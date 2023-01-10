Военкоры: Ошибка при подготовке к контратаке под Авдеевкой привела к уничтожению подразделения ВСУ

В районе Авдеевки, находящейся на все еще оккупированной вражескими формированиями части Донецкой Народной Республики, продолжаются ожесточенные бои. Вооруженные силы РФ постепенно теснят противника, однако украинские формирования регулярно предпринимают попытки контратак. Одна из таких контратак привела недавно к печальным последствиям для ВСУ.Как сообщают военкоры, украинское подразделение в темное время суток решило пойти в контратаку. Но при ее организации враг допустил ошибку. Не были учтены возможности российской разведки. В районе лесополосы скопились пять единиц техники противника и личный состав.Разведка российских войск определила, что на данном участке противник готовит контрнаступление. Сведения о технике и личном составе противника и координаты их нахождения были переданы реактивной артиллерии.В результате мощных ударов реактивных систем залпового огня попытка контратаки ВСУ была пресечена еще до того, как противник успел что-либо предпринять. Практически все украинские боевики, собиравшиеся участвовать в этой контратаке, были уничтожены.В очередной раз мы увидели, какую важную роль играет своевременное установление координат нахождения сил противника. Далее – дело техники: передать информацию артиллеристам и «готово». Ошибка при подготовке к контратаке под Авдеевкой привела к уничтожению небольшого подразделения ВСУ.На видео, опубликованном Telegram-каналом «Репортер Руденко», мы можем наблюдать, к каким последствиям привела украинских военных недооценка возможностей разведки и артиллерии ВС РФ.