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Эстония может стать первой страной ЕС, конфисковавшей российские активы

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Эстония может стать первой страной ЕС, конфисковавшей российские активы

Власти Евросоюза продолжают усердно искать «законные» способы, которые позволят конфисковать «замороженные» российские активы. При этом первой страной ЕС, реализовавшей подобные намерения, может стать Эстония.


Как накануне сообщил пресс-секретарь эстонского МИД Михкель Тамм, в конце прошлого года министерства получили указание в кратчайшие сроки разработать план конфискации российских активов.

На данный момент в Таллине создают правовую базу, согласно которой страна могла бы передать средства российских компаний и физлиц, попавших под экономические ограничения на территории ЕС, Украине. Соответствующий план должен быть готов уже к концу текущего месяца.

Согласно данным от эстонского управления по противодействию легализации доходов, на российских счетах, открытых в стране, на сегодняшний день заморожено порядка 20 млн. евро.

Здесь стоит отметить, что с учетом текущего ежемесячного объема западной помощи Украине, гипотетическая передача Таллином вышеупомянутых средств – это «капля в море». Тем не менее, подобные действия, какую бы юридическую базу под них не «подогнали», являются откровенным грабежом и ставят под вопрос состоятельность европейских финансовых институтов.

Стоит добавить, что о намерении передать конфискованные российские активы Украине не единожды заявляли и в ФРГ. По некоторым данным правительство Шольца уже прорабатывает варианты, как ускорить данный процесс. В частности, рассматривается возможность полной конфискации активов лиц, причастных, как там выразились, к «военным преступлениям». По сути, страны Запада снова возвращаются к средневековой практике грабежа и пиратства, которую пытаются оформить в неких "демократических тонах".
Автор:
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40 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 11:05
    +4
    А потом придется рассчитываться "натурой"!
    Не! Ну не шпротами же с них брать!
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:23
      0
      Все города т.н. "Эстонской Республики", да и территория в том числе, ранее принадлежали славянам и другим народам, т.ч. вопрос возврата "натурой" может иметь самый буквальный смысл. Дело за малым. yes
    2. frruc
      frruc Сегодня, 11:24
      +1
      Хотелось бы знать, что из эстонских активов имеется на территории РФ и в каких объемах.
      Могу предположить, что здесь у них как "шаром покатить".
      1. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 11:32
        +4
        Да что у них может быть, про них поговорка в карманах как у латыша фиг да ни шиша. Эсты не далеко ушли. Меня другое удивляет, отношение нашего руководства. Взять Китай, никаких сомнений а что будет как на нас посмотрят другие ля ля ля бла бла бла, Литва признала Тайвань, открыли у себя посольство, все они для Китая умерли, нет такой страны. Почему наше руководство не предпримет подобные шаги. Хуже уже не будет, хуже только война с НАТО.
        1. ЕФИМ ЛЮБИН
          ЕФИМ ЛЮБИН Сегодня, 11:49
          +2
          ВАШ (Владимир), так они (российские олигархи и купленная ими вертикаль власти) грабят Россию со своими запaдными "партнёрами". А их действия... Вспомните слова из песни "О родине" сталинских времён - "Но сурово брови мы насупим, если враг захочет нас сломать". Это всё на что они способны и ещё вечное нытьё про обманщиков западных "партнёров"! Врать и воровать!!!
          1. ВАШ
            ВАШ Сегодня, 11:56
            +1
            В одном не согласен с вами
            Цитата: ЕФИМ ЛЮБИН
            российские олигархи и купленная ими вертикаль власти

            Не купленная, а созданная ими
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:27
      +2
      Цитата: Victor_B
      Не! Ну не шпротами же с них брать!
      была информация что шпроты они не выпускают уже, по нормам ЕС это вредная продукция, там запрещено натуральное копчение
    4. стар
      стар Сегодня, 12:07
      0
      не шпротами же с них брать!

      Шпроты уже в прошлом: завод в Лиепае, построенный там Россией ещё при царе, закрылся. Есть порт, но там уже режут все на металлолом. Останется только русофобия, весь объём которой уже выкупили Штаты на много лет вперёд.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:07
    +3
    страны Запада снова возвращаются к средневековой практике грабежа и пиратства, которую пытаются оформить в неких "демократических тонах".
    . Кто то у нас здесь глаголил, что замороженные активы удастся вернуть...
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:30
      0
      Цитата: rocket757
      страны Запада снова возвращаются к средневековой практике грабежа и пиратства, которую пытаются оформить в неких "демократических тонах".
      . Кто то у нас здесь глаголил, что замороженные активы удастся вернуть...

      Больше всего на эту тему рассуждали отечественные политики, политологи и экономисты, в разрезе "Да мы их там одним махом всех побивахам".
      А вот когда дело дойдёт до конкретики, то похоже что все эти пламенные речи "защитников отечественного добра" накроются медным тазом и вопрос судебных разбирательств за свои кровные деньги и имущество плавно перенесут на самих собственников этих денег и имущества, предложив им самим разбираться с государствами-мошенниками. crying
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:08
    +2
    Шольц- попробуй замахнись на флот Усманова в Гамбурге,может поплохеть.Шольц и так конфисковал активы Газпрома в Германии.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:17
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Шольц- попробуй замахнись на флот Усманова в Гамбурге,может поплохеть.Шольц и так конфисковал активы Газпрома в Германии.

      Гитлер тоже, когда присоединил к Рейху Австрию, тоже забрал себе все активы золотой запас Австрии.
    2. стар
      стар Сегодня, 12:09
      0
      Шольц и так конфисковал активы Газпрома в Германии.

      Активы Газпрома без газа от Газпрома ничего не стоят.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:08
    +4
    Насколько в курск,в Эстонии полно недвижимости "нашей"элитки,от актеров до чиновников..Флаг в руки!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:36
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Насколько в курск,в Эстонии полно недвижимости "нашей"элитки,от актеров до чиновников..Флаг в руки!

      Андрей Катков известен в первую очередь как бывший деловой партнер по нефтебизнесу российского олигарха Геннадия Тимченко.
      В 2004 году Катков и Тимченко разделили совместный бизнес. Тимченко занялся нефтебизнесом, Катков вместе с Евгением Маловым, совладельцем Kinex.
      В Эстонии Катков известен как совладелец Силламяэского порта. Катков и Малов имеют по 25% акций Силламяэского порта, 50% акций принадлежит бывшему премьер-министру Эстонии Тийту Вяхи. Также эстонской фирме Андрея Каткова Termak Real Estate OÜ принадлежат земля и бизнес спа-отеля Noorus в Нарва-Йыэсуу, а также ряд соседних участков - в целом очень большая территория.
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:40
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Насколько в курск,в Эстонии полно недвижимости "нашей"элитки,от актеров до чиновников..Флаг в руки!

      Во первых им нужны только попавшие под санкции
      Второе- с недвижимостью очень грустно для них.Как только наших оттуда начали выдавливать- дорогая недвижимость стала не нужна никому там- у них тупо денег на нее нет.Поэтому конфисковать недвигу проблематично - ввиду невозможности реализации.А плюс траты для Эстонии - на охрану и содержание.
      Так что недвижимость не тронут
  5. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 11:09
    +1
    Надеюсь красные карандаши в канцелярию Кремля завезли.
  6. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 11:09
    +3
    Но ведь предупреждали, что деньги надо в своих банках хранить!
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:22
      +4
      Но ведь предупреждали, что деньги надо в своих банках хранить!
      Не у всех же свои банки есть.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:29
        0
        Цитата: Trapp1st
        Не у всех же свои банки есть.

        Есть у всех, да под огурцы заняты. laughing
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:53
      0
      Цитата: AlexGa
      Но ведь предупреждали, что деньги надо в своих банках хранить!


      Более 20 российских бизнесменов подали иски в суды ЕС в надежде доказать, что арест недвижимости и замораживание их активов — это ошибка. Многие ещё надеются вернуть свои средства.
      Впрочем, вряд ли сделки с западным правосудием помогут в этом. Долгое время власти Британии позволяли крупным бизнесменам жить на одном уровне с высшими представителями международной элиты в обмен на то, что в нужный момент они станут финансировать оппозицию и подогревать протестные настроения в российском обществе.
  7. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 11:10
    +3
    Да какая разница, первой или десятой. Важен сам факт того, что в 21 веке у нас просто украли активы страны, народа на сумму, ориентировочно, в 340 млрд долл.
    О необходимости возврата которых в страну, после того, как отобрали активы Венесуэлы, как ФРГ из США не могла забрать золото, не говорил, не кричал только ленивый.
    И при этом, часть из них, наверняка, ещё достанется Украине, которая за наши же деньги будет с нами воевать.
    Но нашему ЦБ и минфину же виднее - разве же можно забрать деньги народа РФ у западных партнёров?!
    Нет, более того, пролюбив эти сотни миллиардов, мы ещё раз переназначаем на должность человека, прямо ответственного за это, ну разве это не путь к успеху?
    Ну не в свою же экономику вкладывать деньги...
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 11:19
      +3
      Все таки наше руководство, как ни крути - латентные перестроечники, как бы публично не сокрушались о развале СССР, как бы не удивлялись многократно "подлости партнеров", отсюда глубокая вторичность и мечты об "урегулировании" вместо победы.
    2. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 11:23
      +1
      Забирают всегда у слабых. Наивно и смешно уповать на какие-то правовые нормы. Закон один: у сильного всегда бессильный виноват.
    3. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:25
      0
      Важен сам факт того, что в 21 веке у нас просто украли

    4. Лесовик
      Лесовик Сегодня, 11:28
      -1
      Цитата: ЦитатаЛаврова
      Но нашему ЦБ и минфину же виднее - разве же можно забрать деньги народа РФ у западных партнёров?!

      Просто ради интереса - каким образом? Каким реальным образом это можно сделать?
    5. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:10
      0
      какие деньги народа? народ ни копейки не получил бы в любом случаи
    6. Керенский
      Керенский Сегодня, 12:13
      0
      украли активы страны, народа

      забрать деньги народа РФ

      У народа эти деньги украли тут. А сложили украденное там.
      Чтобы вернуть украденное, надо забрать у укравших тут, и оставить их бегать по судам там.
  8. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:12
    +1
    вот так создадут прецедент и другие подтянутся....
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:14
    +1
    Чухонцы попробуют первыми, если будет адекватная ответка, то и у остальных охота отпадет сама собой. Вопрос за ответом, только без озабоченностей, предупреждений..... Они сделали - незамедлительно получили в ответ, конечно если есть чем.
  10. kit88
    kit88 Сегодня, 11:16
    +2
    гипотетическая передача Таллином вышеупомянутых средств – это «капля в море». Тем не менее, подобные действия, являются откровенным грабежом

    Совершенно верно. Тут не в сумме дело. Грабеж от суммы не зависит.
    Это тайное похищение, т.е. кража бывает мелкая, особо мелкая ...., можно штрафами отделаться.
    А грабеж, даже по первой части ст. 161 УК РФ - до 4 лет.
    Это я к тому, что такое надо показательно пресекать.
    Ну, что у России нет аргументов против куска леса, названного кем-то Эстляндией?
  11. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 11:21
    -1
    Эстония может стать первой страной ЕС, конфисковавшей российские активы
    А Россия может стать страной, конфисковавшей Эстонию... Причём не в первый раз.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:38
      +1
      Цитата: Лесовик
      А Россия может стать страной, конфисковавшей Эстонию... Причём не в первый раз.

      Вообще-то Эстония - актив России, купленный Петром I у Шведов.
      Его нужно для начала заморозить, потом вернуть.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:23
    0
    на российских счетах, открытых в стране, на сегодняшний день заморожено порядка 20 млн. евро.
    А говорят, что эстонцы "тормоза". Правда 20 млн. не 300 млрд. поэтому наверное и "правовую базу" подвести легче. Не пора ли провести аудит иностранных активов в нашей стране (по предварительной оценке около 700 млрд. движимого и недвижимого) и отработать свою правовую базу изъятия в пользу государства с направлением на нужды СВО. О чем официально заявить.
  13. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:26
    0
    у меня один вопрос, это гос деньги или деньги частных лиц
  14. Шарнхорст
    Шарнхорст Сегодня, 11:32
    0
    Надо готовиться к СВО по возвращению исконно русских названий: река и город Нарва; Чудское озеро; Псковское озеро и т.д. и т.п. Как раз пригодятся плавающие версии БТР, БМП, САУ.
  15. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 11:59
    0
    пока по ним РФ не ударишь дубиной они все думают что РФ это ирак или сирия
  16. Белополяк
    Белополяк Сегодня, 11:59
    +1
    Нашли на ком проверить реакцию наших властей, с их красными линиями. Если утрутся, будет как снежный ком.
  17. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 12:05
    0
    Взять можно, но как потом будут рассчитываться, когда попросят вернуть? Своими территориями?
  18. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:07
    0
    К величайшему сожалению, мы ответить этим карликам не в состоянии. У них за спиной вся мощь Запада. У них- полная уверенность в своей безнаказанности. У
    них- вера в то, что у нас нет политической воли загнать их под лавку. Да сил и средств нет. Увы. Так, что сказали - сделают. А, мы?