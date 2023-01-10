Запасов нефти в США хватит на загрузку НПЗ на 20 дней

Имеющихся в распоряжении США запасов нефти хватит для обеспечения нефтеперерабатывающих мощностей страны на 20 дней даже при условии полной остановки нефтедобычи.
По данным американского Минэнерго, стратегический резерв нефти США еженедельно сокращается в среднем на 2,7 миллиона баррелей и в настоящее время составляет около 372,4 миллиона баррелей. Стратегические запасы американской нефти, снижающиеся с сентября 2021 года, в настоящее время достигли минимального уровня за период с декабря 1983 года. В конце прошлого года власти США заявляли о намерении совершить закупку 3 миллионов баррелей нефти в феврале 2023 года.
Однако в настоящее время Вашингтон отклонил несколько поступивших предложений о продаже нефти, так как американские власти не устроила предложенная цена, что послужило причиной отложить сделку.
По оценкам экспертов, нефтяной резерв США формируется из поступлений нефти местного производства, однако может использовать также и импортную. В октябре прошлого года власти США заявляли о готовности закупать нефть по цене, не превышающей 72 доллара за баррель, однако в настоящее время цены на будущие поставки нефти превысили 76 долларов за баррель, что не соответствует предполагаемым американскими властями условиям.
Потенциальная закупка нефти с целью возобновления запасов в резервных хранилищах США будет способствовать поддержанию уровня цен не только на региональных рынках, но и во всем мире.