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Законтрактованные в Южной Корее танки и самоходки войдут в состав новой польской дивизии у границ Белоруссии

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Законтрактованные в Южной Корее танки и самоходки войдут в состав новой польской дивизии у границ Белоруссии

Польская армия в последние годы активно пополняется новой боевой техникой. В частности, в Сеуле были сделаны крупные заказы на танки (приобретено 180 ОБТ К2) и самоходные орудия (закуплено 212 гаубиц К9А1). Как заявили в правительстве страны, законтрактованные южнокорейские изделия войдут в состав нового, пятого тактического объединения сухопутных войск – 1-й пехотной дивизии легионов имени маршала Юзефа Пилсудского.


Новое формирование будет базироваться главным образом в Подляском воеводстве по соседству с уже переброшенной к границам Калининградской области 16-й механизированной дивизией (Варминско-Мазурское воеводство) и перебазированной поближе к Украине 18-й мд (Мазовецкое и Люблинское воеводства).

Новая дивизия будет состоять из 4-х общевойсковых бригад по 4 батальона в каждой. Основные места размещения - ближе к границе Белоруссии.

Кроме того в составе дивизии будет собственная артиллерийская бригада. Это один из уроков, извлеченных из войны на Украине

- отмечается в издании Defence24 по поводу необходимости насыщения боевых порядков артиллерией.

Так, в соседней 16-й мд уже начался процесс переформирования 11-го артполка в 1-ю артбригаду.

В целом процесс военного строительства в Польше явно отражает антироссийский вектор внешней политики страны и указывает на то, что в скором времени ВС РФ придётся столкнуться с новым, мягко говоря, «неадекватным» соседом.

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10 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 13:30
    +2
    ВС РФ придётся столкнуться с новым, мягко говоря, «неадекватным» соседом.
    По неадекватности они майданутым не уступят ! am
  2. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 13:34
    +1
    И начнут поляки под шумок передавать это добро Куеву!... естественно назло нам
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:59
      0
      Слишком дорого, зажидятся, что-нибудь старое спихнут
    2. антивирус
      антивирус Сегодня, 14:04
      0
      Польша маленькая страна. Быстро на берлин за репарациями и ноаый лидер ес.
      Дуда круче наполеона станет.
      Достаточно амбиций у пшеков? Или только бандеровцев поддерживать?
  3. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 13:35
    +4
    Тут надо тактическим ядерным бахнуть сразу, ибо оскотиневшиеся украинцы + поляки по неадекватности могут и попытаться зайти... Беларусь в обиду не дадим. Беларусь это верный союзник, брат, и лучший друг.
  4. spirit
    spirit Сегодня, 13:51
    0
    Да!Кто бы мог подумать 30 лет назад что Россия может столкнуться с корейскими танками на европейском театре военных действий,да ещё и под флагом Польши!!!!Фантастика!!
  5. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 14:06
    0
    Всё что польша скупает,это самое дорогое и в больших количествах,тут моло купить,потом это всё надо содержать а весь этот разномастный зверинец слишком дорого обойдётся.
    Эти сделки больше имеют коррупционный характер и бремя для последующих поколений поляков.
    А на счёт войны,то поляки хоть завтра её бы начали,только хотят что бы всё нато за их впряглось по полной,но у натовцев свои хотелки и свои планы,даже на счёт польши.
    1. Александр Саленко
      Александр Саленко Сегодня, 14:21
      0
      Тут больше вопрос интересен: на какие шиши? Саму Польшу можно взять за долги с потрохами, неужели Штаты такой щедрый спонсор?
      1. e_4
        e_4 Сегодня, 14:48
        0
        Как бы то не было, Польша в 20-ку по ВВП входит
    2. Негритенок
      Негритенок Сегодня, 14:22
      +1
      Как раз упрощается структура. Было советское, немецкое, корейское, сейчас остается только НАТОвский стандарт.