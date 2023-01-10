Глава Минобороны Италии заявил, что обезвреженные ВС РФ на Украине противопехотные мины якобы «просто похожи на итальянские»

По словам главы итальянского оборонного ведомства Гуидо Крозетто, его страна, во-первых, не является производителем противопехотных мин, а, во-вторых, не поставляла Киеву те мины, что есть в Италии. Так Крозетто прокомментировал информацию об обнаружении на Украине мин итальянского происхождения. Причём комментировать эту информацию г-ну Крозетто приходится не в первый раз.
Кроме того, глава Минобороны Италии сказал, что «итальянские» мины якобы были изготовлены в одной из восточноазиатских стран.
Напомним, что вчера на страницах соцсетей российского посольства в Италии были опубликованы кадры с изображением мин итальянской разработки, обезвреженных российскими военными на Украине.
Крозетто отметил, что на выложенных в соцсетях фото мины, видите ли, просто очень похожи на итальянские Valsella/Tecnovar, но эти мины уже не производятся около 30 лет. Он также пояснил, что Италия занималась экспортом этих мин только до начала 1990-х годов.
При этом министр добавил, что лицензия на производство мин была передана другим странам. Правда, он не стал уточнять, каким именно. По словам Крозетто, по маркировке на мине видно, что она произведена в Восточной Азии.
Так, официальный Рим пытается откреститься от того, что среди поставок оружия и боеприпасов Киеву были и противопехотные мины.