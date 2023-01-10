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Пресса США: Программа создания перспективного российского истребителя Су-75 Checkmate столкнулась с рядом трудностей

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Пресса США: Программа создания перспективного российского истребителя Су-75 Checkmate столкнулась с рядом трудностей

Программа разработки перспективного однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate столкнулась с рядом трудностей, России вряд ли удастся создать самолет в ранее озвученные сроки. К такому мнению пришла обозреватель 19FortyFive Майя Карлин.


Автор американского издания считает, что заявленные характеристики российского истребителя, а также его небольшая цена, весьма привлекательны для потенциальных заказчиков, особенно для стран Ближнего Востока, Азии и Африки. Однако, с момента презентации на авиасалоне МАКС-2021, работы по самолету далеко не продвинулись, так как на это имеется ряд причин.

Во-первых, подчеркивает обозреватель, начав войну на Украине, Россия окончательно отрезала себе доступ к западному оборудованию и комплектующим, которые могут использоваться в конструкции самолета. Во-вторых, отсутствие необходимых для продолжения работ средств. Как утверждает Майя Карлин, Объединенные Арабские Эмираты якобы приостановили свое участие в проекте, потеряв к нему интерес. И в третьих, увеличение сроков разработки и усложнение конструкции может отпугнуть потенциальных покупателей.

На данный момент кажется, что программа Су-75 продолжает хромать

- утверждает автор.

Между тем в сентябре прошлого года ОАК подтвердила все планы по созданию Су-75 Checkmate. По планам компании "Сухой", входящей в состав ОАК, установочная партия Су-75 будет произведена в 2026 году, как и планировалось ранее. Перед этим ОАК планирует построить четыре опытных образца истребителя, которые и будут участвовать в испытаниях. Как ранее сообщалось, опытные образцы появятся в 2024-2025, установочная партия в 2026, а серийные поставки нового истребителя начнутся в 2026-2027 годах.

Перспективный однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate разработан с учетом поставок как российским ВКС, так и иностранным заказчикам. Заявленные характеристики: скорость - до 2М, дальность полета - до 3 тысяч км, масса боевой нагрузки - 7,4 тыс. кг. Установлен радар с АФАР, система круговой оптической и радиотехнической разведки, встроенная система радиоэлектронных помех, оптическая прицельная система, система широкодиапазонной связи.
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5 комментариев
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  1. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 09:10
    0
    Прошел только год с презентации и еще год до опытного образца, а американцы уже хоронят проект. К чему бы такая спешка?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:22
      0
      а что за западные комплектующие которые со слов ЛГБТшницы используются в российских ВКС ? Насколько известно они на 101 % состоят из отечественных материалов, включая электронику.
  2. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 09:13
    0
    Все хромает. Новорождённый бычок тоже хромает. И в первые часы, а потом и месяцы - он уязвим. Но потом? Потом берегитесь его рогов.
  3. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 09:18
    0
    Ну хоть кто-то вспомнил этот проект. После демонстрации макета, за 1,5 года не одной новости.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:20
    0
    А с чего она ,эта пчёлка Майя , взяла что у нас СУ 75 проблема.Или надо что то брякнуть ,за денюжку не малую.Кстати новогодние видео с КнААЗа им Ю.А Гагарина впечатляющи.Не знал что финишную сборку ,фюзеляжи Суперджетов мы таскает "Русланами".