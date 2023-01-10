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Аналитик RAND Corporation назвал главные преимущества перспективного эсминца нового поколения DDG(X) ВМС США

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Аналитик RAND Corporation назвал главные преимущества перспективного эсминца нового поколения DDG(X) ВМС США

В настоящее время Военно-морские силы США приступают к реализации программы по созданию эсминцев следующего поколения DDG(X), которым предстоит заменить эсминцы DDG. Как утверждает военно-морское командование США, эсминцы DDG Arleigh Burke исчерпали свои возможности и должны быть постепенно заменены новыми военными кораблями.


Изданию Naval News подробности о программе эсминца нового поколения DDG(X) раскрыл аналитик RAND Corporation, директор Института безопасности цепочек поставок, капитан ВМС США в отставке Брэдли Мартин. Военный эксперт характеризует перспективный корабль DDG(X) как крупный надводный боевой корабль, очень важный для решения многих задач американского военного флота.

В настоящее время технические специалисты исследуют возможности новых конструкций корпуса корабля. Поскольку конструкция DDG-51 существует с 1980-х годов, возникла потребность в обновлении конструкции корпуса, учитывая современные реалии.

По мнению доктора Мартина, перспективный корабль обязательно должен обладать возможностями для вертикального пуска, как можно большее количество оружия и ячеек для ракет. Также корабль должен предусматривать и возможность размещения на борту гиперзвуковых ракет, что он отнёс к одному из основных преимуществ. К основным функциям перспективного корабля Мартин относит задачи противолодочной, противоракетной и противовоздушной обороны, при этом последние две задачи являются более приоритетными, чем противолодочная борьба.

Главными преимуществами перспективного корабля по сравнению с уже существующими эсминцами должны быть: обладание оружием большей дальности, лучшие интегративные возможности, системы вертикального пуска. Очень важно, чтобы корабль был устойчивым, простым в обслуживании.

Для ВМС США может быть построено около 40 подобных кораблей, считает военный эксперт. В любом случае, количество новых кораблей будет меньшим, чем количество кораблей предыдущего типа DDG-51, считает Мартин. Отдельно встанет вопрос об укомплектовании новых кораблей персоналом и подготовке личного состава. Сейчас ВМС США, как и другие виды американских вооруженных сил, испытывают определенные проблемы и с комплектованием, и с технической квалификацией рекрутов.

В любом случае, появление таких кораблей на вооружении ВМС США жизненно необходимо, считают американские аналитики. Особенно важной будет их роль на фоне нарастающей конкуренции с Китаем в Тихоокеанском регионе. Сейчас все упирается в финансовую составляющую: в ноябре 2022 года аналитики Бюджетного управления Конгресса США оценили стоимость каждого перспективного эсминца в 3,4 миллиарда долларов. То есть, на реализацию плана по строительству 47 кораблей к 2052 году уйдет более 146 млрд долларов.
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Naval Sea Systems Command/ PEO Ships
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12 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:26
    0
    "...возникла потребность в обновлении конструкции корпуса, учитывая современные реалии."
    Это они о "Цирконах"?
    Рыбка, сделай нас ма-а-аленькими!.. чтоб не попал... (с)
  2. bulbash70
    bulbash70 Сегодня, 10:31
    0
    посмотрел я на рисунок "перспективного эсминца" ов....
    чё-та он мне напоминает,по силуэту,1135-й советский проект.
    1. Михаил Драбкин
      Михаил Драбкин Сегодня, 11:21
      0
      А у нас сегодня…

      —-Генерал Лапин назначается Начальником Штаба Сухопутных Войск. Будет отвечать за формирование и перевооружение в свете увеличения численности и опыта СВО.
  3. роман66
    роман66 Сегодня, 10:37
    0
    уйдет более 146 млрд долларов.

    Не уйдёт, а придёт!!
  4. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 10:49
    0
    Цена 3,4 лярда за шт. С учетом того, что в США, по итогу, ценник всегда сдвигается в право, то эти новые эсминцы имеют все шансы догнать по стоимости "замволты"))), чего им всячески желаю. Таких расходов не выдержит даже матрасный печатный станок.
    1. Sith
      Sith Сегодня, 10:55
      0
      Зумволты что то затухли и 29 из 32 отменили ... тут ж ценник из за экономического кризиса ... инфляции и начинающейся рецессии ещё быстрее удорожит новьё
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 11:33
        0
        Цитата: Sith
        Зумволты что то затухли...

        1. Зумвальт запроектировали словно "звезду смерти". Слишком сложен, слишком много систем (если не все) абсолютно новых. Технологические риски в такой ситуации огромны и предсказуемы.
        2. Отпал смысл в них. Нет в Мире достойных соперников для 32 "суперэсминцев"... Единственный серьёзный противник - ВМФ СССР исчез.
  5. leshiy076
    leshiy076 Сегодня, 11:20
    0
    А у нас когда-нибудь появится новый эсминец? Ну хотя бы на стадии проекта. Разговоров было много про новый тип эсминцев типа "Лидер". Даже макетики делали с примерным обликом. Куда все делось-то? Или опять кому-то на яхту не хватало?
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 11:40
      0
      Цитата: leshiy076
      Ну хотя бы на стадии проекта.

      Много проектов хороших и разных...
      Зачем флоту эсминцы, когда не достает фрегатов и корветов???
      Наш атомный "Лидер" - это что-то на уровне ихнего "Зумвальта", очень сложный, очень дорогой и вполне единичный...
      Чтобы иметь эскадры подобных кораблей, ВВП России должен быть раз в десять больше, а товары со стикерами "Сделано в России" завалить все рынки Мира...
    2. PROXOR
      PROXOR Сегодня, 11:44
      0
      Давайте хотя бы насытим флот корветами проекта 20385 или 20386. А уж потом на эсминцы будем посмотреть.
  6. solar
    solar Сегодня, 11:20
    0
    Столь любимая американцами унификация, хорошо видная на примере Арли Берков, приводит к ограничению возможностей корабля.
    На Берках стоят максимально возможные по размеру ячейки мк41- так называемые "ударные".
    При этом развитие ракетного дела не стоит на месте. Появились очень эффективные ЕССМ, для которых эти ячейки заведомо избыточны. Возможности создания новых ракет ограничиваются размерами ячейки мк41, на Замвольты поставили мк57- ячейки большего размера, но меньшее количество.
    На самом деле всегда загружается некоторое количество ЕССМ средней дальности для самообороны корабля, обязательно присутствуют и противолодочные ракеты, и ракеты дальней ПВО.
    Дальнейшая перспектива видится как разделение размеров ячеек- одна секция 8 ячеек самых коротких мк41 "самообороны"- для ЕССМ и аналогичных ракет средней зоны, это 32 ракеты, в кормовой части, 32 ячейки МК41 в носовой части для противолодочных, ПКР, дальней ПВО в носовой. В средней части корпуса 64 ячейки, аналогичных по размерам МК57- для всех типов ракет, включая перспективные. Плюс комплекс самообороны Си РАМ. Так набор вооружения будет более сбалансированным при некотором увеличении водоизмещения. Как вариант- в носовой части поставить 64 ячейки мк41, а кормовую "самообороны" убрать.
  7. kaufman
    kaufman Сегодня, 12:11
    0
    Посмотрим. У них никогда не бывает одного перспективного проекта , всегда несколько конкурирующих