«Медовая ловушка» для русского чиновника

Слово Малюка

«Хочу отметить наших женщин-агентов СБУ, – заявил Малюк. – Это высший пилотаж. Они работают в тылу врага. Некоторые уже прошли через пластическую хирургию, изменение анкетных данных. С 2014 года была создана специальная программа, которая позволяла обучать и знакомить украинок в России с нужными мужчинами. Многие из девушек работали под легендой политических журналистов или общественных деятелей, что позволяло им быстро находить контакт с нужными чиновниками/политиками в Кремле, которые курировали украинский вопрос».

«Отдел влажных грёз»

И небо в алмазах

Проба пера