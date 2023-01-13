Правда о «Правде»



Фото из декабрьского номера газеты «Правда» за 1941 год. О танках «Матильда», хотя они так и не назывались, в тексте газеты было написано хорошо – и мощные-то они, и маневренные, и броня надежная… Плохо писать о ленд-лизовской технике стали уже после войны…

Помышления праведных – правда,

а замыслы нечестивых – коварство.

Книга Притчей Соломоновых, 12:5

Ошибки пропаганды

«Республиканцы оставили Сантадер».

«А вот у нас в Киеве рынок ломится от продуктов!»

«Наши войска оставили Киев».

Брехня Гитлера

Блокада

«Танкист Иванов, находясь в танке, был ранен осколком, но продолжал из пулемета разить гитлеровцев!»

Ленд-лиз

Грубейшие проколы

Вывод

P. S.