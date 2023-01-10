Запасов нефти в США хватит на загрузку НПЗ на 20 дней

Имеющихся в распоряжении США запасов нефти хватит для обеспечения нефтеперерабатывающих мощностей страны на 20 дней даже при условии полной остановки нефтедобычи.По данным американского Минэнерго, стратегический резерв нефти США еженедельно сокращается в среднем на 2,7 миллиона баррелей и в настоящее время составляет около 372,4 миллиона баррелей. Стратегические запасы американской нефти, снижающиеся с сентября 2021 года, в настоящее время достигли минимального уровня за период с декабря 1983 года. В конце прошлого года власти США заявляли о намерении совершить закупку 3 миллионов баррелей нефти в феврале 2023 года.Однако в настоящее время Вашингтон отклонил несколько поступивших предложений о продаже нефти, так как американские власти не устроила предложенная цена, что послужило причиной отложить сделку.По оценкам экспертов, нефтяной резерв США формируется из поступлений нефти местного производства, однако может использовать также и импортную. В октябре прошлого года власти США заявляли о готовности закупать нефть по цене, не превышающей 72 доллара за баррель, однако в настоящее время цены на будущие поставки нефти превысили 76 долларов за баррель, что не соответствует предполагаемым американскими властями условиям.Потенциальная закупка нефти с целью возобновления запасов в резервных хранилищах США будет способствовать поддержанию уровня цен не только на региональных рынках, но и во всем мире.