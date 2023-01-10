Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин сообщил о боях в западной части Соледара

В настоящее время основные бои в Соледаре (Донецкая Народная Республика) происходят ближе к западной части города. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая на вопросы журналистов.По словам Пригожина, украинские формирования сейчас имеют лишь единственный выезд в западном направлении – в районе 7-го соляного рудника. Отсюда они еще могут выехать в направлении трассы Соледар – Северск.Бойцы ЧВК уже сражаются на западных окраинах Соледара. Ожесточенные бои происходят и в Артемовске (украинцы называют его Бахмутом). Вчера бои в Соледаре шли в районе городской администрации и спелеологического санатория.Таким образом, российские войска демонстрируют высокую динамику в продвижении в Соледаре. Военкоры считают, что вопрос с освобождением города уже предрешен. В ближайшее время сопротивление украинских формирований может быть подавлено, уцелевшие боевики либо уйдут из города, либо будут уничтожены, частью – попадут в плен.Отметим, что Соледарское и Артемовское направления характеризуются в последнее время наиболее ожесточенными боями. Здесь отряды ЧВК «Вагнер» демонстрируют высокую степень боевой эффективности, которая, безусловно, основана на их колоссальной самоотверженности и готовности идти на штурм, не считаясь с огромными рисками.Печальную для украинских войск ситуацию в Соледаре ранее были вынуждены признать и многие видные деятели киевского режима. Тактика «воевать до последнего украинца» привела на этом направлении лишь к огромным потерям в рядах ВСУ.