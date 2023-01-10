Германия и Греция обсудили поставки боевых машин пехоты Украине в рамках кругового обмена

(...) обсуждались вопросы, связанные с выполнением Соглашения о поставке Грецией боевых бронированных машин БМП-1 Украине с заменой их на боевые бронированные машины немецкого производства Marder

Украина может получить партию боевых машин пехоты Marder из числа обещанных греческой армии, предполагаемую поставку бронетехники обсудили министры обороны Греции и Германии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Греции.ВСУ уже получают греческие БМП-1 (BMP-1P) в рамках кругового обмена с участием Германии, которая обещала поставить грекам 40 немецких БМП Marder. Греки бронетехнику Киеву отгружают, но пока обещанного не получили, да и вряд ли получат в ближайшее время учитывая, что Берлин пообещал Киеву большую партию тех же БМП Marder. Брать немцам бронетехнику негде, если только из числа обещанных Афинам.Вот и позвонила немецкий министр обороны Кристине Ламбрехт своему греческому коллеге Никосу Панайотопулосу в понедельник, 9 января. Как сообщается, стороны обсудили поставки Украине греческих БМП-1 и получение Афинами немецких БМП Marder. Это официально, а неофициально предполагается, что немцы хотят договориться с греками об отсрочке поставок, чтобы отправить предназначавшуюся им бронетехнику Киеву.- заявили в греческом военном ведомстве.Ранее ряд немецких СМИ выдвинул версию, что Германия будет передавать Украине "греческие" БМП Marder, так как других вариантов для быстрой поставки обещанной бронетехники просто нет. Или Киеву придется ждать, пока немцы восстановят еще какое-то количество машин для передачи ВСУ, а Зеленского это не устраивает, ему надо "сейчас" и "много".