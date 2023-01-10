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Военкоры: Ошибка при подготовке к контратаке под Авдеевкой привела к уничтожению подразделения ВСУ

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Военкоры: Ошибка при подготовке к контратаке под Авдеевкой привела к уничтожению подразделения ВСУ

В районе Авдеевки, находящейся на все еще оккупированной вражескими формированиями части Донецкой Народной Республики, продолжаются ожесточенные бои. Вооруженные силы РФ постепенно теснят противника, однако украинские формирования регулярно предпринимают попытки контратак. Одна из таких контратак привела недавно к печальным последствиям для ВСУ.


Как сообщают военкоры, украинское подразделение в темное время суток решило пойти в контратаку. Но при ее организации враг допустил ошибку. Не были учтены возможности российской разведки. В районе лесополосы скопились пять единиц техники противника и личный состав.

Разведка российских войск определила, что на данном участке противник готовит контрнаступление. Сведения о технике и личном составе противника и координаты их нахождения были переданы реактивной артиллерии.

В результате мощных ударов реактивных систем залпового огня попытка контратаки ВСУ была пресечена еще до того, как противник успел что-либо предпринять. Практически все украинские боевики, собиравшиеся участвовать в этой контратаке, были уничтожены.

В очередной раз мы увидели, какую важную роль играет своевременное установление координат нахождения сил противника. Далее – дело техники: передать информацию артиллеристам и «готово». Ошибка при подготовке к контратаке под Авдеевкой привела к уничтожению небольшого подразделения ВСУ.

На видео, опубликованном Telegram-каналом «Репортер Руденко», мы можем наблюдать, к каким последствиям привела украинских военных недооценка возможностей разведки и артиллерии ВС РФ.

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17 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:37
    0
    Мне одному показалось что РСЗО слишком кучно легло в "линию."С чего бы это.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:45
      +3
      Вопрос в дальности, чем меньше дальность, тем рассеяние меньше
    2. HUNTERDON
      HUNTERDON Сегодня, 10:46
      0
      Возможно "Торнадо" отработало по местности
    3. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:49
      0
      Мне одному показалось что РСЗО слишком кучно легло в "линию."
      Так кажется из за высоты обзора, но по разной яркости вспышек можно предположить что разброс все таки есть, по горизонтали он даже не умещается в кадр. Информативность видео +/-0.
    4. BARKAS
      BARKAS Сегодня, 10:56
      +1
      Могли батареей отработать например выстрелов по 10 в линию.
    5. Протон
      Протон Сегодня, 10:57
      -1
      Скорее всего это оптическая иллюзия - при данном ракурсе съёмки отклонения по фронту видны хорошо, а вот разброс по дальности не сильно заметен.
      Если бы съёмка велась сверху, был бы лучше виден разброс.
      Хотя с другой стороны, если дальность стрельбы небольшая, получить метео полные данные , на их основе расчитать поправки тогда можно хорошой кучности добиться.
      Как так это вижу.
    6. МЮД
      МЮД Сегодня, 11:09
      0
      кучно легло в "линию."

      Законы физики и математики ни кто не отменял. Снаряд вылетевший из нижнего ряда пакета реактивной системы упадет ближе, чем снаряд выпущенный из верхнего ряда. Максимальная дальность стрельбы находится при угле подъема ствола около 60 град. (В двухмерной системе координат мах. дальность 45 град., но явный мир не двухмерен). Далее на полет снаряда влияют природные условия. Но на данный эффект влияет только рядность системы.
    7. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 11:27
      +1
      Видимо одному. Когда снаряды ещё в воздухе были, было видно что имеется рассеивание в глубину. То что казалось взрыва в одну линию, ночь, расстояние до оператора дают такой эффект.
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 10:37
    +2
    Вот так бы всегда...А не грудью на амбразуру... Враг должен быть поражен, а ты - нет.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:46
    +1
    Подобное было вчера и под балкой Журавка.Взвод ВСУ накрылся медным тазом
    1. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:56
      +1
      ВСУшники просто сами решили в атаку сходить , в балку зашли , обратно не вышли...минус взвод
  4. alekseyzezin
    alekseyzezin Сегодня, 10:47
    +2
    Наступление пять танков и десяток человек пехоты. Да не масштабы ВОВ, где наступали армии , дивизии.
    1. dzen12
      dzen12 Сегодня, 11:10
      +1
      не там высказываете претензии к масштабам наступления. По этому поводу пишите ВСУ.
  5. мазута
    мазута Сегодня, 10:54
    +1
    Ну рыдать не будем по "самым древним обитателям планеты".Здоровья усопшим.
  6. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 10:58
    +2
    Я не специалист - но почему по Авдеевке не применяют давно уже показанную АВБПМ - самое мощное неядерное оружие? Ведь термобарическое оружие как раз сверхэффективно против подобных мест. Чего берегут-то? Если боятся ПВО противника - так не сложно использовать планирующие корректируемые боеприпасы - всяко лучше, чем жизнями наших ребят рисковать!
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:59
    +2
    Практически все украинские боевики, собиравшиеся участвовать в этой контратаке, были уничтожены.
    Отвоевались, туда им и дорога. У ВСУ скоро выдвижение на линию атаки без потерь уже будет считаться успехом. И желательно, чтобы так и было.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:08
    0
    Покрошили укроп в окрошку для бандеры......, зеленью блюдо не испортишь.