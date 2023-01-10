Пентагон не видит угрозы для Киева со стороны Минска по поводу предстоящих российско-белорусских летно-тактических учений

Мы знаем, что Россия и Белоруссия собираются провести совместные учения. Мы не видим признаков того, что Белоруссия намерена вступить в конфликт

Западные союзники Киева продолжают внимательно сле6дить за оперативной обстановкой в Белоруссии, регулярно успокаивая режим Зеленского, что угрозы нового наступления на северо-западе пока нет.По сообщению пресс-службы Минобороны Республики Беларусь, на территории Союзного государства в период с 16 января по 1 февраля пройдут широкомасштабные летно-тактические учения российских и белорусских авиационных подразделений. Во время учения планируется использовать все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Беларуси. Самолеты ВКС России прибыли в республику 8 января. Цель учений – повысить уровень боевой подготовки белорусских и российских военных летчиков, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (РГВ). При этом ранее в военном ведомстве уточнили, что маневры не направлены против третьих стран.Не видят угрозы для Украины в предстоящих учениях и в Вашингтоне. Комментируя совместные маневры военной авиации РФ и РБ, представитель Пентагона сообщил на брифинге, что по данным американского командования Минск не намерен вступать в боевые действия на Украине.— заявил представитель американского военного ведомства.Решение создать региональную группировку войск на территории Белоруссии в целях укрепления обороноспособности Союзного государства в октябре прошлого года приняли президенты двух стран. Совместная группировка войск в начале года провела учения мотострелковых и танковых подразделений, ПВО и других спецвойск на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области. Маневры посетил глава государства Александр Лукашенко. Авиационные подразделения, которые примут участие в учениях, входят в состав РГВ. В настоящий момент в Беларусь продолжается переброска российской военной техники.Ранее в МИД РФ заявили, что развертывание совместной военной группировки на территории Союзного государства является ответом на наращивание сил НАТО в Польше и прибалтийских странах. Боевое слаживание носит оборонительный характер, подчеркнули в российском дипломатическом ведомстве.Накануне командующий группировкой обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что не считает опасным скопление российской группировки на северном направлении. При этом украинский военачальник согласен с тем, что ВСУ приходится держать вблизи с белорусской границей войсковые подразделения, в результате чего они не могут быть переброшены на фронт.С учетом того, как «нервно» реагируют на Украине на каждый взлет боевых самолетов с аэродромов сопредельного государства, можно представить, что вторая половина января для жителей незалежной будет весьма неспокойной.