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Разворот на Запад: Армения считает нецелесообразным проведение учений ОДКБ на своей территории

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Разворот на Запад: Армения считает нецелесообразным проведение учений ОДКБ на своей территории

Разворот Армении на Запад становится все более очевидным. Еще совсем недавно Никол Пашинян критиковал российских миротворцев за их якобы бездействие в Лачинском коридоре. Теперь Ереван отказывается от проведения учений ОДКБ «Нерушимое братство-2023» на своей территории.


Стоит отметить, что вышеупомянутые маневры были согласованы членами организации заранее и должны были состояться в текущем году. Однако Минобороны Армении заявило об их нецелесообразности, о чем ведомство в письменной форме проинформировало Объединенный штаб ОДКБ.

Комментируя действия Минобороны, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что по крайней мере в этом году учения точно не состоятся.

Проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным

- подчеркнул Пашинян.

На первый взгляд может показаться, что армянский лидер таким образом пытается надавить на своих союзников по ОДКБ, в частности Россию, и «подстегнуть» их к более решительным действиям по урегулированию ситуации в Лачинском коридоре.

Однако если обратить внимание на новогоднюю речь Пашиняна, то напрашивается вывод об откровенном «заигрывании» премьера Армении с Западом.

В частности, политик отметил, что с мая 2021 года по 13 сентября 2022 года союзники Еревана по безопасности (очевидно, имеется в виду ОДКБ) заняли позицию наблюдателя, оставив Армению один на один с ее геополитическими противниками.

В то же время, Пашинян поблагодарил некие международные организации и отдельные страны, которые, в отличие от союзников Армении, «остались неравнодушными» к проблемам его страны, но при этом они не связаны с Ереваном никакими обязательствами.
Автор:
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28 комментариев
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  1. 1976AG
    1976AG Сегодня, 14:02
    +6
    Он думает, что запад вернет ему потерянные земли ? Ну пусть пободаются с Азербайджаном и Турцией.
    1. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 14:07
      +1
      ...пусть пободаются с Азербайджаном и Турцией

      Забыл, чем для армян заканчиваются договоренности и союзы с Турцией... Ну, пусть вспомнит...
    2. _просто
      _просто Сегодня, 14:10
      +1
      Смысл ему бодаться, если они вместе следуют одним курсом... Всем известно каким. Но, досадно то, что у нас нет практического опыта ставить своих людей. Играем в белых и пушистых.
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 14:31
        0
        Цитата: _просто
        Смысл ему бодаться, если они вместе следуют одним курсом... Всем известно каким. Но, досадно то, что у нас нет практического опыта ставить своих людей. Играем в белых и пушистых.


        Каким курсом ? Пашинян хочет вернуть потерянные земли, а Азербайджан не для того боевые действия начинал. Где вы увидели один курс ?
    3. frruc
      frruc Сегодня, 14:19
      0
      В то же время, Пашинян поблагодарил некие международные организации и отдельные страны....

      Здесь и США, и Франция постарались. Зря что ли свой полит.десант туда отправляли. Какое следующее теперь заявление ждать от г-на Пашиняна ?
  2. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 14:09
    +2
    При повороте на Запад, что будет делать Пашинян когда из России массово будут возвращаться армянские асфальтоукладчики?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:11
      +1
      Бывший солда hi, думаете их начнут МАССОВО возвращать? Думаю что ничего подобного не будет.
    2. Cap
      Cap Сегодня, 14:14
      +2
      Как раз, среди асфальтоукладчиков найти армян, еще надо постараться))))
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 14:26
        +1
        Тогда Анапа и Геленджик на 2/3 опустеют...............
      2. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 14:39
        0
        Как раз, среди асфальтоукладчиков найти армян, еще надо постараться))))

        Но вы же поняли о каких асфальтоукладчиках идёт речь.
    3. мазута
      мазута Сегодня, 14:49
      0
      Это надо делать сейчас и сразу,возвращать всех.Их Родина в опасности,резиденты comedy и прочие бизнес-товарищи должны быть в первых рядах защитников Арцаха.Турки не зря на Арарате военную базу строят,а патриоты Армении нашу блокируют и протестуют в Гюмри.Результат не заставит себя ждать.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:09
    +7
    России давно надо вывести свои войска с территории Армении.
    А Армяне пусть проводят "учения" с войсками Азербайджана и Турции. Те их быстро научат где у Армян друзья, а где враги.
    p.s. У России нет общей границы с Арменией. И россиян в Армении практически не осталось. Как впрочем и самих армян, которые в большом количестве перебрались в РФ.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 14:22
      0

      Дилетант ....У России нет общей границы с Арменией. И россиян в Армении практически не осталось.

      Есть две военные базы и погранвойска. После этих заявлений, долго они там будут находиться ?
  4. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 14:10
    +3
    горе то какое))) на рынке прям пустые магазы стоят все уехали за Арцах воевать)))
  5. Luminman
    Luminman Сегодня, 14:10
    +4
    Армения - самый бесполезный член ОДКБ и такой же бесполезный союзник. Радоваться надо, что такие "союзники" нас покидают...
  6. Интроверт
    Интроверт Сегодня, 14:12
    +2
    Миротворцев вывести и пожелать удачи в свободном плавании среди местных акул. И отправить домой всех легалов (кто засветился в криминале) и нелегалов в качестве гуманитарной помощи.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:12
    +1
    Я думаю турки не долго будут ждать и напомнят о себе в ближайшие 10 лет .
  8. Александр Саленко
    Александр Саленко Сегодня, 14:12
    0
    Этот Троцкий, эта политическая, прости господи тутка. Ильич знал про таких Пашинянов, можно по разному к нему относится, но в последовательности не откажешь, а это флюгер натуральный. Если бы не база в Гюмри бросить на фиг Армению на съедение, государство, которое в принципе не способно без России на существование, а выделывается как и Казахстан.
  9. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:13
    -1
    О, еще один чудо-партнер обозначился, что останется от той Армении в играх с западом? «Нерушимое братство" одкб сейчас напоминает сарказм. хотя справедливости ради мы им защиту по полной не обеспечили.
  10. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 14:15
    +1
    Про ОДКБ тут много писали, по факту мы видим только одного союзника - Беларусь, все остальное "фанерные союзнички", когда им надо помочь, крик в курятнике, когда что-то от них просят - извольте, помогать в обходе санкций мы не будем, да и вообще в военном плане просто нулевой выхлоп. Зачем все эти учения, на территории Армении? Очередной биатлон провести? Показуху со смотром выглаженных солдатиков? Вон, есть СВО, отправляйте туда своих бойцов, экипажи танков без опознавательных. СВО - это время перемен, с парадами и биатлоном пора заканчивать. имха. Извиняюсь за эмоциональность.
  11. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 14:16
    0
    Как, пришёл к власти соросятник Пашинян, Армения покатилась под уклон!
    Азербайджан молодец!
    Правильно воспользовался,текущей ситуацией и военным путём вернул земли потерянные после первой Карабахской войны!
    А, Армения так и не остановила своё скатывание!(((
  12. Fisher
    Fisher Сегодня, 14:17
    0
    Да плевать пашиняну на Армению. Он хочет быть рукопожатия, отсюда всё и идёт. Кто больше конкретно ему и его окружению предложит того и тапочки.
  13. polk26l
    polk26l Сегодня, 14:18
    0
    Кто правит Арменией и армянами, можно судить по количеству американских разведчиков и советников в посольстве США, численностью в 3000 человек! Как они были иудами, так и остались!
  14. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:21
    0
    С одной стороны хочется убрать базу, миротворцев и сказать туркам: выносите их под ноль, но тогда турки усилятся а они тоже враги.
  15. senima56
    senima56 Сегодня, 14:21
    0
    Г-н Пашинян хотел бы чтобы всё ОДКБ воевало с Азербайджаном за его интересы! negative А если не ОДКБ не согласно- он демонстративно начинает "заигрывать" с Западом! fool Дескать- во как уйду на Запад, что вы будете без меня делать?! fool negative
  16. withoutreverse
    withoutreverse Сегодня, 14:26
    +1
    Россия просто обязана"умыть ручки", и посмотреть как они уживутся.
  17. fiv
    fiv Сегодня, 14:35
    0
    Наши управленцы в правительстве и прочих гос институтах начего не могут поделать с такими явлениями потому, что они сами - продукт западного образования в области политологии, управления и прочей звонкой белиберды. Они обучаются в академиях управления, где их натаскивают патентованные западом очковтиратели. А вот товарища Судоплатова и многих других его замечательных современников воспитала марксистско - ленинская теория и рабочие университеты. И они бы решили эту задачку. Они, настоящие интернациалисты, решали и более сложные задачи, подходя к ним с точки зрения диалектического и исторического материализма и опираясь на фундамент научного коммунизма. Мир живет по простым законам. По этим законам пошенян - враг. Но есть и настоящие друзья. Надо помочь настоящим друзьям и наказать врагов.
  18. Волжанин64
    Волжанин64 Сегодня, 14:53
    0
    Ну что, пусть разворачивается. Армяне заслужили свое правительство.
    Только после того как их нагнут и они завоют, то ввести запрет на переезд в РФ проживающих в Армении как граждан РФ так и неграждан, включая родственников уже проживающих в России армян.
    Только к большому сожалению это не получится или по причине нашего вечного "гуманизма" к обиженным и обделенным, или жажды наживы чиновников у которых появится еще одна возможность обогатиться "помагая" российским армянам вывезти к себе родственников. Пусть их принимают США и Франция, где их и так не мало.