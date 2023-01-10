Представитель Госдепа США: Военная помощь Украине может изменить динамику боевых действий

Оказывая масштабную военную помощь Украине, США рассчитывают повлиять на сложившуюся к настоящему времени ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге. Представитель Госдепа считает, что военная помощь позволит изменить динамику боевых действий.
По словам Прайса, сейчас на Украине можно выделить несколько видов динамики боевых действий. Первая динамика заключается в демонстрации вооруженными силами Украины эффективности боевого применения и высокой стойкости на поле боя.
Вторая, более широкая динамика, подчеркивает Нед Прайс, заключается в том, что российские вооруженные силы сохраняют свое военное присутствие в регионе, продолжают нанесение ракетных и авиационных ударов по объектам инфраструктуры Украины.
Поставки вооружений Украине призваны изменить вторую динамику, так как новая военная техника, включая системы противовоздушной обороны, поможет защищаться от ракетных ударов. Передача киевскому режиму боевых машин пехоты, считает Прайс, будет способствовать более эффективному продвижению украинских войск на поле боя.
Заявление представителя Госдепа США в очередной раз продемонстрировало общую направленность американского руководства на дальнейшую эскалацию конфликта. Потери украинской армии, крах украинской экономики американские власти, использующие Украину как антироссийский таран, никоим образом не волнуют и волновать не будут. Поэтому боевые действия будут идти до «последнего украинца», готового отдать свою жизнь за амбиции заокеанских покровителей.