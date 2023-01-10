В США начался судебный процесс против президента Байдена

Как пишет американское издание Politico, в США начался «особенный» судебный процесс, в котором против президента страны Джо Байдена выступает губернатор Флориды Рон Десантис, являющийся кандидатом, так сказать, в кандидаты в президенты от Республиканской партии.Процесс связан с проблемой мигрантов. Суть иска Десантиса против Байдена заключается в том, что он обвиняет администрацию президента США в приеме тысяч мигрантов из латиноамериканских стран в обход приграничного контроля, отмечает издание.Десантис подчеркнул, что из-за неконтролируемого потока мигрантов во Флориде начались проблемы с общественной безопасности. Кроме того, по его словам, мигранты сильно перегружают тюрьмы, больницы и школы штата и являются большим бременем для его бюджета.Представители Демократической партии, в свою очередь, обвинили Десантиса в стремлении использовать тему мигрантов в достижении своих политических целей.Напомним, что губернатор Флориды уже не раз бил тревогу по поводу мигрантов. В ноябре прошлого года он заявлял о десятках самолетов с мигрантами, прибывших во Флориду по распоряжению администрации Байдена. Десантис тогда говорил, что его штата не обязан нести на себе бремя мигрантов.На сегодняшний день у Рона Десантиса наибольший процент поддержки от населения среди всех республиканских политиков, заявивших о своих президентских амбициях. Он обходит и Дональда Трампа.