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В России представят проект малозаметного и высокоманевренного реактивного ударного БПЛА

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В России представят проект малозаметного и высокоманевренного реактивного ударного БПЛА

Проект по созданию нового реактивного ударного беспилотного летательного аппарата рассматривают в АО «Военно-промышленная корпорация НПО Машиностроения». Специалисты этой организации планируют добиться улучшения ряда характеристик и создать высокоманевренные ударные беспилотные летательные аппараты, которые были бы оснащены реактивными двигателями.


Как утверждается в представленном докладе НПО Машиностроения, улучшить аэродинамические характеристики беспилотника планируется посредством использования крыла сложной формы, а взлетно-посадочные характеристики – с помощью оснащения крыла адаптивной механизацией передней и задней кромок.

Разработчики считают, что подобные беспилотные летательные аппараты будут сочетать столь полезные свойства как высокая маневренность и малая радиолокационная заметность. Это позволит беспилотникам обходить эшелонированную противовоздушную оборону, уклоняться от истребителей-перехватчиков и выполнять задачи, которые сейчас стоят перед пилотируемой штурмовой авиацией. Стоимость изготовления и обслуживания БПЛА значительно ниже, чем самолетов. Отсутствие экипажа в самом аппарате позволяет выполнять самые опасные задачи, не рискуя жизнями пилотов.

В качестве основы при создании нового беспилотника будет взята интегральная компоновка с подфюзеляжным расположением воздухозаборника. Габариты такого БПЛА будут малыми, что позволит снизить стоимость аппарата, оснастить его соответствующим вооружением и оборудованием.

Отметим, что специальная военная операция ВС РФ на Украине продемонстрировала важность беспилотной авиации в современной войне и необходимость совершенствования имеющихся и разработки новых беспилотников, стоящих на вооружении российской армии.
Автор:
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12 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 08:22
    +6
    Проект по созданию нового реактивного ударного беспилотного летательного аппарата рассматривают в АО «Военно-промышленная корпорация НПО Машиностроения».
    Вообще-то они нужны "вчера"!
    Да и про Охотник много и часто пописывали, а нынче что-то подзабыли...
    Как он там охотится?
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:41
      +3
      Цитата: Victor_B
      Проект по созданию нового реактивного ударного беспилотного летательного аппарата рассматривают в АО «Военно-промышленная корпорация НПО Машиностроения».
      Вообще-то они нужны "вчера"!
      Да и про Охотник много и часто пописывали, а нынче что-то подзабыли...
      Как он там охотится?

      Вот-вот. Проект нового реактивного БПЛА. good
      А что со старым проектом?
      Проектировщикам уже давно надо было представить проектируемый проект проектов суперпроектов.
  2. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 08:23
    +5
    Кызылама был презентован 20 июля 2021 года, первый полет был 14 декабря 2022.
  3. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 08:26
    +3
    Проект по созданию нового реактивного ударного беспилотного летательного аппарата рассматривают в АО «Военно-промышленная корпорация НПО Машиностроения».

    Снова - здорово!
    Проект по созданию проектов... fellow
    Да тут целая проектная организация пристроилась. Понимаю, чувства местного патриотизма не позволяют косо смотреть на подобное, но в доме нужно иметь и другие, готовые к употреблению изделия...
    Хорошо, что рассматривают...А так бы положили под сукно и хрен бы с ним до 2036 года...
    1. Boris55
      Boris55 Сегодня, 08:37
      -2
      Цитата: yuriy55
      но в доме нужно иметь и другие, готовые к употреблению

      А у вас в доме вилы готовые к употреблению по назначению есть? laughing

  4. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:32
    +2
    Проект это отлично! Дело за малым - развернуть производство ! Да такое , чтоб было полностью импортонезависимым !
  5. Батько_Махно
    Батько_Махно Сегодня, 08:39
    +1
    Лучше выпускать в серийное производство те разработки, что уже есть, чем то, что в сво уже не будет участвовать
  6. Rust
    Rust Сегодня, 08:50
    +3
    Меньше слов. И больше дел.
    Сделали, отправили в войска, победили, похвалились.
  7. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 09:06
    0
    По-хорошему должен быть конкурс с объявленными характеристиками, где разные КБ предложили бы разные концепты. И на основе более удачной конструкции можно было бы принимать решение о серийно производстве. Так всегда делалось и делается.
    А тут что? Ну крыло сложной формы с передней и задней механизацией. А с чем сравнивать?
  8. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:06
    0
    Все, как обычно, упирается в два вопроса: сколько и когда? Иначе вспоминаются стандартные сообщения последних лет: "2 самолета переданы в войска", "два самолета пополнят гражданский авиапарк", "испытывается транспортник ил 112б" и т.п., а их нужны сотни и сейчас!
  9. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 09:07
    0
    Нужны параллельные КБ и прямой заказ от президента. Нынешняя связка генералов и конструкторов упорно гонит что-то дорогущее со свехвозможностями но единичное, и переломить ситуацию не может ничто. Армии же нужен вал дешёвых беспилотников с зарядом помощнее и дальностью км-полтора. Возможно, даже отдельных для зимы и лета, чтоб подешевле были.
    Ситуацию можно сравнить с великой отечественной. Тогда Гитлер выбрал супертанк Тигр, а наши завалили его массой тридцатьчетвёрок. Так и сегодня применительно к беспилотникам: вместо условных "Тигров" нужны "тридцатьчетвёрки".
    .
    Новые КБ нужны и по другой причине. Старые бюро потратят деньги на себя, на свои старые кадры, которые сделают то, что умеют. Танкисты вложатся в броню и гусеницы, авиастроители в планер и сверхманёвренность. Делиться с молодыми прыщавыми гениями от электроники они не смогут и не захотят. Между тем, боевой робот это прежде всего электроника и алгоритмы, программы и приводы, оптика и связь. И я не верю, что возможно "научить старого кобеля новым трюкам".

    Надо планировать и финансировать создание управления для беспилотников отдельной строкой, освобождать оставшихся электронщиков из крепостной зависимости. Естественным путём из них зубры управления, способные вырвать кусок пирога, вырастут лет через тридцать.

    Как дешёвый вариант и без слома существующих структур: набрать группы бывших студентов и поручить им адаптировать старые пушки, танки и самолёты в беспилотники... В массе военных расходов мелочь, а результат быть должен. Во-всяком случае, в 2011-м году в стране были все необходимые компоненты для боевых роботов своего производства (кроме мозгов у Рогозина).
  10. LaNiebla
    LaNiebla Сегодня, 09:12
    0
    [quote][/
    Отметим, что специальная военная операция ВС РФ на Украине продемонстрировала важность беспилотной авиации в современной войне и необходимость совершенствования имеющихся и разработки новых беспилотников, стоящих на вооружении российской армии.
    АВТ] Это было очевидно специалистам по вооружениям ведущих стран мира... кроме специалистов РФ. Внезапно - беспилотники смогли кардинально менять ход боевых действий. "О Боже мы не могли этого предполагать, да как они посмели супостаты проклятущие... (нужное дописать) У меня в связи с этим один вопрос, для чего в нашем государстве создаются военные институты, держат армию докторов военных наук, стратегов всех уровней, генералов и академиков различных НИИ. Люди пишут докторские диссертации на различные военно-экзотические темы. Для чего всё это??? Если любому интересующемуся ходом СВО, становится понятно, что наша армия позорно и непростительно отстала в классе беспилотной авиации! Да есть наработки, но это всё нужно было ВЧЕРА, а сейчас судорожно пытаемся наверстать упущенное и недомысленное. А цена за это слишком высока. Может всю эту думающую братию поразгонять, а на сэкономленные деньги собрать например 150 охотников или 5000 ланцетов, всё польза!