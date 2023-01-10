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Сообщается о назначении экс-командующего группировкой «Отважные» Александра Лапина начальником ГШ Сухопутных войск

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Сообщается о назначении экс-командующего группировкой «Отважные» Александра Лапина начальником ГШ Сухопутных войск

Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС России, об этом сообщают сразу несколько российских изданий, ссылаясь на источники в Минобороны. От самого военного ведомства официальных сообщений нет.


Экс-командующего Центрального военного округа, а также группировки "Отважные" в зоне специальной военной операции Александра Лапина назначили начальником ГШ Сухопутных войск. Такая информация поступила сразу от нескольких источников, причем само Минобороны это назначение, если оно все же состоялось, никак не комментирует. Впрочем, от наших военных мы все узнаем постфактум, если вообще узнаем.

По имеющейся информации, Лапин в новой должности находится примерно месяц, в его обязанности входит планирование боевой подготовки и перевооружение частей и соединений Сухопутных войск. По словам одного из источников, должность была вакантной, предыдущий начальник ГШ СВ Василий Тонкошкуров якобы ушел в Минпромторг, хотя на официальном сайте начальником ГШ СВ по-прежнему значится Тонкошкуров.

Генерал-полковник Лапин командовал в СВО объединенной группировкой войск "Центр", называемой также "Отважные". Под его командованием российские войска освободили территории Луганской Народной Республики, включая Северодонецк и Лисичанск. Однако в октябре 2022 года после отступления наших войск и потери Красного Лимана, генерал попал под волну критики, где главным обвинителем выступал глава Чечни Рамзан Кадыров. Дисскусии сторонников Лапина и его противников продлились до конца октября, после чего появилась информация, что генерал отправился в отпуск.

Кстати, Минобороны также не комментировало его снятие с должности командующего ЦВО.
Автор:
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43 комментария
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 11:34
    +4
    Штаб - это мозги, а не "стол у окна".
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 11:38
      +14
      Точно подмечено, у нас одни и те же столы десятилетиями двигают, несмотря на их негодность.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 11:49
        +4
        у нас одни и те же столы десятилетиями двигают
        Успел стул занять, когда музыка закончилась. У всех свои HR приемы.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:40
      +7
      Цитата: Чёрный
      "стол у окна".

      Во рту скопилась пена
      И горькая слюна
      И в позе супермена
      Он уселся у окна !
    3. Маз
      Маз Сегодня, 11:46
      +6
      Нет слов для коммента, одни матюки на уме, а потом мы удивляемся, а чего это у нас двести тысяч дернули за рубеж от мобилизации, а в том числе и по этому. Хто ж захочет служить под началами таких полководцев. И хтото ж его крышует, и этот ктото имеет и власть и связи и влияние, если им по хрену держать бездарность со звездами генерал-полковника на погонах в системе МО. Армия под руководством осла никогда не победит армию под руководством гиены. Потому, что в стае у гиены железная дисциплина, справедливое распределение ништяков и командная работа на охоте. И интересы стае выше личных. А тех кто против, или выгонят из банды , или порвут на куски.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:36
    +15
    Улыбнуло, конечно если это не утка, звездный ушел в Минпромторг......, походу ни в одной академии не нашлось места для передачи знаний и опыта, если таковой имелся....
    1. NKT
      NKT Сегодня, 11:58
      +4
      ......
      Ему ипотеку надо выплачивать
    2. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 11:58
      +2
      А может там передавать нечего было?
  3. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 11:37
    +7
    Эх, Россиюшка! Видно Боги совсем от тебя отвернулись.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 11:47
      +1
      А когда-то они к России поворачивались?
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:37
    +5
    Да, сейчас начнётся, противники Лапина против защитников Лапина.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 12:16
      +2
      Не хочу не кого оправдывать, но командуют СВО мне кажется больше олигархи и политики. Военные на третьих ролях. Может ошибаюсь, с дивана плохо видно.
  5. Олаф Уксимае
    Олаф Уксимае Сегодня, 11:38
    +1
    Операция прикрытия как с Сердюковым ? Застой ? Всем на все? Или мы пропустили гения?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:45
      +4
      От перемены мест слагаемых ...Ну,не за станок же ему...Еще на ппмять приходится передвижка кроватей в заведении.
      1. Гималайский
        Гималайский Сегодня, 11:56
        +4
        Тонкошкуров !
        Предидущий начальник ГШ СВ Василий Тонкошкуров якобы ушел в Минпромторг...
  6. ПонтийПилат
    ПонтийПилат Сегодня, 11:40
    0
    Вот кто объяснит, почему когда это генералъ командовал , вся СВО топталась на месте и клала людей. Назначили Суровикина, и вся машина завертелась. А в штаб его назначили на теплое место. Там ему думать не надо, за него там другие генералы думать будут. Основной задачей господина Лапина будет планирование боевой подготовки и перевооружение частей и соединений Сухопутных войск. Должность стала вакантной после того, как Василий Тонкошкуров в августе был назначен первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ. Короче, места передают. Кому война- кому медальки на грудь и бабло. Тьфу.
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 11:47
      +2
      Вот кто объяснит, почему когда это генералъ командовал , вся СВО топталась на месте и клала людей. Назначили Суровикина, и вся машина завертелась


      А завертелась в какую сторону? Для наглядности можете привести линию фронта на момент назначения Суровикина и сейчас.
    2. Русский ватник
      Русский ватник Сегодня, 11:47
      +3
      Вертикаль своих не сдает. Отлежался в госпитале и на новое теплое место. Владеть а не служить. И никакой ответственности. Однажды назначеные на должность неприкосновенны. Бояре не могут быть виновны. Оне, как жена Цезаря вне подозрений. Осияные вниманием забронзовевшего - тем более.
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 11:58
        +5
        И опять же, окончил училище в 1988 году, а ни Афгана, ни Чечни в биографии не наблюдается.
    3. Hog
      Hog Сегодня, 11:54
      +4
      Вот кто объяснит, почему когда это генералъ командовал , вся СВО топталась на месте и клала людей.

      Рассмешили, до Суровикина командовал ГШ, а Лапин командовал группировкой О и как написано выше, свою задачу по освобождению ЛНР он выполнил, а то что ему приписывают отход и сдачу никак не его вина (если у тебя нет людей, кем ты будешь оборону держать?), а ГШ который пролюбил все что только можно.
    4. Сергей_тактика
      Сергей_тактика Сегодня, 12:12
      +2
      Вот кто объяснит, почему когда это генералъ командовал , вся СВО топталась на месте и клала людей.

      Странное какое то топтание в вашей альтернативной вселенной. Хорошо ли плохо воевали в первые полгода войны, но 90% освобождённых территорий пришлось как раз на эти первые полгода.
    5. Sebostyuan
      Sebostyuan Сегодня, 12:21
      0
      Двоякое чуство. Лапин- яблоко раздора. С одной ему приписывают сдачу Лимана. С другой стороны- первоначальная причина сдачи Лимана в действиях ЗВО.
  7. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:41
    +3
    Даже не знаю как это оценивать, после публичных трений с Кадыровым и Пригожиным.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 11:49
      +6
      Лучше никак. Кто прав, кто виноват разберёт только профессионал, а ему говорить запрещено на эту тему, полагаю. Так что лучше и нам помолчать.
    2. spirit
      spirit Сегодня, 11:51
      +6
      Я оцениваю это как подковерную грызню.Кадыров и Пригожин уже в открытую "Хаят" Генштаб а кое кого даже посылаю.Видимо Паркетный спецом поставил данного товарища демонстративно.Короче эти "Хенералы" больше заняты подковерными играми чем самой "спецопераций" с такой политикой мы далеко не уедем,к сожалению hi
    3. Hog
      Hog Сегодня, 11:57
      0
      Я понимаю ещё Пригожин, но Кадырова там вообще не к месту, давно он стал большим специалистом по планированию общевойсковых операций?
      1. пенсионер_армии
        пенсионер_армии Сегодня, 12:03
        -1
        Сравнил, дважды судимого с генерал-полковником
      2. Николай310
        Николай310 Сегодня, 12:20
        0
        а Пригожин какое отношение имеет к общевойсковым операциям??? или вы действительно считаете,что этот персонаж сами знаете с каким образованием сидит и как Василевский с Антоновым операции разрабатывает???
    4. Хронос
      Хронос Сегодня, 12:15
      0
      Цитата: ИванИванов
      Даже не знаю как это оценивать, после публичных трений с Кадыровым и Пригожиным.

      Как компромиссное решение Верховного. Лапин остался в обойме, но отстранён от реального командования в СВО. Формально он переведен на равнозначную должность, фактически - с понижением.
  8. NIkodim
    NIkodim Сегодня, 11:41
    +2
    Кровати закончились, наверное

    Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
  9. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 11:43
    +2
    Вроде он себя вообще никак не зарекомендовал. Почему так?
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 11:48
      +2
      «Генерал (Герасимов) заверил меня, что не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление», — отметил Кадыров.

  10. Рязанец87
    Рязанец87 Сегодня, 11:48
    +8
    При такой кадровой политике, к сожалению, нельзя рассчитывать на изменение в лучшую сторону хода СВО. Это максимально мягкая формулировка.
  11. Million
    Million Сегодня, 11:49
    +7
    Ожидаемо.
    По-путински.Чем хуже,тем выше.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 12:21
      0
      согласен...осталось только дождаться повышения раненного в дупу "царского волка"...
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 12:22
      0
      а другой женераль в МинПромТорге что забыл??? о какой промышленности можно вообще говорить,если туда раз за разом пихают непонятно кого...и чем хуже обстоят дела,тем выше залезут эти "промышленники"
  12. hhurik
    hhurik Сегодня, 11:51
    +1
    Цитата: ВАШ
    Вроде он себя вообще никак не зарекомендовал. Почему так?

    Вроде он клейменый, во веки веков, аминь. Ибо не каждого широколампасного так макали в грязь прилюдно знаковые фигуры СВО с репутацией.[media=https://youtu.be/qP0vIDRdoEs]
  13. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 12:03
    +1
    Однако повысили генерала, видимо заслужил. Однако знать бы за что?
  14. mager1
    mager1 Сегодня, 12:12
    +1
    Цитата: мусоргский
    Однако повысили генерала, видимо заслужил. Однако знать бы за что?

    А ты почитай в "Похождениях бравого солдата Швейка", главу о денщиках, вот тогда и поймёшь!
  15. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:13
    +2
    Прикольное назначение... особенно после того, как народ всерьез обсуждал, на какой срок Лапина надо сажать...
  16. cpls22
    cpls22 Сегодня, 12:15
    0
    Вот почему, как только речь заходит о военачальниках, так сразу создаётся впечатление, что попал в труппу кордебалета, где претендентки на роль приму-балерину обсуждают, со всей фантазией и пристрастием ? Тьфу блин. Воины.
  17. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 12:20
    0
    Это система такая, колода перетасовывается, с одной должности на другую. Думаю с таким подходом в армии тяжело нашим военным будет.
  18. Hog
    Hog Сегодня, 12:21
    0
    Почитаешь коменты и понимаешь, сколько у нас стратегов пропадает зря, вас бы ребята в ГШ всех, вот тогда бы точно победили, минут через пять или сколько вам нужно времени на написание поста о победе)))