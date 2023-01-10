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Правительство США выделит средства на борьбу с хищениями поставляемого Украине вооружения

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Правительство США выделит средства на борьбу с хищениями поставляемого Украине вооружения

Выявляется все больше фактов незаконного оборота оружия, поставляемого странами Запада киевскому режиму. В связи с этим, правительство США выделит средства на борьбу с хищениями поставляемого Украине вооружения.

Данная программа разработана Бюро по международной безопасности и нераспространению, которое подконтрольно американскому Госдепу.

Предлагаемый данной организацией комплекс мер рассчитан на два года. Он касается, прежде всего, Украины, но также направлен на борьбу с незаконным оборотом оружия и в других странах Восточной Европы. Общая сумма гранта, выделенного из бюджета США на эти цели, составляет более 3,9 миллиона долларов.

Целью является: наращивание потенциала сил служб безопасности, сотрудников силовых структур и органов пограничного контроля на Украине и в соседних с ней государствах

- говорится в документе.

Американские чиновники почему-то утверждают, что программа послужит делу укрепления национальной безопасности Соединенных Штатов.

Можно с большой долей уверенности предположить, что значительна часть денег, направленных правительством США на борьбу с утечками оружия на Украине, также будет украдена. И тогда американцам придется снова выделять средства, на этот раз на борьбу уже с этим явлением.


Похоже, в Соединенных Штатах изобрели что-то наподобие вечного двигателя, дающего нечистым на руку чиновникам неиссякаемый источник незаконного обогащения.
Использованы фотографии:
Минобороны США
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27 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:53
    +6
    Создали штат аудиторов чтобы смотреть за аудиторами. Хозяин - баран, то бишь барин.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 12:56
      +2
      Круговорот бабла в природе. Ничего нового.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 13:35
        +2
        Целью является: наращивание потенциала сил служб безопасности, сотрудников силовых структур и ..

        Это бесполезно, на украине такой фокус не пройдет. Потом придется создавать структуры контролирующие о сказанных выше. В воровстве (отмывании) средств заинтересованы все: и американцы, и поляки, и украинцы.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:04
      +5

      Способы воровства давно изучены и озвучены, но жажда наживы толкает к тому чтобы это продолжать бесконечно. США в этом плане ни чем не лучше других.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:56
    +4
    ещё одну статью расхода для распила придумали... winked
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 13:07
      +3
      hi
      Цитата: Mouse
      ещё одну статью расхода для распила придумали... winked

      Это типа пчёлы против мёда feel
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:24
        +1
        США выделит средства на борьбу с хищениями поставляемого Украине вооружения.

        Смешно, не правда ли? Ну вот!
        И вам смешно, и даже мне.
        Конь на скаку и птица влёт —
        По чьей вине, по чьей вине, по чьей вине?
    2. sabakina
      sabakina Сегодня, 13:35
      0
      Цитата: Mouse
      ещё одну статью расхода для распила придумали... winked

      Вася прЮвет! Это не распил, а принцип жизни. А вообще вспомнилось...
  3. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 12:56
    +4
    воры будут следить за ворами..круговая порука..так всегда бывает)
    *коррупция в идеале))
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:05
      +1
      Цитата: Яро Полк
      воры будут следить за ворами..круговая порука..так всегда бывает

      В любой воровской организации, есть правило - "Сам украл, помоги другому украсть."
  4. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 12:57
    +1
    Поставят лису с волком охранять курятник ?
  5. Керенский
    Керенский Сегодня, 12:57
    0
    Предлагаю открыть пункты скупки украденного оружия на Украине. И средства освоят быстро....
  6. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:57
    +3
    правительство США выделит средства на борьбу с хищениями поставляемого Украине вооружения.

    Расхищать средства выделенные на борьбу с хищениями это высший пилотаж и даже романтика. good
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 13:13
      0
      Не можешь предотвратить- возглавь! wink
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:58
    +4
    Правительство США выделит средства на борьбу с хищениями поставляемого Украине вооружения
    Парадокс. Мало тратятся на эту страну, так вынуждены еще выделить средства для борьбы с украденными ранее. Вот американцы пилят, так пилят, не хуже своих "украинских друзей". Потом выделят средства для расследования кражи средств выделенных на борьбу с ранее украденными.
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:01
    0
    В связи с этим, правительство США выделит средства на борьбу с хищениями поставляемого Украине вооружения.

    Сначала правительство США выделяет помощь Украине, а потом еще и средства, на борьбу с хищением этой помощи. Двойной "бизнес".
    А не лучше ли, не выделять эту помощь, чтобы потом не бороться с ее хищением.
  9. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 13:01
    +1
    А если и их разворуют, что тогда? Замкнутый круг получается wassat
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 13:05
      +1
      будут выделять средства на борьбу с похищением похищенного в результате похищения
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:38
        0
        Цитата: ЗлойКоммунист
        будут выделять средства на борьбу с похищением похищенного в результате похищения

        Дебаты и обсуждения решения о выделении средств на борьбу с похищениями при борьбе с хищениями - неплохо оплачиваемый процесс не являющийся хищением. request
  10. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 13:02
    +1
    выделять средства на борьбу с хищениями на украине, это все равно что выделять водку, на лечение алкоголизма
  11. Dos
    Dos Сегодня, 13:03
    +1
    hi Проснутся, когда у полосатых самолёты падать начнут и бэтры полицейские от "святых джавелинов" гореть будут.
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:13
    +1
    Если не поставлять украм оружия, то они его и не будут воровать и соответственно "на лево" продавать. Тогда и комиссия за контролем не нужна будет. Но правительство США не ищет легких путей. fool
  13. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 13:18
    +1
    Общая сумма гранта ... составляет более 3,9 миллиона долларов
    Сколько там помощи Украине выделили – 40 миллиардов? А для разборок куда что подевалось, выделили сумму, которая меньше на четыре порядка? Ну-ну.
    Это или запредельная наивность, или шутка юмора, которая призвана имитировать видимость деятельности.
  14. Адрей
    Адрей Сегодня, 13:21
    +1
    Правительство США выделит средства на борьбу с хищениями поставляемого Украине вооружения

    Разворуют и эти laughing
  15. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:21
    +1
    Феерично!
    Аплодирую стоя.
    (очень кратко, но образно)
  16. svp67
    svp67 Сегодня, 13:48
    0
    В связи с этим, правительство США выделит средства на борьбу с хищениями поставляемого Украине вооружения.
    "Распил" во всей красе
    Quis custodiet ipsos custodes? — латинская крылатая фраза, в переводе означает «Кто устережёт самих сторожей?» или «Кто наблюдает за самими наблюдателями?».
  17. Silver Fox
    Silver Fox Сегодня, 14:14
    +1
    Следы будут заметать скорей всего демократы. Так на Хантера Байдена могут выйти. Да и на многих демократов. пчелы против меда