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Пентагон не видит угрозы для Киева со стороны Минска по поводу предстоящих российско-белорусских летно-тактических учений

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Пентагон не видит угрозы для Киева со стороны Минска по поводу предстоящих российско-белорусских летно-тактических учений

Западные союзники Киева продолжают внимательно сле6дить за оперативной обстановкой в Белоруссии, регулярно успокаивая режим Зеленского, что угрозы нового наступления на северо-западе пока нет.


По сообщению пресс-службы Минобороны Республики Беларусь, на территории Союзного государства в период с 16 января по 1 февраля пройдут широкомасштабные летно-тактические учения российских и белорусских авиационных подразделений. Во время учения планируется использовать все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Беларуси. Самолеты ВКС России прибыли в республику 8 января. Цель учений – повысить уровень боевой подготовки белорусских и российских военных летчиков, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (РГВ). При этом ранее в военном ведомстве уточнили, что маневры не направлены против третьих стран.

Не видят угрозы для Украины в предстоящих учениях и в Вашингтоне. Комментируя совместные маневры военной авиации РФ и РБ, представитель Пентагона сообщил на брифинге, что по данным американского командования Минск не намерен вступать в боевые действия на Украине.

Мы знаем, что Россия и Белоруссия собираются провести совместные учения. Мы не видим признаков того, что Белоруссия намерена вступить в конфликт

— заявил представитель американского военного ведомства.

Решение создать региональную группировку войск на территории Белоруссии в целях укрепления обороноспособности Союзного государства в октябре прошлого года приняли президенты двух стран. Совместная группировка войск в начале года провела учения мотострелковых и танковых подразделений, ПВО и других спецвойск на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области. Маневры посетил глава государства Александр Лукашенко. Авиационные подразделения, которые примут участие в учениях, входят в состав РГВ. В настоящий момент в Беларусь продолжается переброска российской военной техники.

Ранее в МИД РФ заявили, что развертывание совместной военной группировки на территории Союзного государства является ответом на наращивание сил НАТО в Польше и прибалтийских странах. Боевое слаживание носит оборонительный характер, подчеркнули в российском дипломатическом ведомстве.

Накануне командующий группировкой обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что не считает опасным скопление российской группировки на северном направлении. При этом украинский военачальник согласен с тем, что ВСУ приходится держать вблизи с белорусской границей войсковые подразделения, в результате чего они не могут быть переброшены на фронт.

С учетом того, как «нервно» реагируют на Украине на каждый взлет боевых самолетов с аэродромов сопредельного государства, можно представить, что вторая половина января для жителей незалежной будет весьма неспокойной.
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Использованы фотографии:
Сайт Минобороны РБ
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3 комментария
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:31
    0
    Да какие там угрозы, не дай бог партнеров напрячь/разозлить
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:40
    0
    Министерство обороны Папуа-Гвинея не видит опасности для Тайваня в совместном воздушном патрулировании групп боевых самолетов России и Китая. Можно спать спокойно. Взгляды Папуа-Гвинеи и Вашингтона совпадают.
  3. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:57
    0
    Новость никакая,тут и комментировать нечего,что они говорят то на это наплевать и забыть,важно что они сделают.
    Но военные планы это не гадание на ромашке,свои надо таить а вражеские знать и быть готовым ко всему,ну насколько это возможно.