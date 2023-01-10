Разворот на Запад: Армения считает нецелесообразным проведение учений ОДКБ на своей территории

Проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным

Разворот Армении на Запад становится все более очевидным. Еще совсем недавно Никол Пашинян критиковал российских миротворцев за их якобы бездействие в Лачинском коридоре. Теперь Ереван отказывается от проведения учений ОДКБ «Нерушимое братство-2023» на своей территории.Стоит отметить, что вышеупомянутые маневры были согласованы членами организации заранее и должны были состояться в текущем году. Однако Минобороны Армении заявило об их нецелесообразности, о чем ведомство в письменной форме проинформировало Объединенный штаб ОДКБ.Комментируя действия Минобороны, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что по крайней мере в этом году учения точно не состоятся.- подчеркнул Пашинян.На первый взгляд может показаться, что армянский лидер таким образом пытается надавить на своих союзников по ОДКБ, в частности Россию, и «подстегнуть» их к более решительным действиям по урегулированию ситуации в Лачинском коридоре.Однако если обратить внимание на новогоднюю речь Пашиняна, то напрашивается вывод об откровенном «заигрывании» премьера Армении с Западом.В частности, политик отметил, что с мая 2021 года по 13 сентября 2022 года союзники Еревана по безопасности (очевидно, имеется в виду ОДКБ) заняли позицию наблюдателя, оставив Армению один на один с ее геополитическими противниками.В то же время, Пашинян поблагодарил некие международные организации и отдельные страны, которые, в отличие от союзников Армении, «остались неравнодушными» к проблемам его страны, но при этом они не связаны с Ереваном никакими обязательствами.