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ВС РФ нанесли ракетные удары по оперативным резервам ВСУ в Краматорске и Славянске

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ВС РФ нанесли ракетные удары по оперативным резервам ВСУ в Краматорске и Славянске

Соледар находится в оперативном окружении российских войск. В самом городе и на окраинах всю ночь шли ожесточенные бой, «вагнеровцы» успешно выдавливают украинских военных. Сообщается, что главком ВСУ Залужный запросил у президента Зеленского эвакуацию оставшихся частей. Отход, как и снабжение гарнизона, затруднены тем, что наша артиллерия плотно работает по трассе Соледар — Северск, через которую украинцы перебрасывали в город грузы и подкрепление. Украинские источники сообщают, что город может быть сдан уже сегодня.


Не лучше дела у ВСУ обстоят и в Артемовске (Бахмуте). В Красной Горе и Парасковиевке идет зачистка от оставшихся украинских боевиков. Сообщение между Артемовском и Соледаром прервано, наши контролируют дорогу. Противник попытался выровнять фронт, но безуспешно. После оставления Парасковеевки уцелевшие украинские подразделения, скорее всего, будут переведены в Северскую группировку ВСУ.

Соответственно, командование ВС РФ, при наличии достаточных резервов, может развить успех и реализовать несколько сценариев дальнейшего наступления на этом участке: окружать Артемовск с севера на Бреховку, либо начинать давление на Северск. По сообщению информированных источников, в Бахмутскую группировку прибыли сотрудники СБУ для борьбы с дезертирством и с целью пресечения панических действий среди мобилизованных украинских военных. Для усиления Генштаб ВСУ перебросил в Артемовск ССО, спецназ погранвойск, аэромобильные подразделения, бойцов националистических формирований.

На Купянско-Сватовском участке ВСУ проводят ротацию личного состава. На направлении Райгородки на опорные пункты 103 обр ТРО переброшены подкрепления, дополнительные силы прибыли в Стельмаховку.

На Красно-Лиманском участке наблюдается активная работа разведывательных БПЛА противника, нашу оборону прощупывают ДРГ. ВСУ стягивают резервы, скорее всего, планируется наступление в район Дибровы.

Не менее активно разведка противника работает на Харьковском направлении. Очевидно, что не в силах сдержать натиск российских войск на Донбассе, украинское командование рассчитывает взять реванш на других участках.

В центре Марьинки продолжаются позиционные бои, противник отчаянно сопротивляется, цепляясь за каждое строение. Наши войска медленно теснят украинских боевиков к западной окраине города.

На Запорожском участке фронта идут артиллерийские дуэли. Российские войска поразили цели в Чаривном, Малых Щербаках, Степовом и Новоданиловке. Украинские формирования нанесли удары по Дорожнянке и Васильевке.

Сообщается о ракетном ударе ВС РФ по Краматорску. Украинские паблики утверждают, что одна из ракет попала в дорогу на улице Олексы Тихого, сгорел легковой автомобиль местной полиции. Местные соцсети пишут, что несколько ракет упали за пределами Константиновки. Генштаб ВСУ сообщает о 8 ракетных и 31 авиационному удару российской армии за прошедшие сутки по Краматорску, Константиновке, Харькову, Херсону и Очакову.

Местные жители пишут о нескольких взрывах в Славянске на подконтрольной ВСУ территории ДНР, что именно было поражено пока не сообщается. По данным российских военкоров, ВС РФ отрабатывают по местам скопления живой силы противника в оперативном тылу, тем самым затрудняя переброску подкреплений в район Артемовска и Соледара.

С учетом того, что украинцам жестко запрещено сообщать о реальных последствиях российских ударов, подробности о том, какие объекту ВСУ были поражены в Краматорске и Славянске, станет известно из сводки Минобороны РФ. По предварительным данным, огневое поражение нанесено складам с оружием и объектам размещения украинского резерва, который готовили в том числе для переброски к Соледару.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны России
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6 комментариев
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:26
    +6
    Почему снова "укрианцы, ВСУ"? Называйте их как есть - нацистами, бандеровцами. Инфраструктурных ударов снова мало.
    1. Sith
      Sith Сегодня, 11:30
      0
      не ... там градация есть и сложно разобрать ... кто ВСУ ... кто бендеровцы ... кто нацисты ... кто найомниги ... ибо когда наносят удар вглубь ... подсчёт фрагов затруднителен в целом ... а уж его селекционность и подавно
    2. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 11:42
      +1
      ТВ канал РБК называет х ВФУ. Воинские формирования Украины.
      1. 28-й регион
        28-й регион Сегодня, 12:04
        0
        Цитата: ВАШ
        ТВ канал РБК называет х ВФУ. Воинские формирования Украины.

        Известия тоже так именуют.
  2. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 11:27
    0
    Не знаю правда ли но похоже что да...
  3. polinet
    polinet Сегодня, 11:54
    +2
    Цитата: ВАШ
    ТВ канал РБК называет х ВФУ. Воинские формирования Украины.

    Это еще те предатели, у них весь контент с двойным подтекстом - с одной стороны за Россию, а с другой не против Украины.