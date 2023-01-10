На участке Сватово-Кременная танк Т-90М, уничтожив опорный пункт ВСУ, избежал попадания ПТУР

В балке Журавка на участке фронта Сватово-Кременная танк Т-90М «Прорыв», созданный специалистами предприятия «Уралвагонзавод», уничтожив опорный пункт ВСУ, ушел от попадания ПТУР. Этот бой, который происходил двумя днями ранее, был снят на видео.
Эти кадры были опубликованы в Telegram-канале «Старше Эдды».
Автор публикации сообщает, что опорник противника был удачно «разобран» танкистами 3-й мотострелковой дивизии, а находившиеся в нем украинские военнослужащие уничтожены. В ходе боя по российскому танку выстрелили из противотанкового ракетного комплекса, но сработала защита и была выпущена дымовая завеса. В итоге находившиеся в машине бойцы не пострадали и продолжают выполнять задачи, поставленные перед ними командованием. Танк избежал попадания ПТУР.
Съемка велась с большого расстояния, поэтому рассмотреть все детали происходящего довольно сложно.
На данный момент танк Т-90 «Прорыв» считается одним из новейших образцов российской военной техники. Сейчас такие боевые машины массово направляются в зону боевых действий в ДНР и ЛНР. Против них бессильны любые виды ПТРК, в том числе знаменитый американский Javelin. Стоит также отметить наличие в нем высокотехнологичного электронного оборудования. Помимо этого, новый танк обладает более высокими ходовыми характеристиками, да и управлять им легко. Свои качества ему также помогает раскрыть погода, ведь из-за наступивших морозов передвигаться по замерзшей почве бронетехнике стало гораздо легче.