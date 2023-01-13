«Медовая ловушка» для русского чиновника

Слово Малюка
На днях исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк дал интервью одному из украинских телеканалов (Глава СБУ Малюк раскрыл некоторые аспекты агентурной работы женщин-сотрудников украинских спецслужб).
В нём он сделал крайне интересное заявление:
«Хочу отметить наших женщин-агентов СБУ, – заявил Малюк. – Это высший пилотаж. Они работают в тылу врага. Некоторые уже прошли через пластическую хирургию, изменение анкетных данных. С 2014 года была создана специальная программа, которая позволяла обучать и знакомить украинок в России с нужными мужчинами. Многие из девушек работали под легендой политических журналистов или общественных деятелей, что позволяло им быстро находить контакт с нужными чиновниками/политиками в Кремле, которые курировали украинский вопрос».
Вообще-то, здесь Малюк либо лжёт, либо выдаёт желаемое за действительное.
Во-первых, разведчики такого уровня интервью не дают. Это международная практика. Разве что по указанию сверху. Но это бывает крайне редко.
Второе. Тема «медовых ловушек» для всех разведок мира – тема крайне деликатная и абсолютно запретная. О ней не говорят с экранов ТВ.
В-третьих, и самое главное – Малюк либо пытается присвоить себе чужие лавры более искушенных кураторов, либо по их же указанию делает «отводняк» от той «фабрики ловушек», которую создали на Украине «дяди бакенбарды» (агенты МИ-6) из 13-го Департамента спецопераций с берегов туманного Альбиона.
Единственное, в чём Малюк не соврал – так это в дате открытиия шпионской «фабрики грез». Она действительно была открыта бойцами британского «невидимого фронта» в 2014 году.
«Отдел влажных грёз»
Вообще-то, само понятие «медовой ловушки» старо как мир. Как только появилась разведка, а затем и контрразведка, и шпионы, и борцы с ними стали активно использовать красоток для выуживания у врага секретной информации.
«Медовая ловушка» – это термин, придуманный русской царской охранкой. Он до сих пор в ходу у наших разведчиков. У бойцов с Воксхолл Бридж (официальный офис МИ-6) это называется «сладкий капкан» (sweet trap). Мастерство установки этих капканов на пути интересанта «гламуры» из МИ-6 довели до высшей степени совершенства.
Самым ярким капканом всех времен и нардов была немецкая разведчица Маргарита Гертруда Зелле – знаменитая Мата Хари. У неё была тяжёлая женская судьба. Причины и обстоятельства её вербовки немцами неизвестны до сих пор.
Скорее всего, немцы, в отличие от всех встреченных на её жизненном пути французов и англичан, обошлись с ней по-человечески. Её сердце растаяло, и она согласилась работать на германскую разведку. Закончилось все грустно – в итоге по приговору французского суда Маргарита Зелле была расстреляна за шпионаж в пользу Германии.
Сколько потом разведками всего мира использовалось медовых ловушек, капканов, засад и подстав – история умалчивает. Легче всего в «сладкий капкан» попадают возрастные чиновники и представители генералитета. Оно и понятно. Далеко не у всех семейная жизнь складывается счастливо и безоблачно.
Медовый месяц зачастую заканчивается пожизненной каторгой. Legal blanket («законное одеяло»), как в МИ-6 называют супругу, зачастую оказывается и жёстким, и холодным. «Замерзающему на ветру» мужчине хочется найти одеяло потеплее – пусть и незаконное.
И небо в алмазах
«Сладкий капкан» с первого же раунда нежных объятий – это счастье взахлёб и небо в алмазах. И это делает длинным язык. Мало того. Российские жены зачастую демонстрируют по отношению к своим мужьям какое-то необъяснимое родственное презрение, опуская их самооценку.
Англичане просчитали этот нюанс внутрисемейных российских отношений очень хорошо. И научили «украинских ловушек» использовать его по полной. Секси-красоток в МИ-6 называют «уроком анатомии» (anatomy lesson) . «Гламуры» шутят, что во время урока анатомии «ученик сначала распускает слюни, потом – руки, потом – ширинку на брюках, и наконец, язык».
Первый же «урок анатомии» распахивает чиновнику глаза в мир райских иллюзий. Его самооценка взлетает к звездам, что окончательно «спускает его язык с цепи» (release your tongue from the chain). И клиент превращается для МИ-6 в тайник богатых откровений – это называется «откупорить собеседника» (uncork the interlocutor).
Начиная с 2014 года в Департаменте «гламурных иезуитов» был действительно создан специальный отдел, готовящий «медовые ловушки» для российских чиновников. Его и назвали «отделом влажных грёз» (department of wet dreams). Восемь лет «влажные» рыскали по всей Украине в поисках «сладких капканов».
Они просто ошалели от такого изобилия красивых женщин в стране. «Урок анатомии» здесь встречался на каждом перекрестке. После чего не лишенные самокритичности «бакенбарды» прозвали своих соотечественниц «лошадиными скелетами» (horse skeleton). Самокритично.
Проба пера
Первый же дебют – соблазнение «медовой ловушкой» Анной Дурицкой отставного политика-оппозиционера Бориса Немцова с последующим его демонстративным убийством прямо возле Кремлёвской стены – был признан удачным (Расстрел у Кремля: в Москве убит Борис Немцов).
Правда, непосредственно ликвидацией политика занимался другой, самый засекреченный департамент МИ-6 – «демонов из преисподней» (demons from underworld). «Влажные» просто подвели жертву под «демонов».
Также очевидной удачей «иезуитов» можно считать внедрение шпионки Карины Цуркан в правление «Интер РАО» (Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки). Сначала «гламуры» завели ее в Агентство США по международному развитию (USAID). А потом – на работу в публичное акционерное общество «Интер РАО» – на должность руководителя дивизиона «Молдова, Украина, Румыния».
Позже её повысили до руководителя географического дивизиона «Европа». А затем вообще ввели в состав правления. Какое-то время Цуркан практически в одиночку контролировала подачу электричества из Приднестровья в Кишинёв. Кроме того, шпионка входила в состав правления Балтийской АЭС и Восточной энергетической компании. Всё это давало ей доступ к информации, связанной с энергетической безопасностью России и государственной тайной.
Вообще, Карина, судя по всему, прошлась по всему личному составу мужского пола своей конторы могучим сексуальным ураганом. Не один энергетик приобщился к тайнику неземных наслаждений. По её делу в «Интер РАО» прошло множество народа. Сексуальный ураган в акционерном обществе сменился прокурорским. А замминистра энергетики Владимир Кравченко вообще резко подал в отставку.
Злые языки организации, которым по статусу было не положено прикоснуться губами к благословенному кубку тайных желаний, называли ее «швейной секс-машинкой для начальства». И когда следственный комитет «откаринил» допущенных, в кабинетах «обделенных» царило откровенное ликованье. Нехороший народ подобрался в «Интер РАО», завистливый.
А вот убийцу Дарьи Дугиной – Наталью Вовк – «демоны» вообще беспардонно забрали у «влажных». Готовили-то ее для другого. Но «демоны» узрели в ней некие спящие таланты.
И из несостоявшейся «медовой ловушки» и «урока анатомии» получился качественный профессиональный убийца. И ей действительно недавно сделали пластическую операцию в Госпитале принцессы Грейс (The Princesse Grace Hospital) на улице Nottingham Place, 45.
Вот тут Малюк не соврал. В отличие от всего остального.