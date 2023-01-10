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В турецкой прессе: Зеленскому предстоит война против сил внутри Украины

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В турецкой прессе: Зеленскому предстоит война против сил внутри Украины

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому и киевским властям в следующем году предстоит война против сил внутри Украины. В качестве противника в ней могут выступить олигархи Украины.


Такое мнение высказал в своей статье обозреватель турецкой газеты dikGazete Эрхан Алтыпармак.

Он предполагает, что конфликт между властью и крупным бизнесом на Украине в 2023 году способен перейти в горячую фазу.

В турецкой прессе отмечают, что после начала российской спецоперации политическая жизнь на Украине вступила в режим неопределенности. Алтыпармак считает, что теперь президент Украине не способен действовать самостоятельно, поступая так, как от него требуют западные союзники. Они вливают в Киев огромные средства, которые в будущем хотели бы вернуть, причем с прибылью.

Но Украине уже нечем расплачиваться. Единственное, чем она могла бы для этого располагать, это собственность олигархов, с которой последние вряд ли готовы безропотно расстаться.

Турецкий колумнист обратил внимание на высказывание, сделанное Алексеем Арестовичем, которого он считает «рупором Зеленского», в одном из интервью в начале года. В нем советник главы Офиса президента Украины допускает установление в стране монархии. По мнению Алтыпармака, такие слова можно расценивать как сигнал для представителей крупного украинского бизнеса.

Из этого он делает вывод, что в 2023 году мы сможем стать свидетелями вооруженного конфликта не между Россией и Украиной, а между Зеленским и украинскими олигархами.
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Использованы фотографии:
Телеграм/В. Зеленский
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2 комментария
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  1. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 09:17
    0
    Разве что могущественные заокеанские покровители Зелинского будут заинтересованы в этом конфликте. Что крайне маловероятно. В противном случае протесты оперативно и жёстко подавят.
  2. Andrea
    Andrea Сегодня, 09:23
    0
    Монархия вна Украине? Мои тапочки смеются,а короля где возьмут? По ленд-лизу?
    Что касается олигархов: пока незалежная на содержании им бояться нечего,а вот перекроют краник тады ОЙ!