогда они ушли эти доходы.