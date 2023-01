«Медовая ловушка» для русского чиновника

Слово Малюка

«Хочу отметить наших женщин-агентов СБУ, – заявил Малюк. – Это высший пилотаж. Они работают в тылу врага. Некоторые уже прошли через пластическую хирургию, изменение анкетных данных. С 2014 года была создана специальная программа, которая позволяла обучать и знакомить украинок в России с нужными мужчинами. Многие из девушек работали под легендой политических журналистов или общественных деятелей, что позволяло им быстро находить контакт с нужными чиновниками/политиками в Кремле, которые курировали украинский вопрос».

«Отдел влажных грёз»

И небо в алмазах

Проба пера

На днях исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк дал интервью одному из украинских телеканалов ( Глава СБУ Малюк раскрыл некоторые аспекты агентурной работы женщин-сотрудников украинских спецслужб ).В нём он сделал крайне интересное заявление:Вообще-то, здесь Малюк либо лжёт, либо выдаёт желаемое за действительное.разведчики такого уровня интервью не дают. Это международная практика. Разве что по указанию сверху. Но это бывает крайне редко.Тема «медовых ловушек» для всех разведок мира – тема крайне деликатная и абсолютно запретная. О ней не говорят с экранов ТВ.и самое главное – Малюк либо пытается присвоить себе чужие лавры более искушенных кураторов, либо по их же указанию делает «отводняк» от той «фабрики ловушек», которую создали на Украине «дяди бакенбарды» (агенты МИ-6) из 13-го Департамента спецопераций с берегов туманного Альбиона.Единственное, в чём Малюк не соврал – так это в дате открытиия шпионской «фабрики грез». Она действительно была открыта бойцами британского «невидимого фронта» в 2014 году.Вообще-то, само понятие «медовой ловушки» старо как мир. Как только появилась разведка, а затем и контрразведка, и шпионы, и борцы с ними стали активно использовать красоток для выуживания у врага секретной информации.«Медовая ловушка» – это термин, придуманный русской царской охранкой. Он до сих пор в ходу у наших разведчиков. У бойцов с Воксхолл Бридж (официальный офис МИ-6) это называется «сладкий капкан» (sweet trap). Мастерство установки этих капканов на пути интересанта «гламуры» из МИ-6 довели до высшей степени совершенства.Самым ярким капканом всех времен и нардов была немецкая разведчица Маргарита Гертруда Зелле – знаменитая Мата Хари. У неё была тяжёлая женская судьба. Причины и обстоятельства её вербовки немцами неизвестны до сих пор.Скорее всего, немцы, в отличие от всех встреченных на её жизненном пути французов и англичан, обошлись с ней по-человечески. Её сердце растаяло, и она согласилась работать на германскую разведку. Закончилось все грустно – в итоге по приговору французского суда Маргарита Зелле была расстреляна за шпионаж в пользу Германии.Сколько потом разведками всего мира использовалось медовых ловушек, капканов, засад и подстав – история умалчивает. Легче всего в «сладкий капкан» попадают возрастные чиновники и представители генералитета. Оно и понятно. Далеко не у всех семейная жизнь складывается счастливо и безоблачно.Медовый месяц зачастую заканчивается пожизненной каторгой. Legal blanket («законное одеяло»), как в МИ-6 называют супругу, зачастую оказывается и жёстким, и холодным. «Замерзающему на ветру» мужчине хочется найти одеяло потеплее – пусть и незаконное.«Сладкий капкан» с первого же раунда нежных объятий – это счастье взахлёб и небо в алмазах. И это делает длинным язык. Мало того. Российские жены зачастую демонстрируют по отношению к своим мужьям какое-то необъяснимое родственное презрение, опуская их самооценку.Англичане просчитали этот нюанс внутрисемейных российских отношений очень хорошо. И научили «украинских ловушек» использовать его по полной. Секси-красоток в МИ-6 называют «уроком анатомии» (anatomy lesson) . «Гламуры» шутят, что во время урока анатомии «ученик сначала распускает слюни, потом – руки, потом – ширинку на брюках, и наконец, язык».Первый же «урок анатомии» распахивает чиновнику глаза в мир райских иллюзий. Его самооценка взлетает к звездам, что окончательно «спускает его язык с цепи» (release your tongue from the chain). И клиент превращается для МИ-6 в тайник богатых откровений – это называется «откупорить собеседника» (uncork the interlocutor).Начиная с 2014 года в Департаменте «гламурных иезуитов» был действительно создан специальный отдел, готовящий «медовые ловушки» для российских чиновников. Его и назвали «отделом влажных грёз» (department of wet dreams). Восемь лет «влажные» рыскали по всей Украине в поисках «сладких капканов».Они просто ошалели от такого изобилия красивых женщин в стране. «Урок анатомии» здесь встречался на каждом перекрестке. После чего не лишенные самокритичности «бакенбарды» прозвали своих соотечественниц «лошадиными скелетами» (horse skeleton). Самокритично.Первый же дебют – соблазнение «медовой ловушкой» Анной Дурицкой отставного политика-оппозиционера Бориса Немцова с последующим его демонстративным убийством прямо возле Кремлёвской стены – был признан удачным ( Расстрел у Кремля: в Москве убит Борис Немцов ).Правда, непосредственно ликвидацией политика занимался другой, самый засекреченный департамент МИ-6 – «демонов из преисподней» (demons from underworld). «Влажные» просто подвели жертву под «демонов».Также очевидной удачей «иезуитов» можно считать внедрение шпионки Карины Цуркан в правление «Интер РАО» ( Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки ). Сначала «гламуры» завели ее в Агентство США по международному развитию (USAID). А потом – на работу в публичное акционерное общество «Интер РАО» – на должность руководителя дивизиона «Молдова, Украина, Румыния».Позже её повысили до руководителя географического дивизиона «Европа». А затем вообще ввели в состав правления. Какое-то время Цуркан практически в одиночку контролировала подачу электричества из Приднестровья в Кишинёв. Кроме того, шпионка входила в состав правления Балтийской АЭС и Восточной энергетической компании. Всё это давало ей доступ к информации, связанной с энергетической безопасностью России и государственной тайной.Вообще, Карина, судя по всему, прошлась по всему личному составу мужского пола своей конторы могучим сексуальным ураганом. Не один энергетик приобщился к тайнику неземных наслаждений. По её делу в «Интер РАО» прошло множество народа. Сексуальный ураган в акционерном обществе сменился прокурорским. А замминистра энергетики Владимир Кравченко вообще резко подал в отставку.Злые языки организации, которым по статусу было не положено прикоснуться губами к благословенному кубку тайных желаний, называли ее «швейной секс-машинкой для начальства». И когда следственный комитет «откаринил» допущенных, в кабинетах «обделенных» царило откровенное ликованье. Нехороший народ подобрался в «Интер РАО», завистливый.А вот убийцу Дарьи Дугиной – Наталью Вовк – «демоны» вообще беспардонно забрали у «влажных». Готовили-то ее для другого. Но «демоны» узрели в ней некие спящие таланты.И из несостоявшейся «медовой ловушки» и «урока анатомии» получился качественный профессиональный убийца. И ей действительно недавно сделали пластическую операцию в Госпитале принцессы Грейс (The Princesse Grace Hospital) на улице Nottingham Place, 45.Вот тут Малюк не соврал. В отличие от всего остального.