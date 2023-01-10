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Литва начала строительство трёх новых военных баз для размещения дополнительного контингента НАТО

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Литва начала строительство трёх новых военных баз для размещения дополнительного контингента НАТО

Литва намерена разместить на своей территории как можно большее количество войск союзников по НАТО надеясь, что они защитят республику "от нападения России". В рамках программы "усиления восточного фланга НАТО", в Литве построят три новые военные базы альянса.


Литва строит новые военные базы для дислокации контингента НАТО. Строительство ведется "с нуля", а не на основе уже существующих военных объектов, оставшихся с советских времен. Новые военные городки будут размещены в районах Шауляя, Вильнюса и Шилале. В правительстве республики надеются, что нахождение иностранного военного контингента на территории Литвы не только укрепит национальную безопасность, но и позволит создать какое-то количество рабочих мест в сфере обслуживания.

Сейчас мы строим 3 новых военных городка в Литве. Они обеспечат великолепные условия для наших войск и наших союзников. Это сделает значительный вклад в нашу национальную безопасность

- заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Новые военные базы будут включать всю необходимую инфраструктуру для проживания, отдыха и боевой подготовки личного состава подразделений, размещенных на их территории. Первыми в Литве ожидают немцев, бригада Бундесвера численностью до 5 тысяч человек должна войти в республику уже в 2026 году. В дальнейшем литовцы планируют разместить на территории республики еще какое-то количество военнослужащих НАТО, ведь не зря же целых три новых военных базы строят, тратя на них средства из собственного бюджета.

Размещение военного контингента НАТО в Вильнюсе объясняют необходимостью укрепления правого фланга альянса, а то "коварные русские" спят и видят, как захватывают Прибалтику.
Использованы фотографии:
Минобороны Литвы
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9 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:45
    +6
    в Литве построят три новые военные базы альянса.
    Вот кто получает истинное удовольствие, этакий "политический оргазм", от количества баз НАТО и при этом ощущает свою "важность" в мире. Еще поляки страдают той же болезнью. Как заманивали американцев, даже заранее придумали название базы в честь президента Сша.
    надеясь, что они защитят республику "от нападения России"
    Кому вы нужны убогие? Тихо вымираете, ну и черт с вами. А вот если начнется действительно что-то серьезное, то базы не спасут, а наоборот накличут большую беду на вашу голову, в которую вы кушаете.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 12:51
      0
      Нет рецепта от русофобии, нет. Только одно-весь мир в труху, но это тоже не подходит, ОНИ жить хотят...
      1. кредо
        кредо Сегодня, 13:15
        +2


        С 1952 года прошло уж 70 лет, но смысл существования США нисколько не изменился - меняются только страны и континенты.
    2. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 13:03
      0
      Цитата: rotmistr60
      Кому вы нужны убогие? Тихо вымираете, ну и черт с вами

      Ну как же вы столь не дэмократично, они же где то на уровне biosа Великое Княжество… К сожалению современное ”вкл” стало холопом, но это так не толерастно вспоминать … У них кстати тоже проблемы с патриотизмом: молодые люди выросшие по все Европе не стремятся даже в отпуск туда ездить - вопросы задают о призыве belay
      Цитата: rotmistr60
      что-то серьезное, то базы не спасут, а наоборот накличут большую беду на вашу голову, в которую вы кушаете.
      Халопам мыслить не положено
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 12:53
    +1
    Да Литва еще просить будет, чтобы на нее напали! А в ответ получит: "Кому вы нужны? Сидите со своими НАТОВскими лагерями, пока НАТО еще существует!" ))) Или они так свою численность населения хотят увеличить? )))
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:01
    +1
    Не хотят содержать свою армию, будут содержать чужую. Метисы и мулаты, понятно кто с кем, а помесь трибалтов с полосатыми как называться будут?
  4. максим1987
    максим1987 Сегодня, 13:02
    +1
    Первыми в Литве ожидают немцев, бригада Бундесвера численностью до 5 тысяч человек должна войти в республику уже в 2026 году.

    поближе к Мемелю wassat
  5. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 14:44
    0
    ...но и позволит создать какое-то количество рабочих мест в сфере обслуживания.
    Ну, женскому-ту полу процентов 90 однозначно. Хотя в ЦВЕТЕ европейской толерантности, и как бы лицам не женского полу можно будет найти работу- Гейропа она такая толерантная... laughingПричём женскому полу и не 90%, а то и только 50% laughing laughing laughing laughing good
  6. kafa
    kafa Сегодня, 14:49
    0
    Это просто бизнес для Литвы .
    Русофобия и базы .