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Глава Минобороны Италии заявил, что обезвреженные ВС РФ на Украине противопехотные мины якобы «просто похожи на итальянские»

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Глава Минобороны Италии заявил, что обезвреженные ВС РФ на Украине противопехотные мины якобы «просто похожи на итальянские»

По словам главы итальянского оборонного ведомства Гуидо Крозетто, его страна, во-первых, не является производителем противопехотных мин, а, во-вторых, не поставляла Киеву те мины, что есть в Италии. Так Крозетто прокомментировал информацию об обнаружении на Украине мин итальянского происхождения. Причём комментировать эту информацию г-ну Крозетто приходится не в первый раз.


Кроме того, глава Минобороны Италии сказал, что «итальянские» мины якобы были изготовлены в одной из восточноазиатских стран.

Напомним, что вчера на страницах соцсетей российского посольства в Италии были опубликованы кадры с изображением мин итальянской разработки, обезвреженных российскими военными на Украине.

Крозетто отметил, что на выложенных в соцсетях фото мины, видите ли, просто очень похожи на итальянские Valsella/Tecnovar, но эти мины уже не производятся около 30 лет. Он также пояснил, что Италия занималась экспортом этих мин только до начала 1990-х годов.

При этом министр добавил, что лицензия на производство мин была передана другим странам. Правда, он не стал уточнять, каким именно. По словам Крозетто, по маркировке на мине видно, что она произведена в Восточной Азии.

Так, официальный Рим пытается откреститься от того, что среди поставок оружия и боеприпасов Киеву были и противопехотные мины.
Автор:
Использованы фотографии:
Посольство России в Италии/Официальная страничка «ВКонтакте»
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6 комментариев
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  1. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:46
    +8
    Ну конечно, до боли знакомый образ , а те, что ставили духи в Афгане тоже были очень похожие, но афганские. Макарония тут не причем fellow
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 08:46
    +3
    Ага!
    Это наши просто макеты изготовили!
    Похожие на генерального прокурора
    Вот для кого такая пурга?
  3. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 08:49
    0
    обезвреженные ВС РФ на Украине противопехотные мины якобы «просто похожи на итальянские»


    Ясно. Ответочка за Герань
    1. Федор Соколов
      Федор Соколов Сегодня, 09:04
      0
      Они нверное думают раз иранцы такие умные идут в полную несознанку, то почему бы и нам не поступать также, правда есть одна проблема на "иранских" бла камикадзе стоит маркировка "Герань-2" никак не связывающая их с Ираном в отличии от итальянских мин.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:58
    +1
    «просто похожи на итальянские»
    А итальянцы похожи на некоторых коренных жителей Кавказа говорят антропологи. А украинцы говорят, что "Лепесток" это не украинская мина, а советская поэтому претензии не к ним. И т.д.
  5. Петровск
    Петровск Сегодня, 09:00
    +2
    Я один не могу разглядеть маркировку на этих минах, что на фото? И как это удалось сделать Крозетто? Тем более что это произведено в "восточной Азии".