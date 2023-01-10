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На участке Сватово-Кременная танк Т-90М, уничтожив опорный пункт ВСУ, избежал попадания ПТУР

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На участке Сватово-Кременная танк Т-90М, уничтожив опорный пункт ВСУ, избежал попадания ПТУР

В балке Журавка на участке фронта Сватово-Кременная танк Т-90М «Прорыв», созданный специалистами предприятия «Уралвагонзавод», уничтожив опорный пункт ВСУ, ушел от попадания ПТУР. Этот бой, который происходил двумя днями ранее, был снят на видео.


Эти кадры были опубликованы в Telegram-канале «Старше Эдды».

Автор публикации сообщает, что опорник противника был удачно «разобран» танкистами 3-й мотострелковой дивизии, а находившиеся в нем украинские военнослужащие уничтожены. В ходе боя по российскому танку выстрелили из противотанкового ракетного комплекса, но сработала защита и была выпущена дымовая завеса. В итоге находившиеся в машине бойцы не пострадали и продолжают выполнять задачи, поставленные перед ними командованием. Танк избежал попадания ПТУР.

Съемка велась с большого расстояния, поэтому рассмотреть все детали происходящего довольно сложно.

На данный момент танк Т-90 «Прорыв» считается одним из новейших образцов российской военной техники. Сейчас такие боевые машины массово направляются в зону боевых действий в ДНР и ЛНР. Против них бессильны любые виды ПТРК, в том числе знаменитый американский Javelin. Стоит также отметить наличие в нем высокотехнологичного электронного оборудования. Помимо этого, новый танк обладает более высокими ходовыми характеристиками, да и управлять им легко. Свои качества ему также помогает раскрыть погода, ведь из-за наступивших морозов передвигаться по замерзшей почве бронетехнике стало гораздо легче.

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10 комментариев
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  1. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 11:32
    +5
    Ну что скажешь, красиво. Я не танкист, но посмотрел видео несколько раз. Надеюсь, кроме красоты, не менее эффективно и надёжно. По моему, это "Штора".
    Специалисты, подскажите, сколько раз подряд её можно вывешивать?
    Спасибо
    1. Умник
      Умник Сегодня, 11:38
      0
      Если бы 20 лет перевооружений потратили на т90 прорыв а не модернизацию 72б3, наклепали хотябы тыщи 2
    2. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 11:40
      +5
      Штора это не только дым. На танке смонтировано 12 пусковых установок для дымовых гранат. Комплекс Штора ещё и куча электронного подавления лазерного наведения. А так по прикидкам вроде сработало 6 пусковых.
      1. Сергей_тактика
        Сергей_тактика Сегодня, 12:01
        +1
        Интересно по первым кадрам показалось что на башне вращается локатор рлс. Но в штатном обвесе у Т90м нет РЛС КАЗ. У Шторы только датчики облучения.
        1. Ка-52
          Ка-52 Сегодня, 12:04
          0
          Но в штатном обвесе у Т90м нет РЛС КАЗ. У Шторы только датчики облучения.

          вероятно это Арена. В ее составе есть РЛС. Для Т-90 ее разрабатывали, но не слышал, чтобы она штатно ставилась. Возможно что идет ее "проверка боем".
      2. maiman61
        maiman61 Сегодня, 12:03
        0
        Это не просто дым, а аэрозоль которая сводит с ума головки наведения ракет.
    3. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:42
      +4
      В состав комплекса входят пусковые установки дымовых гранат их порядка 12 единиц с возможностью наращивания. Но выставление дымов - не основная функция "Шторы" Обеспечивает так же срыв наведения, создание помех ,подсветку целей и автоматическое определение и подавление средств ПТРК противника.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:32
    +4
    Респект танкистам, в 80-х годах такой защиты не было.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:36
    +1
    Главное что экипаж жив, техника цела и задача выполнена а ракурсы и качество картинки теперь вторично, чай не Голливуд.
  4. maiman61
    maiman61 Сегодня, 11:59
    +2
    А я заметил, что на башне танка какая то хрень крутится, как локатор кругового обзора. Я сам танкист, в свое время закончил ОВТИУ, но в открытой печати такого не встречал.