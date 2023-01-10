ВС РФ нанесли ракетные удары по оперативным резервам ВСУ в Краматорске и Славянске

Соледар находится в оперативном окружении российских войск. В самом городе и на окраинах всю ночь шли ожесточенные бой, «вагнеровцы» успешно выдавливают украинских военных. Сообщается, что главком ВСУ Залужный запросил у президента Зеленского эвакуацию оставшихся частей. Отход, как и снабжение гарнизона, затруднены тем, что наша артиллерия плотно работает по трассе Соледар — Северск, через которую украинцы перебрасывали в город грузы и подкрепление. Украинские источники сообщают, что город может быть сдан уже сегодня.
Не лучше дела у ВСУ обстоят и в Артемовске (Бахмуте). В Красной Горе и Парасковиевке идет зачистка от оставшихся украинских боевиков. Сообщение между Артемовском и Соледаром прервано, наши контролируют дорогу. Противник попытался выровнять фронт, но безуспешно. После оставления Парасковеевки уцелевшие украинские подразделения, скорее всего, будут переведены в Северскую группировку ВСУ.
Соответственно, командование ВС РФ, при наличии достаточных резервов, может развить успех и реализовать несколько сценариев дальнейшего наступления на этом участке: окружать Артемовск с севера на Бреховку, либо начинать давление на Северск. По сообщению информированных источников, в Бахмутскую группировку прибыли сотрудники СБУ для борьбы с дезертирством и с целью пресечения панических действий среди мобилизованных украинских военных. Для усиления Генштаб ВСУ перебросил в Артемовск ССО, спецназ погранвойск, аэромобильные подразделения, бойцов националистических формирований.
На Купянско-Сватовском участке ВСУ проводят ротацию личного состава. На направлении Райгородки на опорные пункты 103 обр ТРО переброшены подкрепления, дополнительные силы прибыли в Стельмаховку.
На Красно-Лиманском участке наблюдается активная работа разведывательных БПЛА противника, нашу оборону прощупывают ДРГ. ВСУ стягивают резервы, скорее всего, планируется наступление в район Дибровы.
Не менее активно разведка противника работает на Харьковском направлении. Очевидно, что не в силах сдержать натиск российских войск на Донбассе, украинское командование рассчитывает взять реванш на других участках.
В центре Марьинки продолжаются позиционные бои, противник отчаянно сопротивляется, цепляясь за каждое строение. Наши войска медленно теснят украинских боевиков к западной окраине города.
На Запорожском участке фронта идут артиллерийские дуэли. Российские войска поразили цели в Чаривном, Малых Щербаках, Степовом и Новоданиловке. Украинские формирования нанесли удары по Дорожнянке и Васильевке.
Сообщается о ракетном ударе ВС РФ по Краматорску. Украинские паблики утверждают, что одна из ракет попала в дорогу на улице Олексы Тихого, сгорел легковой автомобиль местной полиции. Местные соцсети пишут, что несколько ракет упали за пределами Константиновки. Генштаб ВСУ сообщает о 8 ракетных и 31 авиационному удару российской армии за прошедшие сутки по Краматорску, Константиновке, Харькову, Херсону и Очакову.
Местные жители пишут о нескольких взрывах в Славянске на подконтрольной ВСУ территории ДНР, что именно было поражено пока не сообщается. По данным российских военкоров, ВС РФ отрабатывают по местам скопления живой силы противника в оперативном тылу, тем самым затрудняя переброску подкреплений в район Артемовска и Соледара.
С учетом того, что украинцам жестко запрещено сообщать о реальных последствиях российских ударов, подробности о том, какие объекту ВСУ были поражены в Краматорске и Славянске, станет известно из сводки Минобороны РФ. По предварительным данным, огневое поражение нанесено складам с оружием и объектам размещения украинского резерва, который готовили в том числе для переброски к Соледару.