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Военкор: «Корейский вариант» разделения Украины России не подходит

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Военкор: «Корейский вариант» разделения Украины России не подходит

Военный корреспондент Александр Сладков объяснил причины, по которым предполагаемый "корейский вариант" будущего разделения территории Украины является неприемлемым для России и абсолютно не соответствует заявленным целям спецоперации.


Сладков напомнил, что целью России не является исключительно борьба за новые территории - земли у нее и так достаточно. Спецоперация преследует иные цели.

Основными целями проведения спецоперации на Украине является освобождение проживающего там русского народа, оказавшегося под властью англосаксов и военного блока НАТО, а также полное разрушение созданного западными кураторами нацистского государства, целью создания которого является нанесение всяческого вреда России.

Также Сладков допустил существование нейтрального и внеблокового государственного образования Украина, не представляющего угрозы для границ России, на территории нынешнего постукраинского пространства.

Ранее известный своими абсурдными и скандальными заявлениями секретарь совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов рассказал в эфире одного из украинских телеканалов о якобы существующих планах России разделить территорию Украины по "корейскому сценарию", подобному разделению по итогам вооруженного конфликта Корейского полуострова на два государства по 38-й параллели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление украинского политика и заявил, что подобный сценарий не соответствует интересам России и не рассматривается.
Автор:
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27 комментариев
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  1. iouris
    iouris Сегодня, 13:50
    -11
    ...Сладков допустил существование нейтрального и внеблокового государственного образования Украина, не представляющего угрозы для границ России, на территории нынешнего постукраинского пространства.

    Угрозы для границ России не будет, если не будет самой России.
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 13:55
      +3
      Угрозы для границ России не будет, если не будет самой России.

      А вот этого, мил человек, недождёшься! Россия была есть и будет!
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 14:02
        -1
        Кто-то в курсе что будто бы Медведев в Турции с амерами переговаривает? Песков не подтвердил но и не опроверг.
    2. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 14:03
      +3
      На Россию всегда смотрели ,как на источник природных ресурсов,коих в Европе нет,и как на источник пополнения собственного бюджета.Если Россия станет Империей,то отношение будет уже другое.Когда будут зависеть от нашей Империи.Украины созданной Советским Союзом ,по ходу событий уже не будет.
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:22
      0
      Цитата: iouris
      Угрозы для границ России не будет, если не будет самой России.

      я так понимаю сказать вы хотели другое, но вышло уж простите ...
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 14:30
        0
        Цитата: Василенко Владимир
        Угрозы для границ России не будет

        Поймали Зе и Путин Золотую рыбку: Отпустите, выполню по одному желанию. Зе - Убрать из Украины всех русских и построить на границе 20 метровую стену.
        Выполнено !
        Путин: Русских никого не осталось ?
        Нет !
        Тогда залей все бетоном по самый верх !
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 13:52
    +5
    Ранее известный своими абсурдными и скандальными заявлениями секретарь совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов рассказал в эфире одного из украинских телеканалов о якобы существующих планах России разделить территорию Украины по "корейскому сценарию"
    Для укронацистов раздел Украины "по меридиану" был бы идеален. Остался бы шанс существования в нынешнем виде.

    Нам такой вариант не подходит. Останется нынешняя Украина на территории хотя бы одной западной области - и лет через пять всё по новой начнётся.
    Разносить к чёртовой матери этот режим надо, пока американцы либо тактическое ядерное оружие этим обезьянам не дали, либо не надоумили их второй Чернобыль устроить.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 13:57
      -2
      "треугольник гоголя" будет создан.
      Малороссия на левом берегу днепра.. Без киева.
      Вотчина медведчука.

      Все остальные - социальные эксперименты. Круче чем у ивс и молотова.
      Ввп и кириенко-шойгу-колокольцев готовы так сломать игру запада?
      Все упрется в участкового, а не страшно страшный смерш.
      И училку начальных классов
    2. Kuziming
      Kuziming Сегодня, 14:12
      0
      Останется Польша, точно такие же русофобы. Невозможно победить сразу и везде.
    3. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 14:29
      +1
      Цитата: Zoldat_A
      Ранее известный своими абсурдными и скандальными заявлениями секретарь совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов рассказал в эфире одного из украинских телеканалов о якобы существующих планах России разделить территорию Украины по "корейскому сценарию"
      Для укронацистов раздел Украины "по меридиану" был бы идеален. Остался бы шанс существования в нынешнем виде.

      Нам такой вариант не подходит. Останется нынешняя Украина на территории хотя бы одной западной области - и лет через пять всё по новой начнётся.
      Разносить к чёртовой матери этот режим надо, пока американцы либо тактическое ядерное оружие этим обезьянам не дали, либо не надоумили их второй Чернобыль устроить.

      Не начнётся. Галичина с населением в 5 миллинов, никакой опасности для России представлять не будет.
      Да и для запада этот огрызок без выхода к Чёрному морю будет не интересен.
      Кроме того можно оговорить что никаких структур НАТО там быть не должно.
      В противном случае при таких попытках Россия имеет право наносить превентивные удары.
      Думаю России проблемы с Галичиной в составе России и на фиг не нужны.
      Галичан уже не переделаешь, это испорченный народ, который ненавидит всех и всегда будет гадить.
      Читайте аналитическую записку Дурново Николаю Второму.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 14:34
        0
        Цитата: Ulan.1812
        Кроме того можно оговорить что никаких структур НАТО там быть не должно.

        Пообещают. Обязательно пообещают.
        Только кто поверит?
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 13:53
    0
    Разделение по корейскому варианту будет означать провал специальной военной операции. Задачи по демилитаризации и денацификации не будут достигнуты. В таком случае будет все наоборот
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 13:54
      -1
      Задачи по демилитаризации и денацификации

      а как этих целей достигнуть, есть предложение?
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 14:07
        +1
        Походу вчерась с Луны прилетели или из комы вышли после 23.02.2022....., шел 321 день СВО (без сарказма).
      2. роман66
        роман66 Сегодня, 14:11
        0
        Для начала - водрузить знамя Победы над Крещатиком, или где там у них рейхстаг
      3. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 14:26
        0
        Цитата: Владимир80
        а как этих целей достигнуть, есть предложение?

        к чему подобный вопрос?!!
        есть Два варианта но 100% гарантии дает только один - вхождение этих территорий в состав России, второй - свержение власти дает небольшие гарантии только в крайне коротком промежутке времени
        по сути сегодняшнюю украину можно сравнить с крымским ханством пока была под протекторатом османской империи гадило где могло и как могло, временные перемирия давали именно короткий промежуток времени передышки, уничтожение ханства и приход тда России решил вопрос раз и навсегда
  4. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 13:56
    0
    Какой блин раздел? Нельзя создавать два противоположных мира. Это неправильно. Пусть граница между славянами пройдет подальше на запад. Я себе не представляю две Украины в одной фашисты у власти в другой тоже не понятно кто..... Так и во Владик прилетит не то что в Саратов. 8 лет уже показали что к чему.

    А по Днепру нужно было в 14-м году делать. Сейчас это не мечта, а цель!
  5. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 14:01
    +2
    Уважаемые друзья, давайте более широко взглянем на ситуацию, и сравним её с "крестовым походом" против СССР.
    Сначала пойдут те пункты, где есть определенное сходство:

    1. Демонизация правящего режима, международная изоляция, спортивные санкции. Создание отвратительного международного имиджа. Стимуляция эмиграции из страны.

    2. Экономические санкции, ограничение доступа к современным технологиям, стимуляция "утечки мозгов". Раздача научных грантов, с целью занять ведущих учёных работой в неперспективных направлениях.

    3. Подкуп творческих "элит" международными премиями, фестивалями. Создание убежищ для финансовых преступников. Гранты для правозащитников, оппозиции. Финансирование эмигрантских организаций.

    3. Обрушение цен на нефть, покупка дешёвых энергоносителей в обмен на продукты массового потребления.

    4. Дипломатические маневры с целью встраивания экономики в мировую в качестве сырьевого придатка. Поощрение сырьевых сделок, международное признание в обмен на сырьё, почётные персональные контакты со сторонниками продажи сырья и ограничения вооружений.

    5. Периферические конфликты, втягивание в длительную войну на истощение, с целью вызвать системный кризис.


    Теперь то, чего при СССР, как мне кажется, не было:

    1. Изменение системы образования. Старая система образования ставила целью получить на выходе из вуза исследователя, готового к самостоятельной научной деятельности. Новая система образования заточена под подготовку исполнителя, работающего по инструкции.

    Новейшая тенденция в отечественном образовании - внедрение антиутопических технологий киберпанка - школьник получает информацию с экрана (электронный учитель), и выполняет электронные тесты. То есть, ученик приучается с детства получать ответы из внешних информационных систем.

    2. Широкое применение методов сокращения издержек - "оптимизация". На деле, оптимизация зачастую представляет из себя полную ликвидацию внутренних резервов. Полностью оптимизированная система целиком "ложится" при экстремальных нагрузках.

    Однако, современная система в России имеет и некоторые позитивные особенности, в сравнении с СССР:
    1. Возможность эмиграции несогласных, что избавляет социум от непримиримых пассионариев.
    2. Широкий информационный обмен, отсутствие "железного занавеса". Нет ощущения оторванности от мира.
    3. Реально есть некоторая саморегуляция на рынке продовольствия, сняты запреты на личную подсобную деятельность, не так остро стоит проблема обеспечения едой.
    4. Отсутствие уравниловки по нижнему уровню потребления. Есть стимулы к труду, кроме лозунгов.
    5. Отсутствие идеологической диктатуры. Да, сейчас есть искушение вернуться к жёсткой идеологической системе, чтобы компенсировать провалы в социальной сфере. Но жёсткая идеология может и демотивировать, особенно, когда идеологи сами глупы и недалеки.

    Что касается американского блока, то он тоже не тот, что при Рональде Рейгане, и у наших уважаемых западных партнёров появились новые точки уязвимости. Однако, они пока работают по старой "афганской" схеме.

    На мой ограниченный взгляд, они будут стремиться максимально использовать своё технологическое превосходство, и всеми силами будут стремиться законсервировать наше технологическое отставание.

    Так что нужно готовится к перспективе минимум на десять лет.

    Так что, на мой личный взгляд, необходимо максимально сберегать личный состав, и максимально развивать производство и технологии.
    Что касается возможности силового решения вопроса, то единственный реальный вариант, на мой ограниченный взгляд, это разрезание на уровне Житомир - Винница. Но это моё частное мнение.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:33
      0
      Вы все правильно говорите.С "линией Винница-Житомир"не соолашусь.Их земля,свидомитов-на кладбище.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:02
    -1
    Александр Сладков объяснил причины, по которым предполагаемый "корейский вариант" будущего разделения территории Украины является неприемлемым для России и абсолютно не соответствует заявленным целям спецоперации.

    Может хотя бы Сладков знает цели спецоперации. А то что в Кремле, что в МИД с МО кроме того, что "все идет по плану" ничего конкретного не говорят.
    Хотелось бы наконец узнать, что именно является конечной целью СВО.
    Конкретно!
    p.s. На Кота Леопольда с его лозунгами просьба не ссылаться.
  7. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 14:05
    -2
    вот странно, даже артемовск с соледаром еще не взяты, а мы уже мечтаем о разделе украины по днепру... воистину современный россиянин безмерно инфантилен и оптимистичен, может тут и кроется корень наших бед???
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:17
      +1
      Опять мимо...., в далеком 1941 наши смотрели в сторону Берлина, в этом кроется наш корень Побед!!!
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:09
    0
    Виталий Цепляев, aif.ru: Николай Платонович, как вы оцениваете обстановку в мире, сложившуюся к началу наступившего года?

    Николай Патрушев: Обстановка в мире исключительно сложная и имеет турбулентный характер. Многие страны различных регионов находятся одновременно в военно-​политическом, экономическом, социальном и духовном кризисе. Будем надеяться, что в этом году произойдут положительные изменения. 

    — Вы как-​то заявили, что руководство западных стран ничего не предпринимает для улучшения ситуации не то что в мире, но даже в своих собственных странах. Поясните, о чём идёт речь?

    У западных политиков нет сил и возможностей изменить жизнь в их государствах к лучшему, поскольку они давно не являются самостоятельными фигурами. У каждого за душой связи с крупным бизнесом, лоббистами, фондами. Эти факты они даже не скрывают. Есть совсем недавние примеры. Как выяснилось, десятки депутатов Европарламента оказались подконтрольны структурам Дж. Сороса, а Еврокомиссия по указке одной из крупнейших в мире американской фармацевтической компании создала целый ряд коррупционных схем по закупке вакцин на десятки миллиардов евро. Очевидно, что реальная власть на Западе находится в руках обладающих ресурсами кланов и транснациональных корпораций. 

    — Уж не Рокфеллеров и Ротшильдов ли имеете в виду? 

    — На самом деле, таких корпораций и кланов гораздо больше. Так, совокупный доход 500 крупнейших компаний в мире, по неофициальным данным, достиг в 2021 году почти 38 трлн долларов. Основная доля транснациональных компаний приходится на корпорации, имеющие штаб-​квартиры в США. Их доходы принесли порядка 16 трлн долларов с чистой прибылью в 1,8 трлн.
    Капиталы целого ряда транснациональных компаний превышают ВВП большинства экономик мира, а созданные ими для дальнейшего обогащения фонды претендуют на роль надгосударственного механизма управления человечеством. Тот же фонд Сороса стал чуть ли не основным мировым центром по планированию и осуществлению «цветных революций».     

    Проект американского бюджета на 2023 год является лучшим доказательством планов Вашингтона по развязыванию новых войн в ущерб благополучию собственных же граждан.

    — НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ
  9. Гуран33 Сергей
    Гуран33 Сергей Сегодня, 14:11
    +1
    fellow Воот! Первый признак "рецессии"окраины ..Первые относительно"реалистические"предложения окраины о повестке переговоров,правда вброс не от первого лица и вообще ,оказывается это наше предложение..Какой застенчивый бандюк из СБУ laughing
  10. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 14:26
    0
    разделения территории Украины является неприемлемым для России и абсолютно не соответствует заявленным целям спецоперации.


    Как говорится: всё в наших руках- цель можно и поменять на время. Сделать так сказать паузу. Европа в 90-х годах маленькими кусочками проглотила: страны Прибалтики, центральной Европы. Они бы ещё тогда проглотили Украину с Белоруссией, но не смогли, хотя разговоры шли, видимо кусок сильно большой был- не осилили. Может и нам тоже откусывать по кусочкам? Хотя лучше конечно сразу. Особенно отсечь от Черного моря.
  11. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 14:28
    0
    Может хватит рассматривать ересь?
    Это только в Кремле после тридцатипятилетнего промывания мозгов считают говорящих на мове и русских единым народом...Вероятно, такой вариант единства был в советское время. И аналогии с тридцать восьмой параллелью и даже с Берлинской стеной здесь не пройдут.
    Знаете, почему из-за океана постоянно льют желчь и истерят по поводу восстановления Российской империи (желания Путина восстановить империю)? Да только потому, что иного выхода не будет.
    Нет никакой украинской государственности точно также, как нет государственности у нацизма. Это обычное отклонение от нормального мышления.
    Украина НИКОГДА не была государством и не может быть самостоятельным государством. Показывать фиги и гадить возле дверей - большого ума не нужно. Строить внутреннюю политику и экономику на уничтожении другой нации, считая своё вырождение чем-то исключительным, - бред воспалённого мозга.
    И у России нет иного выхода (что бы там ни говорил Песков или ещё какой ДАМ) кроме полного уничтожения киевской государственности. Уничтожения таким образом, как уничтожают раковую опухоль.
    России не нужно опасаться за то, как там подумает Запад и что скажут в бессильной злобе враги, а стремиться к скорейшему и ПОЛНОМУ разгрому ВСУ - ликвидации самого источника агрессии против русского народа.
    А все эти разговоры про вялотекущие боевые действия, целью которых является сбережение личного состава ВС РФ и техники, сродни идеологии пораженчества.
    Именно сокрушающие удары по территории, ставшей для России враждебной, именно тотальное уничтожение противника (людей с оружием в руках убивающих россиян), именно создание неприемлемых условий для существования кого и чего бы то ни было, залог победы...
    Все эти западные поставки имеют смысл, пока есть кому поставлять. И не надо лохматить бабушку.
  12. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:32
    0
    Почему раздел Украины нам не подходит?
    Раздел по границам Галичины очень даже подходит.
    Пусть остаётся, Украина в границах Галичины. Нечто вроде новой ЗУНР.