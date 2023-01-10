Шведы пообещали Киеву включить 155-мм САУ Archer в один из очередных пакетов военной помощи, но не сказали в какой

По большому осеннему пакету военной помощи будет еще один, и на этот раз он будет включать системы Archer, о чем четко просила Украина. Вопрос не в том, будет ли это, а в том, когда мы их пришлем

Шведские самоходные гаубицы Archer ("Лучник") все же отправятся на Украину, соответствующее решение приняло правительство страны. Об этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем.Швеция приняла решение поставить Киеву 155-мм САУ FH77 BW L52 Archer из наличия шведской армии. По словам Бильстрема, украинская армия должна получить как можно больше наступательного оружия , в том числе и от Швеции. В общем, шведы решили внести свой вклад в отражении "российской агрессии". Правда есть одно "но", пока неизвестно, когда самоходные установки отправятся на Украину и в каком количестве. На сегодняшний день говорится, что их включат в один из очередных пакетов военной помощи. Предыдущий был отправлен в конце осени 2022 года.- заявил глава МИД Швеции.В Киеве надеялись, что САУ войдут в предыдущий пакет военной помощи, но шведы решили, что зимняя одежда нужнее украинской армии, чем самоходные гаубицы, и поэтому оставили ВСУ без орудий.Самоходная гаубица FH77 BW L52 Archer в базовом варианте представляет собой 155-мм буксируемую гаубицу FH77, установленную на шасси грузовика Volvo A30D. Дальность стрельбы стандартными боеприпасами - 40 км, специальными высокоточными M982 Excalibur — до 60 км. Скорострельность - 8 выстрелов в минуту. Механизированная укладка рассчитана на 21 выстрел. Имеется возможность стрельбы прямой наводкой. Дополнительно вооружена дистанционно управляемым боевым модулем, установленным на крыше кабины грузовика. Скорость по шоссе - до 70 км/час, экипаж - 3-4 человека. Время развертывания и свертывания на позиции - 30 сек.