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Чехия готовится передать Украине партию модернизированных танков Т-72 и ремонтно-эвакуационные машины Tatra Treva 30

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Чехия готовится передать Украине партию модернизированных танков Т-72 и ремонтно-эвакуационные машины Tatra Treva 30

Чехия готовится передать Украине прошедшие модернизацию танки Т-72, а также ремонтно-эвакуационные машины. Об этом заявил чешский премьер-министр Петер Фиала.


Глава правительства Чехии посетил в понедельник, 9 января, оборонное предприятие компании Excalibur Army в городе Штернберк, где осмотрел проходящую модернизацию боевую технику, предназначенную для Украины. В настоящее время компания модернизирует 90 танков Т-72 в рамках полученного контракта, а также еще 30 в рамках опциона.

По словам Фиалы, в скором времени Киев получит танки Т-72 и ремонтно-эвакуационные машины TATRA TREVA 30. В поддержку ВСУ чешский премьер даже сделал надпись на орудии одного из танков, подготавливаемого к отправке. Какое количество бронетехники отправится на Украину, пока не известно.

Я написал короткое обращение к отважным украинским защитникам на танке Т-72, который поедет в Украину. Верю, что украинцы одержат победу в борьбе с российским агрессором

- заявил Фиала.

Как ранее сообщалось, первые 90 танков для модернизации и отправки на Украину были взяты из наличия чешской армии, работы оплатили США и Нидерланды. Позднее Excalibur Army реализовала опцион на модернизацию еще тридцати Т-72, закупленных в одной из африканских стран в очень плохом состоянии. Таким образом Киев получит 120 танков Т-72. Первая партия должна была уйти на Украину в декабре, но так это или нет, не известно. Возможно, что отправка только планируется и именно о ней говорил Фиала.
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16 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:16
    +1
    Не думал я, что чехи не лучше поляков окажутся...
    1. Ка-52
      Ка-52 Сегодня, 10:30
      +2
      у марионеточных правительств нет выбора. Что им скажут из за океана - то и делают. А если на этом еще и заработать удастся, то тем лучше. Сплошной профит - берут старый неликвид с баз хранения и на деньги американцев отправляют их в украинскую мясорубку. Думаю там даже не особо парятся с модернизацией - срок жизни этих танков несколько дней от силы. Покрасят, фильтры/масло поменяют, новые аккумуляторы поставят и на жд/платформу.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 11:49
        0
        Они не просто марионеточные, они убежденные, "индоктринированные", так что можно считать эти действия их личной волей. Болгары, словаки, чехи - все "приятно" удивили
    2. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 10:32
      +1
      Не думал я, что чехи не лучше поляков окажутся..

      Те еще гады. В 2010 году через чешское посольство в Минске шло руководство очередной попыткой "цветной революции" в декабре месяце.
    3. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 10:43
      +1
      а почему нет?они рубят на этом деньги без какой либо угрозы для себя..что мы им сделаем?
    4. wandlitz
      wandlitz Сегодня, 11:18
      0
      Так это их традиция, продавать оружие для войны с нами. Вспомните период Великой Отечественной..
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 10:20
    +4
    пшекам с чехами еще надо посоревноваться кто из них бОльшее г...но!
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:25
    +7
    Цитата: Смею_заметить_
    Не думал я, что чехи не лучше поляков окажутся...

    Почему? Поддержка нацистов у них передается из поколения в поколение. Вполне закономерно.
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 10:28
      0
      Значит им прописано доктором регулярное получение звезды.
      Иначе никак...
  4. роман66
    роман66 Сегодня, 10:32
    +1
    Так и просится техногенная, катастрофа на этот завод.... Но, увы...
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:36
    +2
    Чехам надо бы помнить , что на "русском золоте" "древняя" Прага отстроена , но они добра видимо не помнят , Прав был Достоевский, когда писал о всех этих "славянах" :"Может, целое столетие, или еще более, они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России; они будут заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на нее и интриговать против нее."
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:53
    +2
    Чехи соревнуются с поляками за первенство в оказании помощи Украине и нанесения вреда России. Вся мразь Восточной Европы во всей красе и без масок. Но время расставит все и всех по своим местам. А сколько на сайте за последний год появилось таких "чехов и поляков" диву даешься.
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:54
    +3
    Почему европе поступают наши сырьё и материалы? Почему вообще им что-то поступает? Может детей столь "эффективных" управленцев и бизнесменов направить в зону сво, для компенсации так сказать, их "эффективной" деятельности? Наши политики и бизнес настолько провоняли гнильём, что наше будущее и будущее нашего государства начинает напоминать квадрат малевича. belay
  8. Everevil
    Everevil Сегодня, 11:07
    0
    В поддержку ВСУ чешский премьер даже сделал надпись на орудии одного из танков, подготавливаемого к отправке.

    Показушники. Всё что угодно, лишь бы хозяин из-за океана одобрительно головой покачал. Выглядит всё это довольно предсказуемо и дёшево.
    Я написал короткое обращение к отважным украинским защитникам на танке Т-72, который поедет в Украину.

    Я плакалЪ от умиления, млин...
  9. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:15
    0
    И снова вопрос тому же человеку с его "рождественскими инициативами" - почему оно снова доедет до ЛБС?
  10. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 11:24
    0
    Все кто может, делает деньги на Украине! Одна лишь Украина удобряет землю Донбасса кровью своих жителей! А украинские дети и внуки потом будут расплачиваться с США за ленд-лиз!