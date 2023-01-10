Россия и Иран обсудили завершение строительства железной дороги Решт-Астара, способной стать альтернативой для перевозки грузов по Суэцкому каналу

В иранском министерстве транспорта и городского развития заявили об успешных переговорах между Тегераном и Москвой, в результате которых было достигнуто соглашение об окончании строительства железной дороги Решт-Астара.По словам министра транспорта Исламской Республики Шахриара Афандизаде, иранская сторона представила соответствующий меморандум, в котором определяется участие России в проекте этого участка железной дороги.Как заявляет иранская сторона, российские власти заинтересованы в участии в завершении строительства железной дороги Решт-Астара и окажут проекту необходимую финансовую помощь.Для этого состоялось заключение трехстороннего международного меморандума, сторонами которого являются Иран, Россия и Азербайджан. Министры трех стран подписали соответствующее совместное заявление.Афандизаде также заявил о намерении его страны завершить проект независимо от того, будет ли в нем принимать участие Россия или нет.В ходе международной встречи было достигнуто соглашение о грузообороте между Ираном и Россией в объеме 10 миллионов тонн в период 2023 года. Объемы грузов, которые планируется передавать между тремя странами - Ираном, Россией и Азербайджаном, составят в общей сложности 15 миллионов тонн.Железная дорога, объединяющая Иран с Россией, стала актуальной на фоне введенных ЕС логистических ограничений для российских грузов. Она станет частью дороги, соединяющей Россию и остальные страны Европы с Индийским океаном. По оценкам экспертов, новый маршрут станет короче и дешевле, чем используемый в настоящее время путь через Суэцкий канал.