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Экс-глава Минобороны Израиля: Пришло время массово выходить на демонстрации для защиты демократии

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Экс-глава Минобороны Израиля: Пришло время массово выходить на демонстрации для защиты демократии

Экс-глава Минобороны Израиля Бени Ганц призвал жителей Израиля выйти на массовые демонстрации в знак протеста против политики властей.


Бени Ганц возглавлял израильское министерство обороны с мая 2020 до конца 2022 года. Он также является лидером оппозиционной правоцентристской партии «Национальное единство» и председателем фракции «Кахоль-лаван» в Кнессете.

Выступая на собрании своей фракции, Ганц раскритиковал правительственный план судебной реформы, отметив, что он приведет страну к «гражданской войне». Он также призвал израильтян не отсиживаться дома и выйти на улицы.

Пришло время массово выходить на демонстрации; пришло время встряхнуть страну

- сказал израильский политик, заявляя о необходимости защиты демократии.

С похожим обращением выступил и лидер другой оппозиционной партии «Еш Атид» Яир Лапид (экс-премьер). По его словам, действия правительства ведут к «уничтожению демократии» в Израиле. Он также призвал продолжать и усиливать уличные демонстрации, которые начались в Израиле ранее.

Глава израильского правительства Бениамин Нетаньяху, в свою очередь, назвал призывы к демонстрациям «семенами катастрофы», которые сеет оппозиция. Он также подчеркнул, что заявления Ганца являются «призывом к мятежу со стороны Кнессета».
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Пресс-секретариат Армии обороны Израиля
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24 комментария
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  1. Krasnodar
    Krasnodar Сегодня, 09:56
    +1
    Вчера друзей в Израиле об этом спрашивал, никто ничего не слышал request
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 10:07
      +14
      Цитата: Krasnodar
      Вчера друзей в Израиле об этом спрашивал, никто ничего не слышал request

      - Алло, Сёма, это ты?
      - Нет.
      - Почему?

      lol
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 10:13
        +9
        Цитата: Ясная
        Цитата: Krasnodar
        Вчера друзей в Израиле об этом спрашивал, никто ничего не слышал request

        - Алло, Сёма, это ты?
        - Нет.
        - Почему?
        lol

        Яснуль, из-за тебя, из политических комментариев про Израиль, на ум теперь приходят только анекдоты laughing

        Изя весь день искал дома сосиски. Посмотрел на довольное лицо тестя и понял: сосиски в тесте.
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 10:20
          +7
          Цитата: Теренин
          Цитата: Ясная
          Цитата: Krasnodar
          Вчера друзей в Израиле об этом спрашивал, никто ничего не слышал request

          - Алло, Сёма, это ты?
          - Нет.
          - Почему?
          lol

          Яснуль, из-за тебя, из политических комментариев про Израиль, на ум теперь приходят только анекдоты laughing

          Изя весь день искал дома сосиски. Посмотрел на довольное лицо тестя и понял: сосиски в тесте.

          Ладно, Гена, hi вот тебе по политической теме:

          -АллЁ, это ФСБ? Говорит Абрам. Если к вам залетит мой удравший попугай, скажите ему - я не разделяю его политических взглядов!
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 10:45
            +2
            Цитата: Ясная
            Ладно, Гена, вот тебе по политической теме

            Это для всех, но не про евреев:
            Политехнический институт, Владимир Маяковский выступает на диспуте о пролетарском интернационализме: - Среди русских я чувствую себя русским, среди грузин я чувствую себя грузином, среди евреев - евреем... Вопрос из зала: - А среди дураков? Ответ: - А среди дураков я впервые.
      2. Invoce
        Invoce Сегодня, 10:24
        +1
        “Вчера друзей в Израиле об этом спрашивал

        Демократия - это власть Демократов. Т.к. в главном покровителе Израиля США власть переходит к республиканцам, то тут хоть выходи, хоть не выходи на демонстрации - демократии в Израиле не будет. Так и передайте своим друзьям в Израиле. Пусть себе не делают голову
        1. Krasnodar
          Krasnodar Сегодня, 11:47
          0
          Цитата: Invoce
          Так и передайте своим друзьям в Израиле. Пусть себе не делают голову

          Они не делают. Они не понимают, о чем речь
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 10:12
      +1
      Цитата: Krasnodar
      Вчера друзей в Израиле об этом спрашивал

      А что хоть происходит ,кто демократию у евреев отнимает ? Что случилось ,местные разборки
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 10:25
        0
        Им бы поаккуратнее, есть кому демократию защитить
      2. Krasnodar
        Krasnodar Сегодня, 10:26
        +1
        Цитата: APASUS

        А что хоть происходит ,кто демократию у евреев отнимает ? Что случилось ,местные разборки

        Да фиг его знает request
        Наверное, лишает Высший Суд Справедливости (последнюю инстанцию) каких то полномочий.
        1. APASUS
          APASUS Сегодня, 12:03
          0
          Цитата: Krasnodar
          Да фиг его знает
          Наверное, лишает Высший Суд Справедливости (последнюю инстанцию) каких то полномочий.

          Круто ,у евреев своя кухня и заморочек там своих тоже полно. Зато ни хрена не понятно
  2. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 09:59
    +3
    Почему не приходят уведомления об ответах, почините сайт
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:48
      +1
      Цитата: Читателль 2013
      Почему не приходят уведомления об ответах, почините сайт

      Система без уведомления об ответах, уменьшает количество комментов в три раза. Так что не ждите.
      1. Читателль 2013
        Читателль 2013 Сегодня, 10:59
        +1
        Понятно
        Мой текст очень короток и не несёт смысл
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 10:01
    +1
    Правильно! Весь, прости, господи, народ на улицы! Ура! За свободу и демократию! Смело разрушайте свой рассадник недемократичности и несвободы! До основания!
  4. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 10:01
    +3
    Пришло время массово выходить на демонстрации; пришло время встряхнуть страну
    - сказал израильский политик, заявляя о необходимости защиты демократии.
    Ну, за демократию!
    В Израиле.
    Пусть отринут дремучий тоталитарный датишный иудейский политический строй!
  5. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 10:15
    +1
    Какой смешной раньше видимость демократии нужна была в противовес соцстранам теперь необходимость в ней отпала забудьте.
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:21
    +1
    Цитата: Читателль 2013
    Почему не приходят уведомления об ответах, почините сайт

    Дали возможность подтянуться в монологе.
  7. Boris63
    Boris63 Сегодня, 10:27
    0
    А по поводу чего сей ср@ч между бывшими и нынешними...
  8. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 10:40
    0
    Я, конечно, дико извиняюсь, но что делает эта новость на просторах Военного обозрения. Может Израиль решил оказать военную помощь украине, тогда да, конечно.
  9. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 10:55
    0
    Пришло время массово выходить на демонстрации
    Правильно израиль должен быть свободным!
  10. cpls22
    cpls22 Сегодня, 10:57
    0
    Весь мир левеет. Где это происходит законно , сверху - будут организовываться "протесты" правых, с попытками дворцовых переворотов под этот аккомпанемент.
    Там, где левые будут давить снизу - либералы будут завинчивать гайки, усиливая внутригосударственное давление, чреватое взрывом котла.
    В Израиле (и Бразилии) похоже на первый вариант.
  11. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 11:25
    0
    Ага, выходите, по воюйте, и какого хрена сидите дома?
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:28
    0
    Ну не знаю, у них там армия м/ж в отпусках и увольнениях с оружием бродит.....