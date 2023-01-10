Военкор: «Корейский вариант» разделения Украины России не подходит

Военный корреспондент Александр Сладков объяснил причины, по которым предполагаемый "корейский вариант" будущего разделения территории Украины является неприемлемым для России и абсолютно не соответствует заявленным целям спецоперации.
Сладков напомнил, что целью России не является исключительно борьба за новые территории - земли у нее и так достаточно. Спецоперация преследует иные цели.
Основными целями проведения спецоперации на Украине является освобождение проживающего там русского народа, оказавшегося под властью англосаксов и военного блока НАТО, а также полное разрушение созданного западными кураторами нацистского государства, целью создания которого является нанесение всяческого вреда России.
Также Сладков допустил существование нейтрального и внеблокового государственного образования Украина, не представляющего угрозы для границ России, на территории нынешнего постукраинского пространства.
Ранее известный своими абсурдными и скандальными заявлениями секретарь совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов рассказал в эфире одного из украинских телеканалов о якобы существующих планах России разделить территорию Украины по "корейскому сценарию", подобному разделению по итогам вооруженного конфликта Корейского полуострова на два государства по 38-й параллели.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление украинского политика и заявил, что подобный сценарий не соответствует интересам России и не рассматривается.