Сообщается о назначении экс-командующего группировкой «Отважные» Александра Лапина начальником ГШ Сухопутных войск

Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС России, об этом сообщают сразу несколько российских изданий, ссылаясь на источники в Минобороны. От самого военного ведомства официальных сообщений нет.Экс-командующего Центрального военного округа, а также группировки "Отважные" в зоне специальной военной операции Александра Лапина назначили начальником ГШ Сухопутных войск. Такая информация поступила сразу от нескольких источников, причем само Минобороны это назначение, если оно все же состоялось, никак не комментирует. Впрочем, от наших военных мы все узнаем постфактум, если вообще узнаем.По имеющейся информации, Лапин в новой должности находится примерно месяц, в его обязанности входит планирование боевой подготовки и перевооружение частей и соединений Сухопутных войск. По словам одного из источников, должность была вакантной, предыдущий начальник ГШ СВ Василий Тонкошкуров якобы ушел в Минпромторг, хотя на официальном сайте начальником ГШ СВ по-прежнему значится Тонкошкуров.Генерал-полковник Лапин командовал в СВО объединенной группировкой войск "Центр", называемой также "Отважные". Под его командованием российские войска освободили территории Луганской Народной Республики, включая Северодонецк и Лисичанск. Однако в октябре 2022 года после отступления наших войск и потери Красного Лимана, генерал попал под волну критики, где главным обвинителем выступал глава Чечни Рамзан Кадыров. Дисскусии сторонников Лапина и его противников продлились до конца октября, после чего появилась информация, что генерал отправился в отпуск.Кстати, Минобороны также не комментировало его снятие с должности командующего ЦВО.