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Россия и Иран обсудили завершение строительства железной дороги Решт-Астара, способной стать альтернативой для перевозки грузов по Суэцкому каналу

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Россия и Иран обсудили завершение строительства железной дороги Решт-Астара, способной стать альтернативой для перевозки грузов по Суэцкому каналу

В иранском министерстве транспорта и городского развития заявили об успешных переговорах между Тегераном и Москвой, в результате которых было достигнуто соглашение об окончании строительства железной дороги Решт-Астара.


По словам министра транспорта Исламской Республики Шахриара Афандизаде, иранская сторона представила соответствующий меморандум, в котором определяется участие России в проекте этого участка железной дороги.

Как заявляет иранская сторона, российские власти заинтересованы в участии в завершении строительства железной дороги Решт-Астара и окажут проекту необходимую финансовую помощь.

Для этого состоялось заключение трехстороннего международного меморандума, сторонами которого являются Иран, Россия и Азербайджан. Министры трех стран подписали соответствующее совместное заявление.



Афандизаде также заявил о намерении его страны завершить проект независимо от того, будет ли в нем принимать участие Россия или нет.

В ходе международной встречи было достигнуто соглашение о грузообороте между Ираном и Россией в объеме 10 миллионов тонн в период 2023 года. Объемы грузов, которые планируется передавать между тремя странами - Ираном, Россией и Азербайджаном, составят в общей сложности 15 миллионов тонн.

Железная дорога, объединяющая Иран с Россией, стала актуальной на фоне введенных ЕС логистических ограничений для российских грузов. Она станет частью дороги, соединяющей Россию и остальные страны Европы с Индийским океаном. По оценкам экспертов, новый маршрут станет короче и дешевле, чем используемый в настоящее время путь через Суэцкий канал.
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18 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:02
    +4
    Тем более актуально,после вчерашнего УПС!в Суэцком канале.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:34
      +2
      Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается.
      Этому проекту уже -------дцать лет и окончания всё пока не видно.
      Похоже что СВО его подтолкнуло к завершению, но хлопать в ладоши ещё рано. hi
      1. maiman61
        maiman61 Сегодня, 12:10
        0
        Пока гром не грянет, мужик не перекрестится!
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:06
    +5
    Интеграция транспортно-информационных магистралей России, Азербайджана, Ирана и Индии началась с 2006 года и до сих пор продолжается , санкции наложенные на Россию ,думаю, ускорят этот процесс.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:12
      +3
      Про альтернативу Суэцу,это конечно перебор.Но некоторые направления конечно упростит.Это касается направлениеРоссия-Иран-Пакистан-Индия.
      1. oleg-nekrasov-19
        oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:24
        0
        да ,упростит выход к портам Индийского океана и существенно укоротит его, особенно для России , потому что сейчас ,чтобы по кратчайшему пути пройти Суэцкий канал и выйти к Индийскому океану , необходимо пройти Босфор , Средиземное море, Красное море и часть Аравийского моря .
  3. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 11:07
    +1
    ж/д никогда не станет равной альтернативой морскому транспорту, ж/д тупо дороже и сложнее... она нам по другой причине нужна
    1. wandlitz
      wandlitz Сегодня, 11:16
      +1
      Но лишним он не станет. Пусть так, чем ни как.
    2. Victor777
      Victor777 Сегодня, 11:19
      +2
      Более короткий путь компенсирует дороговизну. Там сильно хорошо сокращается путь. Но и дополнительная перевалка ж/д - морской транспорт усложняет логистику. Но надо учитывать и станции - блокировку Черноморских проливов и Суецкого канала. В виде альтернативного варианта вполне себе...
    3. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 11:58
      0
      Доставка к портам Индийского Океана и обратно к примеру товаров стран средней Азии не имеющих выхода к морю.Это даст им меньше обращать внимание на санкционное дваление наглосаксов
  4. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 11:07
    0
    Тому назад прожект канала Каспий Персидский залив мелькал.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:14
      +1
      Именно-прожект.Имеется в виду транспортный коридор.Он,кстати существовал во время Великой Отечественной.Но тогда другие участники были
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 11:23
        0
        Судоходный канал «Каспийское море-Персидский залив: ирреальность и фантазии

        https://zerkalo.az/sudohodnyj-kanal-kaspijskoe-more-persidskij-zaliv-irrealnost-i-fantazii/
        Первое, что нагуглилось.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:11
    +1
    По оценкам экспертов, новый маршрут станет короче и дешевле, чем используемый в настоящее время путь через Суэцкий канал.
    . Бум реалистами... "експертные оценки", зачастую ещё та муть и подгонка Действительного под желаемое.
  6. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 11:34
    0
    а по Каспию ничего нельзя перетягивать или там с флотом голяк? хотя и жд конечно в масть но пока строят
  7. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 11:41
    0
    Россия и Иран обсудили завершение строительства железной дороги Решт-Астара, способной стать альтернативой для перевозки грузов по Суэцкому каналу
    Альтернативой для кого? Для России? Да.
    Она станет частью дороги, соединяющей Россию и остальные страны Европы с Индийским океаном
    Для Европы? Полная чушь. Сравните грузообороты. Различие на два порядка. Сравните колею. Разная, что означает либо дополнительную перевалку, либо замену колесных пар. Итого: две дополнительные перевалки только из-за разной колеи. Да и самому маршруту уже лет 80. Короче - мусорная новость.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:54
      0
      Цитата: Владимир Постников
      Для Европы? Полная чушь.

      До лампочки...
      Нефть РФ поедет через Азербайджан...
      И черта с два кто захочет их различать после выгрузки feel
      Явно будет одна "Азербайджанская"
  8. Victor777
    Victor777 Сегодня, 12:00
    0
    Там от Решта в двадцати километрах два порта - Энзели и Гюльшан. Правда они слабо вооружены технически, но это решаемо. Можно использовать их для перевалки с морского транспорта на железнодорожный. Махачкала - Энзели и Астрахань - Энзели вполне реально круглогодичная навигация.