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Запасов нефти в США хватит на загрузку НПЗ на 20 дней

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Запасов нефти в США хватит на загрузку НПЗ на 20 дней

Имеющихся в распоряжении США запасов нефти хватит для обеспечения нефтеперерабатывающих мощностей страны на 20 дней даже при условии полной остановки нефтедобычи.


По данным американского Минэнерго, стратегический резерв нефти США еженедельно сокращается в среднем на 2,7 миллиона баррелей и в настоящее время составляет около 372,4 миллиона баррелей. Стратегические запасы американской нефти, снижающиеся с сентября 2021 года, в настоящее время достигли минимального уровня за период с декабря 1983 года. В конце прошлого года власти США заявляли о намерении совершить закупку 3 миллионов баррелей нефти в феврале 2023 года.

Однако в настоящее время Вашингтон отклонил несколько поступивших предложений о продаже нефти, так как американские власти не устроила предложенная цена, что послужило причиной отложить сделку.

По оценкам экспертов, нефтяной резерв США формируется из поступлений нефти местного производства, однако может использовать также и импортную. В октябре прошлого года власти США заявляли о готовности закупать нефть по цене, не превышающей 72 доллара за баррель, однако в настоящее время цены на будущие поставки нефти превысили 76 долларов за баррель, что не соответствует предполагаемым американскими властями условиям.

Потенциальная закупка нефти с целью возобновления запасов в резервных хранилищах США будет способствовать поддержанию уровня цен не только на региональных рынках, но и во всем мире.
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Использованы фотографии:
Pixabay
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16 комментариев
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  1. Курильщик
    Курильщик Сегодня, 10:52
    +1
    ....США заявляли о готовности закупать нефть по цене, не превышающей 72 доллара за баррель, однако в настоящее время цены на будущие поставки нефти превысили 76 долларов за баррель, что не соответствует предполагаемым американскими властями условиям.


    Пусть беру нашу нефть- цена на сегодня 37 с копейками..
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 11:01
      +2
      Цитата: Курильщик
      Пусть беру нашу нефть- цена на сегодня 37 с копейками..

      Если не понятно ,то Гауйдо уже не президент и Венесуэла управляется правильным пацаном ! США сняли все претензии с Мадуро
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 11:02
      +1
      Пусть беру нашу нефть- цена на сегодня 37 с копейками.

      Так к этому и идут. Всем запретили а сами будут скупать по дешёвке через посредников. Бизнес и не чего личного.
    3. kpd
      kpd Сегодня, 11:34
      0
      А зачем нам доллары если за них нам ничего продавать не хотят? Смысл в валюте есть только если за неё можно приобрести нужный товар. Так что пусть ищут рубли или юани.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:53
    -2
    Китайский Дракон решил проснуться ,выбрал время! bullyПусть нашу нефть по ценам "Блумберга " покупают,он трезвонит что она у нас меньше сорока.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 10:58
      +3
      ну вот нашу и берут, а внутри США по 72 пихают.. просто перекупством занимаются делая 100% и почти не шевелясь.. не.. ну официально конечно не берут.. они прям счастливы от СВО думаю...
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:10
        0
        У вас есть платная подписка на маринтрафике,куда идут танкера с нашей нефтью?
  3. Andrea
    Andrea Сегодня, 10:56
    -1
    Мутят ребята демократы,когда это Штаты цена останавливала? Всегда когда пополняли госрезерв цена нефти резко росла,тут другие соображения-инфляция,сиречь грядущие выборы,маразматик опять в президенты собрался.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 11:05
      +2
      Мутят ребята демократы,когда это Штаты цена останавливала?

      Тут точный расчёт. Обвалили цену российской нефти и будут скупать её же по дешёвке через "прокладки".
  4. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 11:02
    +3
    Ну хватит уже этих идиотских новостей в стиле - "Америка завтра развалится".
    Сами же в статье пишем, что имеется несколько заявок на поставки, но США просто давят цены вниз. Вот и все. А уже выводы то - 20 дней осталось...
    Ну хватит уже самих себя обманывать....могут сторговаться, могут на Аляске снова разрешить добычу, снимут санкции с Венесуэлы, Ирана и тп....
    Глупо настраиваться на то, что США вот-вот свалятся с горы. Это далеко не так будет ещё много лет.
    Потому надо не самих себя обманывать, а решать свои проблемы. Решать их незамедлительно.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 11:08
      0
      Ну что вы такой злой? Дайте помечтать. laughing """
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:07
    0
    в настоящее время Вашингтон отклонил несколько поступивших предложений о продаже нефти, так как американские власти не устроила предложенная цена

    из чего заключаю... не очень-то и хотелось......
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:13
    +2
    Запасов нефти в США хватит на загрузку НПЗ на 20 дней
    . Пофиг... они ребята ушлые, выкрутится, не впервой.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:16
    +1
    Раньше снижение запасов нефти в стратегическом запасе Сша всегда вело к повышению цены на рынке. Сегодня что-то непонятное или на рынке переизбыток нефти?
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 11:39
      0
      Падение спроса в Азии.
      В Китае ковид и спад экономики.
  8. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 11:45
    0
    Не дураки, логично поступают.
    Цена на нефть сейчас падает, так что подождут еще меньшей цены и будут закупать.

    Запаса 372,4 миллиона баррелей - хватит на...100 недель (2 года)?? если ничего не делать...
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