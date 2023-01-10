Российский БПЛА заснял на видео точный удар по месту расположения боевиков ВСУ под Купянском

В районе Купянска беспилотный летательный аппарат (БПЛА) российских вооруженных сил нанес удар по месту расположения отряда украинских боевиков. Что интересно, ему удалось заснять точное попадание боеприпаса как раз в место нахождения формирования ВСУ.Можно обратить внимание на траекторию полета. Благодаря такой управляемости и достигается оптимальный эффект – поражается именно нужная цель. Высокая точность ударов обеспечивает максимальные потери личного состава, вооружения и военной техники противника в боевых условиях.Применение беспилотных летательных аппаратов в специальной военной операции становится все более активным. Сейчас ВС РФ применяют беспилотники ничуть не реже, а скорее и чаще, чем украинские формирования. Беспилотные летательные аппараты используются для целей наблюдения и разведки, для высокоточных ударов как по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры, так и по позициям вооруженных формирований, и даже по отдельным группам и боевикам.От точности управления беспилотниками зависит результативность атак. Кроме того, с помощью беспилотных аппаратов осуществляется наведение ракетных войск и артиллерии на обозначенные цели, после чего следуют точечные удары, практически всегда поражающие выбранные объекты. Надо отдать должное и операторам БПЛА – в современной войне эта воинская профессия становится очень важной, не менее значимой, чем многие традиционные специальности от стрелка до наводчика орудия или механика-водителя боевой машины.