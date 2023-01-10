Военное обозрение
Войти Регистрация

В США начался судебный процесс против президента Байдена

17
В США начался судебный процесс против президента Байдена

Как пишет американское издание Politico, в США начался «особенный» судебный процесс, в котором против президента страны Джо Байдена выступает губернатор Флориды Рон Десантис, являющийся кандидатом, так сказать, в кандидаты в президенты от Республиканской партии.


Процесс связан с проблемой мигрантов. Суть иска Десантиса против Байдена заключается в том, что он обвиняет администрацию президента США в приеме тысяч мигрантов из латиноамериканских стран в обход приграничного контроля, отмечает издание.

Десантис подчеркнул, что из-за неконтролируемого потока мигрантов во Флориде начались проблемы с общественной безопасности. Кроме того, по его словам, мигранты сильно перегружают тюрьмы, больницы и школы штата и являются большим бременем для его бюджета.

Представители Демократической партии, в свою очередь, обвинили Десантиса в стремлении использовать тему мигрантов в достижении своих политических целей.

Напомним, что губернатор Флориды уже не раз бил тревогу по поводу мигрантов. В ноябре прошлого года он заявлял о десятках самолетов с мигрантами, прибывших во Флориду по распоряжению администрации Байдена. Десантис тогда говорил, что его штата не обязан нести на себе бремя мигрантов.

На сегодняшний день у Рона Десантиса наибольший процент поддержки от населения среди всех республиканских политиков, заявивших о своих президентских амбициях. Он обходит и Дональда Трампа.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Elvert Barnes
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 11:44
    +1
    в США начался «особенный» судебный процесс, в котором против президента страны Джо Байдена выступает губернатор Флориды Рон Десантис
    Милые бранятся - только тешатся!
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 11:51
      +3
      Дедок-маразматик хоть понял, шо его судят? winked laughing
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 11:53
        +3
        Цитата: Чёрный
        Дедок-маразматик хоть понял, шо его судят? winked laughing

        Байдену всё равно: что второй срок, что тюрьма, что третья мировая.
      2. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 12:08
        +1
        Ему понимать не надо понимают другие.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:52
      +1
      По-моему кто-то из южных штатов, может даже из Флориды, уже отправил часть таких мигрантов в Вашингтон, т.с. поближе с сонному Джо.

      Десантис больше потратит на судебные тяжбы и не факт что добьётся положительного результата, поэтому наш ему совет - "Рон, вези мигрантов поближе к Белому дому и Белый дом тебя быстрее услышит." lol
      1. far diu
        far diu Сегодня, 12:12
        0
        Десантис будет баллотироваться и с высокой вероятностью пройдёт праймериз республиканцев. Что касается судебного иска, так он просто набирает политические очки чтобы в итоге занять кресло в белом доме.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:46
    +2
    Интрига, осудят бидона или оправдают...., этот цирк можно наблюдать, походу, только у полосатых, где губернатор с президентом судится. Демократия, туды ее в качель.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:51
      +1
      Цитата: Uprun
      губернатор с президентом судится.

      Цирк с конями ! Тотализатор можно сварганить ...
    2. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 11:55
      +2
      Интрига
      Какая там интрига, так игра в честного и нечестного полицейского (не путать со злым и добрым). У кого в руках власть потяжелее у того и прав в "демократическом и свободном" суде Сша больше. Хотя Байдена давно нужно на электрическом стуле поджарить.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:49
    +3
    вердикт- психическое расстройство, исключающее вменяемость... неподсуден! wassat
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:53
      +3
      вердикт- психическое расстройство, исключающее вменяемость... неподсуден!
      Ограничений для исполнения служебных обязанностей президента США не обнаружено... трудоспособен wassat
  4. пенсионер_армии
    пенсионер_армии Сегодня, 11:57
    0
    Вот она демократия, образец. Возможно ли в РФ такое, 25 лет авторитарного режима за это могут мошонку новичком намазать
    1. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 12:10
      0
      Да надо тоже правящим людям России как во фша уйти в тень и менять марионеток у власти сохраняя иллюзию дерьмократии.
  5. anjey
    anjey Сегодня, 11:58
    +1
    Лучше через суд проверили бы дееспосбность этого древнего маразматика,которому слишком много доверил такой доверчивый и наивный американский народ. laughing
    Кого только не протаскивают во власть -для политической ширмы,что бы за ней творить беспредел на весь мир и наилучшего субьекта ,для последующего битья не найтиlaughing
  6. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 11:58
    0
    электростул..или инъекция отравы..на выбор.
  7. blackcat
    blackcat Сегодня, 12:10
    0
    Цитата: Бородач
    Цитата: Чёрный
    Дедок-маразматик хоть понял, шо его судят? winked laughing

    Байдену всё равно: что второй срок, что тюрьма, что третья мировая.

    Вот именно, дед Бидон уже одной ногой в котел к чертям залез , там уже каша в башке , зомби короче , зато удобно , после его ухода дерьмократы всё повесят на него laughing
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 12:16
      0
      Цитата: blackcat
      зато удобно , после его ухода дерьмократы всё повесят на него

      А его сынулю судить когда будут за те "ништяки", что на Украине получил?