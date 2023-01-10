Экс-глава Минобороны Израиля: Пришло время массово выходить на демонстрации для защиты демократии

Пришло время массово выходить на демонстрации; пришло время встряхнуть страну

Экс-глава Минобороны Израиля Бени Ганц призвал жителей Израиля выйти на массовые демонстрации в знак протеста против политики властей.Бени Ганц возглавлял израильское министерство обороны с мая 2020 до конца 2022 года. Он также является лидером оппозиционной правоцентристской партии «Национальное единство» и председателем фракции «Кахоль-лаван» в Кнессете.Выступая на собрании своей фракции, Ганц раскритиковал правительственный план судебной реформы, отметив, что он приведет страну к «гражданской войне». Он также призвал израильтян не отсиживаться дома и выйти на улицы.- сказал израильский политик, заявляя о необходимости защиты демократии.С похожим обращением выступил и лидер другой оппозиционной партии «Еш Атид» Яир Лапид (экс-премьер). По его словам, действия правительства ведут к «уничтожению демократии» в Израиле. Он также призвал продолжать и усиливать уличные демонстрации, которые начались в Израиле ранее.Глава израильского правительства Бениамин Нетаньяху, в свою очередь, назвал призывы к демонстрациям «семенами катастрофы», которые сеет оппозиция. Он также подчеркнул, что заявления Ганца являются «призывом к мятежу со стороны Кнессета».