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В Турции перенесли первый полет истребителя пятого поколения TF-X на более ранний срок

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В Турции перенесли первый полет истребителя пятого поколения TF-X на более ранний срок

Запланированный на 2025 год первый полет турецкого истребителя пятого поколения перенесен, но не на более дальний, а на более ранний срок. Он состоится в конце 2023 года, о чем сообщил телеканалу CNN Türk генеральный директор компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Темел Котиль.


По утверждению топ-менеджера, сейчас инженеры TUSAŞ занимаются тестированием основных систем самолета. Как только все тесты будут завершены, воздушную машину подготовят к первому полету.

Перспективный самолет турецкого производства должен заменить на вооружении военно-воздушных сил Турции истребители четвертого поколения F-16 американского производства. Что интересно, еще в ноябре 2022 года американское издание The Drive предсказывало серьезные проблемы при реализации программы создания турецкого истребителя Turkish Fighter (TF-X).

Напомним, что Турция активно развивает программу создания собственного истребителя пятого поколения. Если она будет реализована успешно и самолет поступит в серийное производство, это станет колоссальным достижением страны, учитывая, что далеко не все более развитые в экономическом отношении государства создают собственные самолеты пятого поколения.

Самолет TF-X при оптимальном развитии событий планируется передать военно-воздушным силам Турции уже в 2029 году. В июле 2022 года Управлением оборонной промышленности был объявлен конкурс на разработку двигателя для самолета. Скорее всего, он получит американскую силовую установку General Electric F110.

Напомним, что ранее ряд экспертов прогнозировали, что из-за специальной военной операции, оттягивающей ресурсы российской военной промышленности, турецкий оборонно-промышленный комплекс может начать освоение рынков азиатских и африканских стран.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / JohnNewton8
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15 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:06
    +1
    Мне одному кажется, что это 5е поколение по форме у всех одинаковое?
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:13
      +3
      Цитата: Аргон
      Мне одному кажется, что это 5е поколение по форме у всех одинаковое?

      Не только по форме. Движки американские, а не турецкие.
      Совсем не уверен, что это 5-е поколение. Но звучит красиво.
      Как вы яхту назовёте, так она и поплывет. (С) Капитан Врунгель.
    2. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 08:26
      0
      Цитата: Аргон
      Мне одному кажется, что это 5е поколение по форме у всех одинаковое?
      Законы аэродинамики для всех одни.
      Ну и заимствование удачных решений никто не отменял.
    3. chebman
      chebman Сегодня, 09:00
      0
      А у некоторых, как в данном случае у турков, похожи даже макеты!
  2. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 08:12
    0
    Турецкое, не имеющее аналогов чудо - сроки сдвигаются влево. belay
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:13
    +2
    В июле 2022 года Управлением оборонной промышленности был объявлен конкурс на разработку двигателя для самолета. Скорее всего, он получит американскую силовую установку General Electric F110.

    А где гарантия что на одном из основных этапов General Electric не откажет Турции в поставках двигателей ? В современном мире гарантии не работают
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 08:18
      +2
      По двигателям они работают с RR. Американский двигатель рассматривают для первых прототипов. Откажут американцы с британцами, купят у РФ или Китая. Свои разработки у них тоже на подходе.
      1. chebman
        chebman Сегодня, 08:59
        0
        Какие такие собственные разработки у турков могут быть на подходе, если даже Китай до сих пор не в состоянии конкурировать по движкам даже с Россией, при их экономической мощи и десятилетий, потраченных на НИОКР??
      2. chebman
        chebman Сегодня, 09:03
        0
        Как бы перепилить сверхсовременный самолёт с одного движка на другой это тоже дело не трех дней.
  4. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 08:21
    +1
    К празднику (100 лет) образования Кемалевской Турции хотят успеть? Делать к празднику - плохая идея.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:26
    0
    перенесен, но не на более дальний, а на более ранний срок.
    И куда же так спешит Турция? Какие мировые мероприятия планирует и против кого? В случае необходимости с Грецией может справится и имеющимися средствами. Для подавления курдов в самолете 5 поколения надобности нет... Значит первое - престиж страны?
  6. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:29
    0
    Торопятся чтобы начать торговать им - хох.лам и прочим папуасам продавать
    1. chebman
      chebman Сегодня, 08:52
      0
      украинцы и прочие папуасы такие ценники не потянут, им за счастье миражи и грипены с барского плеча получить.
      Это скорее рассчитано на воинственных восточноевропейцев, при удачном стечении обстоятельств на ближневосточные монархии.
  7. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:30
    +2
    Сразу и не понял , растерялся. Как это перенести на более ранний срок?! Что за подход? Вот мы же привыкли , что график всегда сдвигается вправо! Никогда ничего раньше времени! Взять того же Кузю!
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:52
    0
    Цитата: kaufman
    Сразу и не понял , растерялся. Как это перенести на более ранний срок?! Что за подход? Вот мы же привыкли , что график всегда сдвигается вправо! Никогда ничего раньше времени! Взять того же Кузю!

    Гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Это пока всего лишь намерения, а не свершившийся факт.