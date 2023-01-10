Эстония может стать первой страной ЕС, конфисковавшей российские активы

Власти Евросоюза продолжают усердно искать «законные» способы, которые позволят конфисковать «замороженные» российские активы. При этом первой страной ЕС, реализовавшей подобные намерения, может стать Эстония.Как накануне сообщил пресс-секретарь эстонского МИД Михкель Тамм, в конце прошлого года министерства получили указание в кратчайшие сроки разработать план конфискации российских активов.На данный момент в Таллине создают правовую базу, согласно которой страна могла бы передать средства российских компаний и физлиц, попавших под экономические ограничения на территории ЕС, Украине. Соответствующий план должен быть готов уже к концу текущего месяца.Согласно данным от эстонского управления по противодействию легализации доходов, на российских счетах, открытых в стране, на сегодняшний день заморожено порядка 20 млн. евро.Здесь стоит отметить, что с учетом текущего ежемесячного объема западной помощи Украине, гипотетическая передача Таллином вышеупомянутых средств – это «капля в море». Тем не менее, подобные действия, какую бы юридическую базу под них не «подогнали», являются откровенным грабежом и ставят под вопрос состоятельность европейских финансовых институтов.Стоит добавить, что о намерении передать конфискованные российские активы Украине не единожды заявляли и в ФРГ. По некоторым данным правительство Шольца уже прорабатывает варианты, как ускорить данный процесс. В частности, рассматривается возможность полной конфискации активов лиц, причастных, как там выразились, к «военным преступлениям». По сути, страны Запада снова возвращаются к средневековой практике грабежа и пиратства, которую пытаются оформить в неких "демократических тонах".