В турецкой прессе: Зеленскому предстоит война против сил внутри Украины

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому и киевским властям в следующем году предстоит война против сил внутри Украины. В качестве противника в ней могут выступить олигархи Украины.Такое мнение высказал в своей статье обозреватель турецкой газеты dikGazete Эрхан Алтыпармак.Он предполагает, что конфликт между властью и крупным бизнесом на Украине в 2023 году способен перейти в горячую фазу.В турецкой прессе отмечают, что после начала российской спецоперации политическая жизнь на Украине вступила в режим неопределенности. Алтыпармак считает, что теперь президент Украине не способен действовать самостоятельно, поступая так, как от него требуют западные союзники. Они вливают в Киев огромные средства, которые в будущем хотели бы вернуть, причем с прибылью.Но Украине уже нечем расплачиваться. Единственное, чем она могла бы для этого располагать, это собственность олигархов, с которой последние вряд ли готовы безропотно расстаться.Турецкий колумнист обратил внимание на высказывание, сделанное Алексеем Арестовичем, которого он считает «рупором Зеленского», в одном из интервью в начале года. В нем советник главы Офиса президента Украины допускает установление в стране монархии. По мнению Алтыпармака, такие слова можно расценивать как сигнал для представителей крупного украинского бизнеса.Из этого он делает вывод, что в 2023 году мы сможем стать свидетелями вооруженного конфликта не между Россией и Украиной, а между Зеленским и украинскими олигархами.