В Турции перенесли первый полет истребителя пятого поколения TF-X на более ранний срок

Запланированный на 2025 год первый полет турецкого истребителя пятого поколения перенесен, но не на более дальний, а на более ранний срок. Он состоится в конце 2023 года, о чем сообщил телеканалу CNN Türk генеральный директор компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Темел Котиль.По утверждению топ-менеджера, сейчас инженеры TUSAŞ занимаются тестированием основных систем самолета. Как только все тесты будут завершены, воздушную машину подготовят к первому полету.Перспективный самолет турецкого производства должен заменить на вооружении военно-воздушных сил Турции истребители четвертого поколения F-16 американского производства. Что интересно, еще в ноябре 2022 года американское издание The Drive предсказывало серьезные проблемы при реализации программы создания турецкого истребителя Turkish Fighter (TF-X).Напомним, что Турция активно развивает программу создания собственного истребителя пятого поколения. Если она будет реализована успешно и самолет поступит в серийное производство, это станет колоссальным достижением страны, учитывая, что далеко не все более развитые в экономическом отношении государства создают собственные самолеты пятого поколения.Самолет TF-X при оптимальном развитии событий планируется передать военно-воздушным силам Турции уже в 2029 году. В июле 2022 года Управлением оборонной промышленности был объявлен конкурс на разработку двигателя для самолета. Скорее всего, он получит американскую силовую установку General Electric F110.Напомним, что ранее ряд экспертов прогнозировали, что из-за специальной военной операции, оттягивающей ресурсы российской военной промышленности, турецкий оборонно-промышленный комплекс может начать освоение рынков азиатских и африканских стран.