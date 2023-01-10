Обещанные США системы для борьбы с беспилотниками Vampire до сих пор не поступили на Украину

Соединенные Штаты, на сегодняшний день являющиеся главным спонсором Украины, испытывают трудности с поставкой Киеву некоторых вооружений. По данным The Wall Street Journal, украинская армия до сих пор не получила от США системы для борьбы с беспилотниками, обещанные еще в августе прошлого года.Последние месяцы показали, что украинская ПВО не способна эффективно бороться с российскими беспилотниками, результатом чего стали удары дронов-камикадзе по критически важной инфраструктуре, включая энергетические объекты. Киев судорожно ищет способы защититься от БПЛА, требуя от западных стран поставок зенитных комплексов, одновременно создавая группы "охотников за дронами" на пикапах с пулеметами.Между тем США еще в августе прошлого года пообещали поставить Киеву модульные разведывательно ударные системы Vampire, предназначенные для борьбы как раз с БПЛА. Об их поставке официально объявили в Пентагоне, но на этом все и закончилось, на сегодняшний день Украина не получила ни одной системы.Как сообщает The Wall Street Journal, Вашингтон не в состоянии поставить комплексы Vampire Зеленскому, поскольку их просто нет в наличии. В администрации Белого дома подтвердили эту информацию, добавив, что контракт с компанией-производителем L3Harris Technologies был заключен только в декабре 2022 года, а выделенная сумма в 40 млн. долларов слишком мала для производства крупной партии.Пока в планах американцев отправить четыре комплекса Vampire на Украину примерно к середине этого года, еще десять систем Киев получит или в конце 2023 года, или в начале следующего.