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Обещанные США системы для борьбы с беспилотниками Vampire до сих пор не поступили на Украину

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Обещанные США системы для борьбы с беспилотниками Vampire до сих пор не поступили на Украину

Соединенные Штаты, на сегодняшний день являющиеся главным спонсором Украины, испытывают трудности с поставкой Киеву некоторых вооружений. По данным The Wall Street Journal, украинская армия до сих пор не получила от США системы для борьбы с беспилотниками, обещанные еще в августе прошлого года.


Последние месяцы показали, что украинская ПВО не способна эффективно бороться с российскими беспилотниками, результатом чего стали удары дронов-камикадзе по критически важной инфраструктуре, включая энергетические объекты. Киев судорожно ищет способы защититься от БПЛА, требуя от западных стран поставок зенитных комплексов, одновременно создавая группы "охотников за дронами" на пикапах с пулеметами.

Между тем США еще в августе прошлого года пообещали поставить Киеву модульные разведывательно ударные системы Vampire, предназначенные для борьбы как раз с БПЛА. Об их поставке официально объявили в Пентагоне, но на этом все и закончилось, на сегодняшний день Украина не получила ни одной системы.

Как сообщает The Wall Street Journal, Вашингтон не в состоянии поставить комплексы Vampire Зеленскому, поскольку их просто нет в наличии. В администрации Белого дома подтвердили эту информацию, добавив, что контракт с компанией-производителем L3Harris Technologies был заключен только в декабре 2022 года, а выделенная сумма в 40 млн. долларов слишком мала для производства крупной партии.

Пока в планах американцев отправить четыре комплекса Vampire на Украину примерно к середине этого года, еще десять систем Киев получит или в конце 2023 года, или в начале следующего.
Использованы фотографии:
L3Harris Technologies Inc.
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5 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:34
    -4
    Не поступили , так поступят. А насчёт слабости ПВО Украины , много писали и говорили , коношенко его ещё в марте разгромил было , а оно продолжает работать.
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 08:36
      -2
      Цитата: kaufman
      Не поступили , так поступят.
      И не только эти...
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:45
    +2
    Деньги еще не прошли по кругу (США - Украина- криптобиржа- США) и не поступили на нужные счета .
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:49
    +2
    поскольку их просто нет в наличии
    Подумаешь какая мелочь. Главное пообещали. Вот намедни Байден официально заявил, что «Брэдли» уже на Украине и успешно воюют с русскими принося победу, хотя эти БМП еще даже не начали туда поставлять. Вот и "Вампиры" наверное уже "успешно воюют" хотя их даже в наличии нету.
  4. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 09:16
    0
    Цитата: kaufman
    коношенко его ещё в марте разгромил было , а оно (ПВО) продолжает работать.

    Да ещё как работает, гудит каждую ночь по всей Украине, очень громко... laughing laughing