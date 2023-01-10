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Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин сообщил о боях в западной части Соледара

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Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин сообщил о боях в западной части Соледара

В настоящее время основные бои в Соледаре (Донецкая Народная Республика) происходят ближе к западной части города. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая на вопросы журналистов.


По словам Пригожина, украинские формирования сейчас имеют лишь единственный выезд в западном направлении – в районе 7-го соляного рудника. Отсюда они еще могут выехать в направлении трассы Соледар – Северск.

Бойцы ЧВК уже сражаются на западных окраинах Соледара. Ожесточенные бои происходят и в Артемовске (украинцы называют его Бахмутом). Вчера бои в Соледаре шли в районе городской администрации и спелеологического санатория.



Таким образом, российские войска демонстрируют высокую динамику в продвижении в Соледаре. Военкоры считают, что вопрос с освобождением города уже предрешен. В ближайшее время сопротивление украинских формирований может быть подавлено, уцелевшие боевики либо уйдут из города, либо будут уничтожены, частью – попадут в плен.

Отметим, что Соледарское и Артемовское направления характеризуются в последнее время наиболее ожесточенными боями. Здесь отряды ЧВК «Вагнер» демонстрируют высокую степень боевой эффективности, которая, безусловно, основана на их колоссальной самоотверженности и готовности идти на штурм, не считаясь с огромными рисками.

Печальную для украинских войск ситуацию в Соледаре ранее были вынуждены признать и многие видные деятели киевского режима. Тактика «воевать до последнего украинца» привела на этом направлении лишь к огромным потерям в рядах ВСУ.
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Использованы фотографии:
ЧВК "Вагнер"
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8 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 11:57
    +3
    Думаю Соледар возьмут , дело идёт к этому.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 11:59
      +1
      Удачи парням и девчатам, бо погода просто ужас, дикий ветрюган при минус десять, деревья гнет аж гай шумит. Одна радость, шо нет облаков, небо - миллион на миллион. Для авиации - лепота из лепот. Но холод собачий.
  2. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 12:01
    +5
    Вагнеровцам удачи в бою ... Бахмут и Соледар это только их заслуга ... ни дня без продвижения ... большие молодцы
  3. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 12:02
    +2
    Хотелось бы... с учётом того, что укрополосатые готовят контроудар, нужно опередить. Естественно "умением" и как можно меньше потерь и ранений нашим военным.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:07
    +1
    многие видные деятели киевского режима
    "Видные деятели" просто необходимо было взять в кавычки, т.к. видных управленцев и политиков не наблюдается. А вот хапуги, воры и паразиты обпившиеся кровью жителей своей страны знатные это точно.
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 12:17
      -2
      Вышеуказанные паразиты пользуются большой поддержкой населения Украины
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:17
    -1
    Если бои в западной части... значит - горадминистрация взята нашими войсками? Ну тогда триколор над зданием мэрии выложите - это будет иметь вполне весомый моральный позитивный эффект!
  6. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 12:20
    0
    Молодцы! а этих отступающих выпускать нельзя иначе опять окопаются где-то . Выходят если колонной надо шарашить до полной демилитаризации. И кстати несколько тяжёлых бомб могут сделать из дороги не очень то и дорогу