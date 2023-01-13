Прощание с мечтой коммунистов – о союзной Монголии

Забудь великий и могучий
Монголия – одно из немногих государств за пределами СНГ, где в школах в качестве обязательного иностранного языка преподаётся русский. Когда-то Монголию готовили к роли шестнадцатой республики Советского Союза.
В беспредельных просторах СССР она вполне могла бы укрыться от японской или китайской экспансии. Но сегодня иные времена – и значит ли всё это то, что эта страна – однозначный союзник России?
В 2022 году Монголия окончательно стала развивать многовекторную политику в оборонной сфере и в ряде других стратегических областей. Сейчас ее сотрудничество не ограничивается только Россией, но есть ещё Китай, США, ряд других стран НАТО, на очереди Казахстан.
И так ли хорошо теперь в Монголии знают русский язык? Чтобы выяснить реальный результат начавшегося в 2006–2007 учебном году повсеместного преподавания русского языка в монгольских школах, проанализируем туристическую отрасль страны, на развитие которой в последнее время её правительство возлагает большие надежды.
Из монгольских транспортных компаний крайне ограниченное использование русского языка имеет место на сайтах железнодорожной компании УБЖД и авиакомпании МИАТ. На первом русская версия доступна фактически только на сервисе поиска билетов, тогда как всё расписание – по-монгольски, на втором ресурсе: выбор билета и расписание – на русском.
Перевод же остальных страниц содержит многочисленные грамматические и стилистические ошибки. Полноценный перевод на русский есть только у Hunnu Air. Довольно странно, что совместная с РЖД компания УБЖД так наплевательски относится к русскому языку.
Из 18 гостиниц монгольской столицы Улан-Батора по-русски консультации дают и обслуживают непосредственно на месте только четыре. Справедливости ради, правда, стоит отметить, что у отелей, принадлежащих международным сетям, нет версий сайтов по-монгольски (только по-английски).
Но, конечно, это не значит, что на месте постояльца не обслужат в столице Монголии на государственном языке. Ни один из хостелов не имеет русскоязычных версий сайтов, но, опять же, на месте – смотря какой персонал попадётся, может, кто и будет по-русски говорить.
Политическая верхушка страны худо-бедно русским языком владеет, а некоторые – и очень хорошо. Люди, получавшие среднее и высшее образование в период между 1991 и 2006 годами, когда обязательного преподавания русского временно не было, естественно, владеют им не очень хорошо.
В действительности русский язык в монгольских школах сейчас изучается только в трёх последних классах обязательно, в трёх предыдущих – по выбору. Но это всё же большее внимание к языку союзника, чем во многих странах СНГ. Это нужно признать объективно.
А что такое СВО? И где она – Украина?
С началом спецоперации Монголия оказалась между двух огней. С одной стороны, официальный Улан-Батор всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины. С другой – Россия всегда для Монголии являлась стратегическим партнёром.
Летом 2022 года с визитом в Улан-Баторе побывал глава российского МИД Сергей Лавров, через месяц после этого в Монголии прошли совместные с Россией военные учения. Примечательно, что за два месяца до этих учений, в июне Монголия провела учения Khaan Quest совместно с США.
Однако и Монголия, и Россия признают, что российско-монгольские учения «Селенга-2022» стали самыми крупными за постсоветскую историю страны. В связи с этим обе стороны посчитали, что при таких масштабах учений на монгольско-американские не стоит вообще внимания обращать.
На учениях «Селенга-2022» отрабатывались боевые действия в горно-пустынной местности, для этой цели была выбрана территория на западе Монголии именно с таким ландшафтом.
Но не нужно сбрасывать со счетов и то, что совместные монголо-американские учения проводятся каждый год в течение почти 20 лет. Причем в них в прошлом году участвовала из дружественных России стран не только Монголия, но и Индия.
Но основная цель этих учений – подготовка международного миротворческого контингента, тогда как российско-монгольские были гораздо более масштабными и носили стратегически более значимый характер. Они так же, как и монголо-американские, регулярные, но начали проводиться на пять лет позже.
Общая память
9 мая 2022 года контингент монгольских военнослужащих, а также монгольская организация ветеранов войны «Хурандаа» приняли участие в параде, посвящённом Дню Победы в нашем бурятском Улан-Удэ. Памятник в Парке Победы напоминает о беспрецедентной помощи, которую оказала нам эта маленькая страна в годы Великой Отечественной войны.
Монумент на горе Зайсан, где есть надпись на русском и монгольском – как и прежде, святое место, тем более что после Берлина-1945, как известно, была и операция в Маньчжурии.
Сотрудничество с НАТО вряд ли изменит стабильность стратегических отношений Монголии с двумя своими соседями – Россией и Китаем. Даже несмотря на существующее мнение о внешнеполитической изоляции этих двух стран, Монголия зажата между ними и вынуждена в первую очередь учитывать их стратегические интересы.
Отношения Монголии и Китая никогда не были безоблачными. Они, по крайней мере, хуже, чем её отношения с Россией и СССР. Но сейчас в свете новой концепции многовекторной оборонной политики Монголия формирует новую военную доктрину относительно Китая, и во многом под руководством и при инициативе последнего.
Стратегия Китая на этом направлении – предоставлять Монголии безвозмездную военную помощь. Для России это довольно тревожный факт, поскольку китайская армия уже перекрывает всю юго-восточную границу России, за исключением небольшого участка, прилегающего к КНДР.
Впрочем, Россия в долгу не остаётся, и не только в военном плане, но и в экономическом: Торгово-промышленная палата Забайкальского края, например, проводит политику увеличения сотрудничества именно с приграничными монгольскими аймаками.
Забайкальский бизнес весьма активно инвестирует в их инфраструктуру и энергетику, поставляя также стройматериалы и дерево. Эти аймаки, в свою очередь, в ближайшем будущем готовы поставлять в Забайкалье мясо и кашемировые изделия.
Направление – Казахстан, говорите по-русски
Отдельный вопрос представляют военные отношения Монголии с Казахстаном. Общей границы они не имеют, но их разделяет небольшой участок территории Китая. Казахи – второй по численности этнос в Монголии после халха-монголов.
Но Монголия многие годы была недовольна политикой Казахстана по переселению так называемых оралманов, в число которых входят и монгольские казахи. Но это если смотреть на проблему только с одной стороны, ведь и Казахстан отнюдь не всегда имеет выгоду от такой политики.
Дело в том, что монгольские и китайские оралманы, в отличие, например, от оренбургских, омских и саратовских, не знают русского языка. И это практически исключает их трудоустройство на какую-либо руководящую или квалифицированную технологическую работу в крупнейших экономических центрах Казахстана.
Однако отказываться от политики репатриации Казахстан не намерен. Для Монголии это означает перспективы обезлюдения западных пустынно-горных аймаков, где и так населения не очень много. В последнее время Казахстан, правда, сокращает объёмы репатриации в связи с многочисленными возвращениями оралманов в Монголию и Китай.
Сказываются, прежде всего, те самые трудности с изучением русского языка, грамматически более сложного, чем казахский, в котором больше правил и меньше исключений, нет родов, предлогов, приставок и т. п. И таким образом, Монголия выбирает скорее не между Россией, Казахстаном, Китаем и США, а между Россией и НАТО.
Какой будет баланс этого выбора – покажет время. Географически Монголия никак не может стать частью НАТО, положение её между Китаем и Россией и отсутствие выхода к морю делают её для Североатлантического альянса бесполезной. И это при том, что монгольские военные и принимали вместе с НАТО участие в миротворческих операциях, в частности, в Ираке. Поэтому НАТО в данном случае для России вряд ли будет серьёзным соперником.