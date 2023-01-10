Военное обозрение
Войти Регистрация

Российский БПЛА заснял на видео точный удар по месту расположения боевиков ВСУ под Купянском

10
Российский БПЛА заснял на видео точный удар по месту расположения боевиков ВСУ под Купянском

В районе Купянска беспилотный летательный аппарат (БПЛА) российских вооруженных сил нанес удар по месту расположения отряда украинских боевиков. Что интересно, ему удалось заснять точное попадание боеприпаса как раз в место нахождения формирования ВСУ.


Можно обратить внимание на траекторию полета. Благодаря такой управляемости и достигается оптимальный эффект – поражается именно нужная цель. Высокая точность ударов обеспечивает максимальные потери личного состава, вооружения и военной техники противника в боевых условиях.

Применение беспилотных летательных аппаратов в специальной военной операции становится все более активным. Сейчас ВС РФ применяют беспилотники ничуть не реже, а скорее и чаще, чем украинские формирования. Беспилотные летательные аппараты используются для целей наблюдения и разведки, для высокоточных ударов как по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры, так и по позициям вооруженных формирований, и даже по отдельным группам и боевикам.

От точности управления беспилотниками зависит результативность атак. Кроме того, с помощью беспилотных аппаратов осуществляется наведение ракетных войск и артиллерии на обозначенные цели, после чего следуют точечные удары, практически всегда поражающие выбранные объекты. Надо отдать должное и операторам БПЛА – в современной войне эта воинская профессия становится очень важной, не менее значимой, чем многие традиционные специальности от стрелка до наводчика орудия или механика-водителя боевой машины.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Маз
    Маз Сегодня, 13:00
    +3
    Эх, по Фаршингтону бы так да роем беспилотников
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:19
      +5
      БПЛА вначале кадра похож на мини вертолёт, но при заходе на цель показал чудеса "эквилибристики" которые вертолёту явно не по-плечу. Зачётное видео. yes
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:27
        +2
        Цитата: кредо
        показал чудеса "эквилибристики"

        Изподвыподверта ! laughing
      2. frruc
        frruc Сегодня, 13:30
        +1
        Благодаря такой управляемости и достигается оптимальный эффект – поражается именно нужная цель.

        Почаще бы наносились такие удары, можно в форточку направить или в люк танка.
      3. APASUS
        APASUS Сегодня, 14:16
        0
        Цитата: кредо
        БПЛА вначале кадра похож на мини вертолёт, но при заходе на цель показал чудеса "эквилибристики" которые вертолёту явно не по-плечу

        Похож на Герань 2 ,на стадии падения особенно
  2. Dos
    Dos Сегодня, 13:01
    +2
    hi Хорошо, если точно так ... Хорошо! Но толком не понять.
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 13:15
      +8
      Но толком не понять.

      Чего не понятного , хороший беспилотник ( оператор асс ) , пробежался по посёлку , заглянул за один угол дома , за другой . Видимо в одном из домов запевали " Ще не вмерли " и тут к ним гости .
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:07
    +2
    обратить внимание на траекторию полета
    Действительно финт и не один в воздухе. Просто необходимо отдать должное оператору БПЛА - молодец!
  4. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 13:10
    +4
    Куб похоже, сложно разобрать Ланцеты конечно чаще используют
  5. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 14:32
    0
    Дуже гхарно на сало спикировал! Прожарка - Two well done, або Overcooked. Сильно просмажене мясо, яке досягло максимальной жорсткости. Нацик прогриваеться до температури 100°C. wassat