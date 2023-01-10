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Шведы пообещали Киеву включить 155-мм САУ Archer в один из очередных пакетов военной помощи, но не сказали в какой

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Шведы пообещали Киеву включить 155-мм САУ Archer в один из очередных пакетов военной помощи, но не сказали в какой

Шведские самоходные гаубицы Archer ("Лучник") все же отправятся на Украину, соответствующее решение приняло правительство страны. Об этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем.


Швеция приняла решение поставить Киеву 155-мм САУ FH77 BW L52 Archer из наличия шведской армии. По словам Бильстрема, украинская армия должна получить как можно больше наступательного оружия, в том числе и от Швеции. В общем, шведы решили внести свой вклад в отражении "российской агрессии". Правда есть одно "но", пока неизвестно, когда самоходные установки отправятся на Украину и в каком количестве. На сегодняшний день говорится, что их включат в один из очередных пакетов военной помощи. Предыдущий был отправлен в конце осени 2022 года.

По большому осеннему пакету военной помощи будет еще один, и на этот раз он будет включать системы Archer, о чем четко просила Украина. Вопрос не в том, будет ли это, а в том, когда мы их пришлем

- заявил глава МИД Швеции.

В Киеве надеялись, что САУ войдут в предыдущий пакет военной помощи, но шведы решили, что зимняя одежда нужнее украинской армии, чем самоходные гаубицы, и поэтому оставили ВСУ без орудий.

Самоходная гаубица FH77 BW L52 Archer в базовом варианте представляет собой 155-мм буксируемую гаубицу FH77, установленную на шасси грузовика Volvo A30D. Дальность стрельбы стандартными боеприпасами - 40 км, специальными высокоточными M982 Excalibur — до 60 км. Скорострельность - 8 выстрелов в минуту. Механизированная укладка рассчитана на 21 выстрел. Имеется возможность стрельбы прямой наводкой. Дополнительно вооружена дистанционно управляемым боевым модулем, установленным на крыше кабины грузовика. Скорость по шоссе - до 70 км/час, экипаж - 3-4 человека. Время развертывания и свертывания на позиции - 30 сек.
Автор:
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12 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:06
    0
    После Бахмута и Соледара ещё не то увидим.Кроме авиации конечно.Кста ти у колонеля в телеге - загадочный снаряд.Как раз для утилизации поставок.
  2. Zug
    Zug Сегодня, 12:07
    0
    Хорошая гаубица,видел как она работает в каом то ролике.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 12:16
      0
      Она будет убивать НАШИХ людей! Пора уже называть вещи своими именами, а не СВО!
    2. strannik1985
      strannik1985 Сегодня, 12:24
      0
      Скажем так, для ударов по Донецку пойдет. Это не САУ, а больше РСЗО. Особенно учитывая обычный расход снарядов в этом конфликте.
  3. ASAD
    ASAD Сегодня, 12:07
    +3
    Писать про уничтожение путей доставки уже считается не серьёзно. Разумеется , уничтожать вооружение противника на поле боя намного удобнее .
  4. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 12:08
    +1
    Готовятся на удар ближе к весне, танки челенджер, сау и колёсные танки, тяжёлые бмп... теперь понятно, что ожидается и зачем строились оборонительные сооружения. Но опасность в том, что дают ракетные системы и сау с приличной дальностью...
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 12:15
      0
      Да, все признаки подготовки к наступлению. И это только из того что известно широкой публике . На ближайшем рамштайне думаю и обсудят план подготовки ..
  5. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 12:10
    +1
    раз пообещали ... значит где-то там на полигонах уже идёт подготовка шумеров на данной САУ и формируются "добровольцы" из бывших расчетов данного орудия для отправки на взбесившийся хутор
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:20
      0
      Цитата: silberwolf88
      взбесившийся хутор

      Хорошо сказано ! good
  6. km-21
    km-21 Сегодня, 12:14
    0
    Обсуждать каждую отдельную поставку нет смысла. Главное в том, что Запад четко обозначил тенденцию поставок оружия Киеву до победного конца. Поэтому, либо Россия жестко перекрывает каналы этих поставок. Либо Россию постепенно но неотвратимо замордуют этой гонкой вооружений, в которой Запад обладает над Россией как минимум четырехкратным преимуществом.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:17
    0
    Цитата: Zug
    Хорошая гаубица,видел как она работает в каом то ролике.
    Громко стреляет или быстро ездит по шоссе? Как можно по ролику, да еще наверное рекламному понять возможности этой гаубицы в реальных боевых условиях, в которых она не участвовала? Конечно каждый ствол направленный против российских войск опасен, но на Украине уже столько стволов из различных стран, что они сами уже наверное перестали ориентироваться что и от куда.
  8. пенсионер_армии
    пенсионер_армии Сегодня, 12:22
    0
    Добра пушка, идёт всё по плану, денацификация и демилитаризация